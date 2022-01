La Abogacía General del Estado cree que el el comunicado de Sortu, que rechaza el supuesto plan de ETA de atentar contra el lehendakari, no aporta nada distinto a lo que plantean los estatutos de la formación abertzale, y que, por tanto, no influirá en la decisión del Supremo sobre su inscripción.

Para los servicios jurídicos del Estado, la referencia a la hipotética actuación terrorista contra Patxi López y el rechazo a la violencia callejera de Sortu no son más que un anticipo de las alegaciones que la nueva marca abertzale presentará previsiblemente a mediados de la próxima semana en el Tribunal Supremo (TS), según han explicado fuentes de este departamento.

“Sortu no ha abandonado el lenguaje "típico" de la banda terrorista“

Las mismas fuentes han insistido en que Sortu no ha abandonado el lenguaje "típico" de la banda terrorista, como demuestra que en ese mismo comunicado siga hablando de "superación del enfrentamiento" y recalcan que mientras no exista una "condena" del terrorismo y de toda la historia de ETA y no un simple "rechazo" es "un poco más de lo mismo".

Cuando abandonen ese "agotador juego de palabras" y dejen de utilizar ese "lenguaje eufemístico o retórico" con "doble significado", será cuando se pueda empezar a vislumbrar algún cambio, aseguran.

Por eso, la opinión de la Abogacía General del Estado es que el comunicado no influirá en el proceso abierto en el Tribunal Supremo tras la admisión a tramite de las demandas presentadas por este departamento y por la Fiscalía, que piden que se prohíba la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior por haber sido creada por Batasuna.

Tras admitir a trámite las demandas, la Sala del 61 del Supremo emplazó a Sortu para personarse en el procedimiento y presentar alegaciones en un plazo de siete días, que se cumple la próxima semana.

Y en ese contexto es en el que sitúan las fuentes consultadas la intención del último comunicado de la formación abertzale: "sólo quieren crear determinado ambiente", insisten.

En la misma línea parece moverse la Fiscalía a tenor de lo que el pasado viernes afirmó el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para quien el rechazo de la violencia hecho público por Sortu "no es determinante", por lo que sigue abogando por que no se permita su presencia en los próximos comicios.

El Supremo tendrá que decidir también en breve sobre la petición formulada por la Fiscalía, que es posible que también planteen los representantes de la organización demandada, para que resuelva sobre la inscripción de Sortu en vista pública.