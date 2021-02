La presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, no ha acudido este jueves a declarar ante la jueza por la demanda de conciliación que presentó el PSOE regional.

La secretaria general del PP fue demandada por haber acusado al PSOE castellanomanchego de contratar a detectives privados para espiar a altos cargos del PP.

A pesar de que no ha habido conciliación, el PSOE renuncia a presentar una querella por calumnias porque no quieren judicializar la vida política, ha anunciado a la salida del juzgado el secretario de Organización del PSOE regional, José Manuel Caballero.

Según Caballero, al juzgado número 3 ha acudido el abogado de Cospedal, que no se ha retractado de las declaraciones que hizo la presidenta regional del PP como pedían los socialistas.

La viceportavoz del grupo parlamentario popular de las Cortes de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, ha dicho que "la marcha atrás" del PSOE pone de manifiesto que "el PP tenía razón" cuando denunciaba que "altos cargos estaban siendo espiados". Soriano ha criticado al secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, por ir precisamente a la puerta de un juzgado a decir que no va a judicializar la vida política, según ha informado el PP en un corte sonoro enviado a los periodistas de la rueda de prensa. Según Soriano, ir delante de un juzgado a dar una rueda de prensa y decir que no quiere judicializar la vida política "raya la hipocresía, el ridículo y el esperpento".

El PSOE critica que Cospedal "no de la cara"

El diputado y miembro del Comité Electoral del PSOE, Pedro Sánchez, ha criticado a la secretaria general del Partido Popular (PP), María Dolores de Cospedal, por no acudir al acto de conciliación y le ha pedido que busque a los espías "dentro del PP".



En un comunicado, Sánchez ha pedido a Cospedal que "no busque fuera lo que tiene dentro", porque "los espías están dentro del PP". "Cospedal no da la cara, y con ello demuestra que no le interesa la verdad, le interesa solo calumniar", ha añadido.



En este sentido, el diputado socialista ha puntualizado que Cospedal ha dedicado "las últimas 24 horas a calumniar". "Por la mañana calla ante la reapertura judicial del caso de espionaje político en Madrid; por la tarde, califica de 'asedio injusto' contra Camps la operación judicial abierta por la trama corrupta de Gürtel; y, ahora, no acude y da plantón a la justicia por las mentiras vertidas contra los socialistas", ha precisado.