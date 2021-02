> La narración sigue aquí

22.00 Datos importantes del día sobre la economía japonesa: Según la OCDE, el impacto económico del desastre en Japón será "temporal y breve". El banco central nipón inyecta al mercado otros dos billones de yenes.

21.20 El Instituto Cervantes de Tokio, que ha permanecido cerrado al público tras el terremoto del pasado 11 de marzo, se reabrirá al público mañana, miércoles, y reanudará las clases de español dentro de una semana, según ha informado este martes la institución española.

21.10 "Hoy hay buenas noticias porque ha vuelto la electricidad a zonas que hasta ahora no pero lo que preocupa son los niveles de radiactividad que se han detectado en algunos alimentos como verduras o leche cruda. Por ello, de momento, se ha optado por prohibir la exportación de estos productos", informa la enviada especial a Tokio de TVE, Almudena Ariza.

20.30 El Gobierno español ha decidido incrementar los controles sobre los productos importados de Japón después de que las autoridades niponas hayan confirmado la presencia de contaminación por radiación en varios artículos, especialmente vegetales y leche.

20.15 La reaseguradora alemana Munich Re ha cifrado inicialmente el coste de las reclamaciones derivadas del "devastador" terremoto y posterior tsunami registrados en Japón en alrededor de 1.500 millones de euros, antes de impuestos, lo que ha obligado a la entidad a renunciar a su objetivo de beneficios de 2.400 millones de euros marcado para este año, según informa a través de un comunicado.

19.50 El Pentágono sigue supervisando la radiación procedente de la central nuclear japonesa de Fukushima, según ha confirmado este martes el secretario de Defensa, Robert Gates, al ser preguntado por la posibilidad de que regresen a Estados Unidos los militares que se encuentran desplegados en el entorno del país asiático.

19.30 Las autoridades han localizado niveles elevados de radioactividad en el brócoli y en la leche cruda en las zonas próximas a la central de Fukushima.

19.15 La Asociación de Municipios en Areas de Centrales Nucleares (AMAC) considera que tras el accidente nuclear registrado en Japón , el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad y combustible gastado es "más necesario que nunca".

18.38 El grupo automovilístico francés PSA Peugeot Citroën ralentizará el ritmo de producción en diez de sus fábricas en Europa ante la falta de piezas que provienen de uno de sus proveedores en Japón, afectado por el terremoto del 11 de marzo.

18.05 El serbio Novak Djokovic, número dos del mundo, encabezará un equipo de fútbol formado por otros tenistas, entre ellos el español Rafael Nadal que disputará un encuentro de exhibición, este miércoles, contra los Fort Lauderdale Strikers, conjunto profesional estadounidense, para recaudar fondos a favor de los damnificados por el terremoto y el tsunami de Japón.

17.31 Según el OIEA, la fuga de radiactividad continúa de la central de Fukushima, pero se desconoce exactamente de dónde procede. "Continuamos observando radiactividad de la central, y la pregunta es de dónde exactamente procede", según James Lyons, un alto funcionario de este organismo dependiente de la ONU.

17.22 "Ya se ha restablecido la electricidad en una zona del reactor 3, lo que sería el primer paso para la refrigeración en la central ded Fukushima. Pero lo que ahora preocupa es la llegada de la radiactividad a los alimentos. Se ha prohibido la venta de leche y espinacas procedentes de zonas próximas a la central. Sin embargo, las autoridades aseguran que los niveles de contaminación no son nocivos y equivaldrían a hacerse una radiografía", informa la enviada especial de TVE en Japón, Almudena Ariza.

16.58 La enviada especial de TVE en Japón, Almudena Ariza, escribe en su Twitter que el tsunami ha dejado 22.000 muertos en el país.

16.51 El Pentágono está vigilando de cerca la radiación procedente de los reactores dañados de la central de Fukushima. Así lo ha asegurado el secretario de Defensa estadounidense, Robert Gates, al ser preguntado sobre la posibilidad de traer de vuelta a EE.UU. a las tropas estadounidenses ubicadas allí.

16.44 El OIEA se muestra preocupado por la falta de información relativa a la central nuclear de Fukushima. "No hemos recibido información validada durante algun tiempo relacionada con la integridad de la contención en el reactor 1, así que estamos preocupados por su estado", ha asegurado Andrew Graham, un funcionario de este organismo. Asisimismo, el OIEA carece de datos sobre las temperaturas de las piscinas de combustible gastado de los reactores 1,3 y 4.

16.15 Un tuitero escribe que ha habido una réplica de 4,7 en alta mar en Miyagi, según la agencia de Meteorología de Japón.

15.20 "Pese a que la situación estaba mejorando este martes una piscina con residuos radiactivos se habría calentado, lo que abre la posibilidad a que se de una fuga radiactiva. Por otro lado, se han detectado altas dosis de radiación en las proximidades de la central y la compañía que gesitiona la planta, TEPCO, ha prometido ayuda a las granjas que resulten perjudicadas", informa el enviado especial de TVE a la zona, Carlos Franganillo.

15.10 La electricidad se ha restaurado parcialmente en la sala de control del reactor 3 de Fukushima, informa la televisón NHK.

14.45 Entierro y no incineraciones. "Este martes hemos visto llorando en público a muchos japoneses porque han empezado a enterrar a sus muertos. No han podido cumplir con la tradición japonesa de incinerar a sus muertos, porque en los tanatarios no hay suficiente combustible".

14.36 Desconfianza hacia el Gobierno. El Gobierno y TEPCO tienen controlados prácticamente los seis reactores de Fukushima, informa el enviado de RNE en Japón, Chema Forte. Una tesis que avalan los grande medios de comunicación japoneses, incluso la empresa eléctrica que gestiona al central ha dicho que está dispuesta a correr con los gastos que están originando las fugas radioactivas y asegura que este próximo jueves, 24 de marzo, la situación en la planta estará "más o menos controlada".

"Pero la contaminación es mucho mayor de lo que está reconociendo el Gobierno", informa Forte, señalando que Japón es el mayor consumidor de pescado del mundo y hay preocupación por los efectos de la contaminación en la cadena alimentaria.

14.30 Noticia. Escasez de alimentos, apagones y menor actividad comercial en Tokio. (Leer más).

14.00 Niños que buscan a sus padres. En la ciudad de Rikuzen Takata la mayoría de los niños estaban en la escuela cuando se produjo el tsunami, por eso sobrevivieron, pero ahora muchos de ellos buscan a sus padres desaparecidos. La BBC muestra en un vídeo como unos niños vuelven a lo que fue su casa tratando de encontrar a sus padres. Una de las pequeñas encuentra entre los escombros su mochila escolar y una foto de su familia. Hoy la escuela es un centro de evacuados.

13.58 Fukushima. En la jornada de hoy ha vuelto a salir humo del reactor 2, 3 y 4 pero todos tienen electricidad. La piscina de residuos de uno de los reactores de Fukushima estaría a punto de ebullición. (Leer noticia)

13.40 Ayuda humanitaria. Ministro de Relaciones Exteriores, Takeaki Matsumoto, ha confirmado que hasta la fecha, 130 países y regiones, y 33 organizaciones internacionales han ofrecido su ayuda y 20 países han enviado un equipo de rescate a las zonas afectadas por la catástrofe, informa la agencia de noticias japonesa Kyodo.

13.38 China y Rusia han ofrecido proporcionar petróleo, gasolina y gas natural a Japón ante la escasez de combustible que sufre el país tras el desastre.

13.35 Advertencias ante nuevas réplicas. La Agencia de Meteorológica de Japón sigue alertando a la población de fuertes réplicas tras el terremoto del 11 de marzo. Funcionarios de la agencia han dicho que las réplicas son cada vez menos frecuentes, pero un temblor de magnitud 7 o más podría ocurrir todavía colapsando los edificios ya dañados y causando un enorme tsunami.

La agencia ha actualizado la magnitud del temblor que se produjo frente a la prefectura de Ibaraki inmediatamente después del terremoto de 11 de marzo de 7.4 a 7.7, lo que es la réplica más fuerte hasta la fecha.

13.26 Aplazan las elecciones locales. Las elecciones locales en las zonas afectadas por el terremoto se aplazan, informa Kyodo. El Gobierno ha promulgado una ley especial para aplazar las elecciones, una prórroga que podría durar de dos a seis meses.

13.22 Desde la zona zero del tsunami, blog de Almudena Ariza. "Había un silencio sobrecogedor solo interrumpido por algunas grúas y por la motosierra de un bombero que trataba de cortar el tejado de una casa enterrada en el fango. Era el único modo de entrar a la vivienda para rescatar más cadáveres. La mitad de los vecinos están desaparecidos y enterrados, posiblemente, entre el barro y los escombros". (Leer blog)

13.10 Pérdidas de Tokio a Málaga. Fujitsu Málaga perderá 200.000 euros diarios si no reciben material de Japón para seguir con la fabricación de productos, ha declarado la directora de la fábrica nipona en la ciudad andaluza, Blanca Hermana.

13.06 Debate nuclear. La Central Nuclear de Almaraz está diseñada para resistir "grandes terremotos", según su director.

13.00 Radiación. También se han confirmado cantidades "minúsculas" de radiación en California, en el estado de Washington, en Alaska y el oeste de Canadá. La Autoridad de la Seguridad Nuclear de Francia ha advertido en un comunicado de que este miércoles va a llegar a este país aire "ligeramente contaminado" por la radiación, aunque tampoco tendrá "consecuencias para la salud humana".

12.55 Detectan en Islandia, en Reikiavik, partículas radiactivas que podrían proceder de la central nuclear Fukushima. Se han detectado pequeños restos de yodo, que han sido en la red de estaciones de observación internacionales. Han atravesado el océano Pacífico y llegado al Atlántico a través de Norteamérica, son demasiado insignificantes para causar perjuicios en la salud de las personas, según los expertos.

12.53 Competiciones deportivas. La liga japonesa de fútbol, que fue suspendida con carácter indefinido a consecuencia del terremoto del pasado día 11, se reanudará el 23 de abril próximo según anunció su presidente, Kazumi Ohigashi.

12.48 Goteo de cierre de fábricas de las multinacionales japonesas. Toyota mantendrá cerradas hasta al menos el próximo sábado sus 12 plantas donde fabrica automóviles, Honda extenderá ese parón hasta el domingo, Sony cierra hasta el día 31 otras cinco fábricas, Panasonic mantiene cerradas tres plantas de productos electrónicos de forma indefinida, Canon otras siete de cámaras y fotocopiadoras, Fujitsu cinco de semiconductores e Hitachi siete de ascensores.

La paralización se debe sobre todo a la falta de componentes esenciales que se elaboraban en las zonas asoladas por el terremoto.

12.43 Trabajos en Fukushima. Un brazo armado inyecta agua en el reactor 4 de Fukushima. La televisión pública NHK muestra cómo un vehículo equipado con un largo brazo ha empezado a trabajar este martes inyectando agua en el reactor 4. El brazo del vehículo se puede extender más de 50 metros y puede bombear también hormigón en edificios de gran altura.

12.36 El número de muertos y desaparecidos supera los 22.000, según la Policía.

12.27 Enterrando a las víctimas. La agencia Kyodo muestra fotos de los entierros de las víctimas. Los miembros de las Fuerzas de Autodefensa japonesas entierran hoy el ataúd de una víctima de un terremoto y el tsunami en Higashimatsushima, en la prefectura de Miyagi.

Aunque la cremación es habitual en Japón, en muchas ciudades se ha decidido enterrar a las víctimas, con el consentimiento de las familias, por el elevado número de muertos y por la escasez de combustible para incinerarlos.

12.24 Kukushima. Se ha conseguido restaurar la electricidad en el reactor 6, informa la agencia Kyodo.

12.05 Ayuda humanitaria. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU ayudará al Gobierno japonés a entregar productos de primera necesidad a los damnificados del terremoto. La operación costará 1,17 millones de dólares.

12.02 Más réplicas. En las últimas tres horas se han registrado seis terremotos en Japón, tres de una magnitud superior a 6. Listado de terremotos aquí.



12.00 TEPCO pide disculpas. Un ejecutivo de TEPCO, la compañía eléctrica que gestiona la central de Fukushima, ha pedido disculpas a los ciudadanos evacuados por la crisis nuclear, informa la agencia de noticias Kyodo. ''Sentimos mucho los problemas que hemos causado'', ha dicho dijo el vicepresidente ejecutivo de TEPCO, Norio Tsuzumi.

11.42 Tokio sin luz. En Twitter: José Manuel Segura, un español residente en Tokio, muestra en su twitter una foto de la capital inusual. "Se nota bastante que hay cosas apagadas; no se ve el Rainbow Bridge o Tokyo Tower", ha comentado.

11.31 Contaminación en el mar. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) medirá radiactividad en el mar cerca de la central de Fukushima. Los expertos realizarán esas mediciones entre hoy y mañana mediante muestras de agua marina en ocho lugares y se darán a conocer los resultados el jueves, 24 de marzo.

11.29 Según el ministro de Industria, “es difícil decir si la crisis ha tomado un camino seguro". El enviado de TVE explica que tras detectar también radioactividad en el mar, las autoridades han pedido extremar las precauciones y controles con el pescado que procede de la zona cercana a la central.

11.27 Sobrecalentamiento en una piscina de Fukushima. “Una piscina de residuos de la central de Fukushima estaría cercana a la ebullición”, ha informado desde Japón, el enviado de TVE Carlos Franganillo.

11.25 Ayuda humanitaria. El Gobierno chino, que mantiene una rivalidad histórica con Japón debido a la guerra que les enfrentó entre 1937 y 1945, ha ofrecido sus condolencias a las víctimas, así como ayuda humanitaria por valor de unos 36 millones de yuanes (5,4 millones de dólares) y un equipo de rescate formado por 15 expertos.

11.21 Desde Wacabayasi, a 80 km de Fukushima, la enviada de TVE, Almudena Ariza, informa de que los equipos de salvamento siguen buscando cuerpos de desaparecidos. "En estos momentos preocupa mucho que la radiación haya podido llegar a la cadena alimentaria, aunque el Gobierno insiste en que los niveles de radiación detectados no son peligrosos para la población", ha añadido.

11.20 "Caribe Wave 11". Es el nombre del simulacro en el que van a participar un total de 33 países del Caribe mañana, miércoles, en un simulacro a escala real contra los tsunamis. El objetivo es probar la eficacia del sistema de alerta temprana contra esta amenaza.

11.16 Más de 600 réplicas desde el terremoto. La Agencia Meteorológica de Japón había advertido hoy de la posibilidad de nuevos temblores en el noreste del país, con una intensidad de hasta 7 grados en la escala de Richter y el riesgo de desatar alertas de tsunami. Desde el gran terremoto, Japón ha registrado cerca de 600 réplicas.

11.13 El terremoto que sentía hace unos minutos los residentes de Tokio ha sido de magnitud 6,3, ha indicado la Agencia Meteorológica nipona. Se produjo a las 18.19 hora local (09.19 GMT) y su epicentro se situó frente a las costas de la provincia de Fukushima, a una profundidad de diez kilómetros bajo el lecho marino.

10.55 Sony valora trasladar parte de su producción en Japón tras cerrar cinco fábricas ante la falta de suministros tras el terremoto.

10.52 Alimentos importados de Japón. Australia asegura que los alimentos ya importados de Japón conlleva un riesgo "casi inexistente" y se pueden comer.

10.35 Sri Lanka libre de contaminación. El Gobierno de Sri Lanka anunció hoy que los análisis de radiactividad llevados a cabo en muestras de agua durante los últimos días han dado negativo y pidió calma a la población a pesar del temor por la catástrofe nuclear en Japón.

10.32 En Twitter, Almudena Ariza, enviada de TVE escribe: " Wacabayasi: un hombre nos cuenta que viene a recuperar la caja fuerte de su empresa con el sueldo de sus 60 empleados. Todo está destruido".

10.28 Fuerte réplica en Tokio. Almudena Ariza, enviada de TVE a Japón en Twitter: "Nueva réplica. Otra vez el hotel se mueve. Juanma, el cámara, y yo salimos al pasillo a ver qué ocurre. Ha durado casi 1 minuto. Ya pasó!!!"

10.22 Fuerte réplica en Tokio. En Twitter Hector García: "Otro terremoto gordo! lalala! nos balanceamos!".

En lo que va de día, Japón ha sufrido 12 réplicas del terremoto, uno de magnitud 6,6. Listado de terremotos aquí.



10.12 Niveles de radiación en Tokio. Los últimos dos días de lluvia en la capital han coincidido con un ligero aumento de los niveles de radiación ayer. Según los datos del Ministerio de Educación y Ciencia de Japón, en las últimas 24 horas se han registrado en Tokio radiaciones que rondan los 0,1 microsieverts, un nivel normal para cualquier ciudad del mundo.

10.10 ¿Cómo ahorran energía en Japón? Para combatir el déficit energético derivado del terremoto el Ministerio de Comercio ha permitido liberar reservas de crudo, manteniendo solo las necesarias para garantizar 45 días de consumo.

10.05 Nuevo balance: más de 22.000 víctimas tras el terremoto y posterior tsunami de Japón.Ya son 9.079 los muertos y 12.645 los desaparecidos.

10.03 El Gobierno nipón confirma que la radiación ha llegado al agua del mar, aunque quitan hierro al asunto y dicen que los niveles no son perjudiciales para la salud.

10.00 Fukushima. El Gobierno japonés dice que aún es pronto para determinar si el trabajo desarrollado por los equipos de emergencia en Fukushima-1 va por el buen camino, según informa la agencia de noticias Kiodo.

09.58 Se ha prohibido la distribución de leche de Fukushima. En 2009 la producción de leche en esta provincia representaba un 1,3 % de la industria láctea de Japón con más de medio millar de granjas que ahora dejarán de producir.

09.52 Escasez en Tokio. Hoy, en algunos supermercados había carteles en los que se pedía a los clientes no acumular víveres, en especial leche, de la que no su pueden adquirir más de un cartón por persona.

09.42 Tokio sufre escasez de algunos productos, especialmente de leche y han vuelto los apagones y ahorro energético que mantiene a zonas comerciales a media luz y ha obligado a cerrar algunos negocios temporalmente.

09.22 El Nikkei sube más del 4 % al disiparse los temores en Fukushima.(Leer noticia)

09.20 Nokia, el fabricante de teléfonos móviles más grande del mundo, dice que habría escasez de algunos de sus teléfonos puesto que el terremoto de Japón ha afectado la cadena de suministros, pero que el impacto sobre las ganancias será limitado. Cerca de un 12% de los componentes de Nokia se originan en yenes, pero los componentes japoneses representarían una mayor porción debido a la reciente negociación de contratos de suministros.

08.40 La ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, ha explicado en RNE que su gabinete está en contacto permanente con la Embajada española en Tokio y con las agencias de seguridad nuclear españoleas e internacionales. Ha dicho, además, que cuentan con acceso directo a toda la información e irán informando en función de cómo evolucione la situación y del nivel de riesgo.

Este lunes, llegó a la base de Torrejón de Ardoz el avión fletado por el Gobierno con 80 españoles. La mayoría ha reconocido haber regresado por la presión familiar y espera volver a Japón para en el menor tiempo posible. Los testimonios de su experiencia.

08.38 Datos demoledores: Ya son 9.079 los muertos y 12.645 los desaparecidos, según ha informado la Agencia Nacional de Policía. Las víctimas pertenecen a un total de seis prefecturas, aunque las más afectadas son las de Fukushima, Miyagi e Iwate. Hasta el momento, los expertos forenses han practicado autopsias a 8.360 cadáveres, de los cuales 4.670 han sido identificados y entregados a las familias.

08.34 "Hoy hemos podido ver las primeras imágenes desgarradoras de los japoneses que han enterrado a sus familias. Ya ya hay 4.000 identificados, 12.600 desaparecidos y 320.000 desplazados, de los que muchos están viviendo hacinados en polideportivos y hospitales", informa el enviado especial de RNE a Tokio, Chema Forte. "Aquí, en la capital, la gente está muy preopuada por lo que está pasando en la central de Fukushima porque no se creen del todo la versión del Gobierno".

02.09 min Las televisiones han mostrado las primeras imágenes desgarradoras de los japoneses que han enterrado a sus familias. Ya ya hay 4.000 identificados, 12.600 desaparecidos y 320.000 desplazados, de los que muchos están viviendo hacinados en polideportivos y hospitales. En Tokio la gente está muy preopuada por lo que está pasando en la central de Fukushima porque no se creen del todo la versión del Gobierno. En la costa de Fukushima la presencia de yodo es 126 veces superior al nivel normal (22/03/2011).

07.40 El ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón, Banri Kaieda, ha indicado este martes que todavía es pronto para determinar si el trabajo desarrollado por los equipos de emergencia en la central nuclear de Fukushima-1 va por el buen camino, según informa la agencia de noticias Kiodo. Además, con el objetivo de paliar el déficit energético, el Ministerio de Comercio ha permitido liberar reservas de crudo, manteniendo solo las necesarias para garantizar 45 días de consumo.

Esta es la segunda vez que adopta esta decisión, después de que la semana pasada decidiera rebajar desde los 70 a los 67 días la cantidad de reservas obligatorias, liberando así un total de 1,26 millones de kilolitros. Antes de que se produjera el desastre, en diciembre, Japón contaba con las reservas necesarias para cubrir 113 días de demanda, mientras que el sector privado almacenaba la cantidad correspondiente a 85 días.

07.34 El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio ha subido al cierre 401,57 puntos, el 4,36%, hasta situarse en 9.608,32 puntos. El índice Topix, que agrupa a todos los valores de la primera sección, avanzó 37,74 puntos, el 4,54%, hasta 863,13 enteros.

07.33 El gigante nipón de la electrónica Sony ha anunciado que ha decidido suspender temporalmente la producción en cinco de sus fábricas de Japón ante la falta de componentes. Las plantas, en las que Sony produce cámaras, teléfonos móviles, pantallas planas, micrófonos y otros equipamientos audiovisuales, estarán paralizadas al menos hasta el 31 de marzo. Todas ellas están situadas lejos de las provincias afectadas por el seísmo (en Shizuoka, Aichi, Gifu y Oita) y no resultaron dañadas, pero afrontan la escasez de materiales tras la paralización de otras siete plantas de Sony en la región de Tokohu a causa del desastre.

05.47 Un resumen de los últimos acontecimientos en Japón, en este vídeo del Canal 24 Horas de TVE:

01.46 min En Japón, la situación de la central de Fukushima parece estabilizarse y lo que más preocupa ahora es la radiactividad que se haya extendido por el país y más allá de sus fronteras. En el Pacífico, en el agua de mar cercana a Fukushima, los niveles de yodo radioactivo son más de 100 veces superiores a los establecidos por la ley y se han detectado trazas de cesio. Las autoridades aseguran que no existe amenaza para la salud pero la noticia no ayuda a tranquilizar el temor a que la radiación alcance a los alimentos

05.46 La aerolínea Singapore Airlines ha suspendido la mitad de sus vuelos a Tokio ante la caída de pasajeros por la crisis en la central nuclear de Fukushima, según ha informado la empresa en su web.

05.20 Las autoridades sanitarias estadounidenses han detectado bajas cantidades de radiactividad en el estado de Washington (costa oeste) procedentes de Japón. "Las cantidades de yodo radiactivo son millones de veces inferiores a los niveles que serían un problema de salud", han dicho.

04.18 El número de muertos por el terremoto y tsunami del pasado día 11 en Japón ha aumentado a 8.928 y el de desaparecidos a 12.664, según el último cómputo de la policía japonesa. De los fallecidos, 4.080 han sido identificados y 2.990 han sido ya entregados a sus familias

04.16 La empresa Tepco ha informado de que el humo que sale de los reactores 2 y 3 es sólo vapor. Por lo tanto, no difucultará las tareas, que ya se han reanudado, informa AFP.

02.07 Nuevas columnas de humo gris salen de los reactores 2 y 3 de la central de Fukushima, según la agencia Kyodo. Este nuevo incidente ha interrumpido las labores de los ingenieros y de los bomberos por refrigerar la planta, según la misma fuente citada por AFP.

01.14 Este martes hay posibilidad de nuevas lluvias en la zona de la central de Fukushima, lo que según algunos expertos eleva el riesgo de que la radiactividad siga contaminando el agua y los alimentos. Todos los detalles sobre los últimos hallazgos de radiación y un resumen de la situación, en esta nueva información.

NOTA: La hora que encabeza las actualizaciones corresponde a la España peninsular. En Japón son ocho horas más.