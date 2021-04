>> La narración sigue aquí

23:00 La televisión japonesa NHK muestra imágenes en directo de la central de Fukushima en las que se aprecia cómo todavía sale humo blanco del reactor nuclear número 3. Según informa este medio, el viento en estos momentos sopla desde la tierra hacia el mar y no se espera un cambio brusco en su dirección en las próximas horas.

21.39 La Compañía General Electric ha tenido ingenieros en Japón ayudando a poner bajo control los reactores de Fukushima.

21.28 "La Agencia Nuclear de la ONU dice que no ha empeorado. Además, ha bajado la radiación ligeramente después de que hayan echado 50 toneladas de agua y ya han conseguido llevar electricidad a la central. El primer ministro se ha dirigido a la población y ha prometido que van a salir adelante y ha pedido que no decaiga el ánimo", informa la enviada especial de TVE a Tokio, Almudena Ariza.

"Hay que recordar que la zona noreste es la más devastada. Allí hay localidades que han quedado totalmente arrasadas. Parece que de momento la crisis energética no ha provocado el temido apagón como advirtiera la Administración. Ciudadanos y empresas han empezado a ahorrar energía. Algunas empresas cierran antes de su hora para ahorrar luz", añade.

20.46 Funcionarios que miden la calidad del aire en California, en EE.UU., aseguran que no han observado niveles elevados de radiación en la coste oeste procedente de la planta nuclear de Japón.

19.48 La compañía Tokio Electric Power (TEPCO) ha anunciado que ha conectado una línea de transmisión externa con la planta de energía afectada de Fukushima y ha confirmado que ya se puede suministrar electricidad. En un comunicado, la empresa explica que "está preparado para administrar energía al reactor 2 primero, y después a los reactores 1, 3 y 4, porque la unidad 2 es la que se cree que es la que está menos dañada".

19.41 La crisis nuclear de Japón podría aumentar la demanda de gas natural licuado de Alaska, según ha señalado el gobernador de esta zona a Reuters.

19.16 Osaka está registrando una alta demanda hotelera, pues además de la población que está dejando la capital, también las empresas de Tokio están dejando la ciudad buscando refugio, según The Japan Times.

18.38 Otro testimonio. "Me he mudado de Tokio a Osaka por la preocupación de mi familia, pero en la capital la vida sigue igual. La gente sigue yendo a trabajar. Los japoneses no están preocupados, los extranjeros sí. Aunque tengo billete para volver a España para el próximo 31 de marzo, me he apuntado para volver en el avión que enviará el Gobierno español", explica Luis Jou, un estudiante madrileño en Japón, al Canal 24 horas.

18.17 Testimonios. Un español que vive en Japón explica en su blog por qué se queda en el país, aunque se ha trasladado de Tokio a Kioto para tranquilizar a su familia. Además, insiste en que los medios de comunicación españoles son demasiado alarmistas.

17.45 En Twitter se puede leer que "el equipo de bomberos terminó a las 00.50 horas local la última operación de vertido de agua en el reactor 3 de la planta de Fukushima.

17.25 Las autoridades japonesas abren varios refugios para los miles de desplazados supervivientes del tsunami, según el diario The Japan Times.

17.13 Un tuitero japonés se hace eco del último balance del terremoto y posterior tsunami aportado por la cadena NHK: 6.911 muertos y de 10.754 desaparecidos.

16.26 El OIEA asegura que la situación en la central de Fukushima es muy seria pero la situación no ha empeorado significativamente desde el jueves. "La situación en los reactores 1, 2 y 3 permanece estable", según un oficial de este organismo.

15.41 El Gobierno español ha decidido enviar en las próximas horas un avión "jumbo" con unas 450 plazas disponibles para que el domingo regresen a España desde Tokio los españoles que se encuentran en Japón y quieran abandonar el país. Así lo ha anunciado el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien ha dicho que unos 300 españoles han solicitado el regreso. Ante la dificultad existente para conseguir plaza en vuelos comerciales, el ministro ha anunciado que en las próximas horas partirá hacia Japón un avión que regresará a España el domingo.

15.30 "conseguir un vuelo para salir del país es complicado. Ahora la vía de escape es por Osaka. Hasta estta ciudad llegan trenes balas desde Tokio. Muchos extranjeros se están desplazando a Osaka porque creen que la capital no es segura, aunque las autoridades japonesas insisten en que no hay peligro en Tokio", informa el enviado especial de TVE a Osaka, Carlos Franganillo.

15.24 "Expertos del OIEA estudiarán cómo está la situación. Por si parte, la empresa Tepco asegura que la radiación ha bajado . 130 bomberos trabajan en la central. El primer ministro japonés ha dicho que se superará la crisis y ha pedido que no decaiga el ánimo. Por otro lado, el apagón que se dijo que se podría producir, finalmente no se ha producido por la actitud de los ciudadanos y las empresas que han decidido apagar la luz y ahorrar de motu propio", informa la enviada especial a Tokio de TVE, Almudena Ariza.

15.06 La Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) celebrará el lunes próximo en Viena una reunión extraordinaria sobre la crisis nuclear en Japón, anunció hoy la agencia nuclear de la ONU.

14.59 El avión español de 450 plazas que España ha enviado a Japón regresará el domingo a España, según ha explicado el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la rueda deprensa posterior al Consejo de Ministros.

14.50 El fabricante japonés de automóviles Mazda reanudará la producción de sus fábricas en Japón a partir del 22 de marzo.

14.47 Un fallo en el sistema informático del Banco Mizuho, uno de los más grandes de Japón, ha bloqueado 620.000 salarios por valor de 125.600 millones de yenes (1.131 millones de euros). El problema podría agravarse si no se soluciona antes del 25 de marzo, día de cobro en muchas empresas.

14.11 Las fugas radioactivas de la central de Fukushima no han llegado a las capas altas de la atmósfera, por lo que la navegación aérea es segura salvo en el área inmediatamente vecina a la central, según la ONU.

14.09 El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad ha activado un número de teléfono y un correo electrónico para que puedan utilizarlo las personas procedentes de Japón que deseen resolver dudas y recibir atención cuando vuelvan a casa.

El teléfono de información es el 901 400 100 y los mensajes electrónicos pueden dirigirse a oiac@mspsi.es.

13.44 La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que los niveles de radiación han subido en Japón pero aún no suponen un peligro para la salud, por lo que no ha comunicado ninguna prohibición de viajar al país.

13.38 El Gobierno español está ultimando los preparativos para el envío de un avión a Japón para evacuar a los españoles que quieran regresar a España. Todos los integrantes de la colonia española en Japón se encuentran bien, y 160 de ellos tienen previsto abandonar el país este sábado en vuelos comerciales.

13.23 Almudena Ariza, enviada de TVE a Japón, informa que la crisis nuclear, "a veces hace que se nos olvida hablar de la devastación y el drama de la costa noreste del país. Este viernes ha habido un momento emotivo con un minuto de silencio para recordar a los muertos, especialmente por los equipos de rescate cuya labor se ve dificultada por el frío".

"El Gobierno habla de 16.000 víctimas entre muertos y desaparecidos, aunque la cifra puede aumentar", añade.

12.52 El gigante agroalimentario Nestlé ha cerrado su oficina de ventas en la ciudad japonesa de Sendai, en el noreste del país, que resultó muy afectada por el devastador terremoto del pasado 11 de marzo, informa Efe.

12.43 Los daños causados por el terremoto y el tsunami posterior en la central nuclear de Fukushima "pueden no ser tan graves" como se dijo en un primer momento, según ha afirmado Luis Echavarri, responsable de la agencia nuclear de la OCDE.

"Aunque parece ser que ha podido haber daños en los reactores 2 y 3, cosa que hay que confirmar, porque hay información contradictoria, puede ser que los daños no sean tan graves como se había dicho al principio", ha declarado Echavarri en una entrevista con Efe.

12.23 "Toda la información disponible sobre la central de Fukushima se ha hecho pública. La situación es aún muy grave", dice Kan.

12.20 "Japón superará la tragedia", dice el primer ministro, Naoto Kan, en rueda de prensa. Puede seguirse en la NHK (con traducción en inglés).

12.12 La Compañía de Electricidad de Tokio (TEPCO), propietaria de Fukushima, espera restaurar la electricidad en los reactores número 1, 2 y 4 el sabado por la mañana.

12.07 El príncipe heredero de Japón no asistirá a la boda del príncipe Guillermo el próximo 29 de abril, según ha anunciado la agencia de noticias japonesa Jiji.

12.05 La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte del consumo indiscriminado que se está haciendo en algunos lugares de potasio yodado por temor a la radiactividad, y recordó que la automedicación de este producto puede tener efectos adversos. "El potasio yodado sólo debe ser consumido cuando hay una clara recomendación de las autoridades sanitarias", ha insistido un portavoz.

12.03 El primer ministro japonés, Naoto Kan, podría visitar la semana próxima la zona más afectada por el terremoto, al noreste del país, según su portavoz.

12.00 Los hoteles de Hong Kong, desbordados por la afluencia de personas que llegan desde Japón, según AFP.

11.58 Jose Manuel Segura, un español que vive en Tokio pero que de momento ha decidido desplazarse al sur, a Kyoto, cuenta en su blog por qué ha decidido quedarse en Japón.

11.51 Idemitsu Kosan, el tercer operador petrolífero de Japón, ha anunciado que pondrá sus plantas al máximo de su producción para atender la demanda energética del país.

11.34 Los japoneses han guardado un minuto de silencio para honrar las víctimas una semana después del terremoto.

11.19 La NHK informa que la prioridad sigue siendo refrigerar los reactores e intentar reconectar la corriente eléctrica.

10.31 El accidente de Fukushima se coloca ya en el mismo nivel de gravedad que el de Three Mile Island en Estados Unidos. En esta información se recuerdan los accidentes más graves de la historia.

10.14 El OIEA habla de "carrera contra el tiempo" para enfriar los reactores de la central.

10.02 Japón ha aumentado el nivel de gravedad del accidente nuclear en Fukushima de 4 a 5.

09.59 La OIEA ha anunciado que medirá la radioactividad en Tokio a lo largo de este viernes.

09.44 Ingenieros japoneses, según informa Reuters, reconocen que una última opción para detener la fuga radioactiva, en caso de que llegue a niveles alarmantes, sería enterrar las instalaciones en arena y cemento, como ocurrió en Chernobil.

09.41 La temperatura ha aumentado en las piscinas de desechos nucleares de los reactores 5 y 6 de la central nuclear de Fukushima, mientras que sigue sin haber datos sobre la situación en el reactor 4, el que entraña ahora mayor preocupación, según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

09.24 El constructor de automóviles japonés Nissan ha informado que controlará los vehículos que salgan de sus plantas de montaje en Japón para comprobar que no tengan ningún tipo de contaminación radioactiva, según informa la empresa en un comunicado.

09.19 Médicos Sin Fronteras podría retirar a su grupo de emergencias desplazado a la zona cercana a la central si la situación en Fukushima e

09.12 Almudena Ariza informa desde Tokio: "Se ha logrado conectar un cable para hacer funcionar la refrigeración del reactor número 2. A una semana de la tragedia del tsunami, los japoneses han recordado a las víctimas con un minuto de silencio"

08.59 La crisis en la central nuclear de Fukushima es "grave y seria", según Yukiya Amano, director del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), de visita en Japón. Amano ha dicho que no va a visitar la central, aunque un grupo de ciéntificos de su equipo se desplazará a la zona.

08.47 Carlos Franganillo, enviado especial de TVE a Japón, informa desde Osaka, al sur del país: "Ha aumentado el número de extranjeros y japoneses que han llegado a esta ciudad, aunque las autoridades han reiterado que Tokio es seguro y que la radioactividad ha bajado. Muchos llegan aquí para estar tranquilos, pero otros esperan tomar un vuelo y salir del país. Casi todos los hoteles están llenos".

08.40 En el programa de RNE Con otros acentos, el presidente de la Asociación de Empresas japonesas, Schacho Ka, ha enviado un mensaje de apoyo y solidaridad a la población.

08.35 El G-7 ha intervenido para frenar la subida del yen y apoyar a la economía japonesa tras la crisis causada por el terremoto. En la bolsa de Tokio, el índice Nikkei ha subido un 2.72%

08.23 Almudena Ariza, enviada de TVE a Japón, informa desde Tokio: "TEPCO (la compañía Eléctrica de Tokio) ha informado que la radioactividad en la central ha bajado. Los bomberos continúan arrojando agua a los reactores y el director del Organismo de la Energía Atómica, de visita en Japón, ha pedido más transparencia a las autoridades".

Respecto a la falta de energía que sufren los japoneses, Ariza informa que no se ha producido el gran apagón que se temía "gracias también a la gran colaboración del pueblo japonés. Esta mañana hemos estado en una zona comercial y aquí todo el mundo colabora ahorrando energía, apagando las luces o la calefacción, o trabajando menos horas".

Tras una semana de sobresaltos continuos, llegan los primeros datos positivos desde Fukushima. Las autoridades aseguran que su plan de lanzar agua sobre la planta ha funcionado. Por el momento, ha bajado la presión y también el nivel de contaminación. Yukio Edano, portavoz del Gobierno japonés, ha dicho que "las mediciones de radiación no han sido tan serias para tener efectos sobre la salud humana, aunque algunas lecturas son altas". Para realizarlas, un avión no tripulado sobrevuela la central. Su función, obtener datos más precisos porque es fundamental conocer qué nivel de agua tiene el depósito número 3, que es el que alberga plutonio. Dado el aparente éxito, los helicópteros y los camiones cisterna van a continuar inyectando agua marina. Aunque lo prioritario es hacer llegar la electricidad a la planta, lo que facilitaría el enfriamiento de la central. Pero eso no ocurrirá hasta el domingo.

07.32 Los niveles de radiación en uno de los puntos de medición de la central de Fukushima-1 han descendido considerablemente de forma paulatina en la mañana del viernes (madrugada en España), según informa la Agencia de Seguridad Nuclear de Japón. Este punto se encuentra apenas un kilómetro al oeste del reactor número dos. Los operarion continúan lanzando agua este viernes. Ayer lograron arrojar 64 toneladas.

07.18 El número de muertos supera el saldo de víctimas que dejó en terremoto de Kobe en 1995, que causo 6.434 fallecidos y cuantiosos daños materiales.

06.47 A esta hora se cumple justo una semana desde que la tierra tembló en las costas del noreste de Japón, el mayor seísmo registrado nunca en el país de magnitud 9 en la escala de Ritchter. En el país se guarda un minuto de silencio en recuerdo de la víctimas, más de 16.600 entre muertos y desaparecidos según el balance de hace solo unas horas.

06.33 Varios camiones cisterna han retomado el lanzamiento de agua que se inició el jueves sobre el edificio que alberga el reactor 3 de Fukushima. La televisión NHK ha informado, citando fuentes oficiales, que la radiación había bajado ligeramente respecto a los niveles de la víspera.

04.28: El viento sopla del noreste este viernes por lo que las partículas radiactivas son desplazadas hacia el Pacífico.

04.23: Cerca de 450 militares de Estados Unidos expertos en energía nuclear están listos para intervenir en Japón si fuera necesario, según ha dicho un alto mando norteamericano. Nueve ya están en Japón para evaluar los riesgos y la necesidad de este refuerzo.

03.39: Nuevo balance oficial. El número de fallecidos asciende a 6.400, y los desaparecidos por la catástrofe son 10.200.

02.54: Unos 130 bomberos con camiones cisterna han viajado a la planta nuclear de Fukushima para participar en una nueva operación para arrojar agua en la planta.

02.23: El Gobierno de Taiwán pospondrá la decisión sobre la extensión de la vida de la primera central nuclear de la isla hasta que se realice una investigación internacional sobre el accidente de Fukushima.

02.10: El portavoz de la Agencia de Seguridad Nuclear nipona ha dicho que el humo blanco o vapor que se aprecia sobre la central de Fukushima procede del reactor 2, y afirma que puede deberse a una explosión.

01.58: La Agencia de Seguridad Nuclear de Japón informa de que sale humo blanco o vapor de los reactores 2,3 y 4 de la central de Fukushima desde hace unas horas.

01.49: El Banco de Japón ha inyectado 28.000 millones de euros para reactivar la economía japonesa en los mercados. Se trata del quinto día consecutivo en el que el Banco Central de Japón toma esta medida.

01.29: Los ministros de Finanzas del G7 anuncian que intervendrán de forma coordinada en los mercados de divisas este viernes para respaldar la economía japonesa, según un comunicado emitido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

01.20: La Bolsa de Tokio abre este viernes con una subida del 1,35%.

01.04: El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirma que la crisis nuclear en Japón le ha hecho reconsiderar la construcción de plantas de energía nuclear en su país. Así lo afirma en una entrevista a la CNN.

00.46: Estados Unidos ha comenzado a revisar a los pasajeros y el cargamento procedentes de Japón en busca de señales de radiación. La secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, ha explicado que las autoridades del país no han detectado niveles de radiación nocivos en EE.UU.

00.36: Los primeros vuelos no tripulados que Estados Unidos ha mandado sobre Fukushima indican que las últimas operaciones para refrigerar el combustible de los reactores y las piscinas no han producido progresos. Todos los detalles en esta nueva información.

NOTA: La hora que encabeza las actualizaciones corresponde a la España peninsular. En Japón son ocho horas más.