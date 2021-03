Álvarez-Cascos es elegido presidente de Foro Asturias

El exvicepresidente del Gobierno Francisco Alvarez-Cascos ha sido proclamado este sábado presidente de la nueva formación Foro Asturias por la que optará a la presidencia del Gobierno del Principado. Alvarez-Cascos ha contado con el apoyo de 3.053 votos, de los 3.076 emitidos. En total eran 6.987 los militantes de la nueva formación con derecho a voto en este congreso.



"Queremos que Foro Asturias sea un medio al servicio de los asturianos y no un fin para si mismo y para ello no le queda más remedio que ganar elecciones. En política no estamos para participar sino para ganar y que nuestro programa sirva a los asturianos", ha dicho Francisco Alvarez-Cascos, que ha añadido que el equipo que presenta "cree que Asturias y los asturianos se merecen una alternativa de cambio y está dispuesto a intentarlo".

Alvarez-Cascos se manifestó así durante el discurso de defensa de su candidatura a la presidencia del partido, la única candidatura presentada, que ha contaba con 917 avales a su favor. Tras presentar la lista de las personas que componen la candidatura Alvarez-Cascos reivindicó "un partido muy unido", algo que a su juicio no es incompatible con ser un partido abierto y participativo.

En contra de un sistema de primarias como el del PSOE Álvarez-Cascos ha asegurado que la formación que presidirá "no va a aceptar nunca un sistema de primarias similar al del PSOE" y se ha mostrado en contra de las limitaciones temporales para ocupar cargos públicos.



Alvarez-Cascos se ha manifestado así después de que esta mañana los afiliados asistentes al congreso constituyente de Foro Asturias aprobasen varias enmiendas en contra de la pretensión de la comisión promotora, como son las propuestas para la instauración de primarias como paso previo a la elección de los cabezas de lista y la obligatoriedad de abandonar cargos públicos cuando se sobrepase el límite de dos legislaturas.



El ex ministro y probable candidato a la presidencia del Principado por Foro Asturias ha aprovechado su intervención para aclarar sus posturas sobre algunas cuestiones que a lo largo del congreso han sido motivo de discusión y debate entre los militantes y los miembros de la comisión promotora.



Así, en referencia a la decisión de los militantes de apostar por el sistema de primarias Alvarez- Cascos ha querido dejar claro que si alguien interpreta que el sistema de primarias es el modelo del PSOE, "no lo van a adoptar nunca", porque a su juicio "eso no son primarias, son unas elecciones por separado que suponen dos legitimidades, una la del partido y otra la del candidato". "Provocan una grave bicefalia y atentan contra los principios de unidad. En ningún caso vamos a imitar ese modelo", ha insistido.



No obstante Alvarez-Cascos ha indicado que "si por primarias se entienden las primarias norteamericanas su equipo está de acuerdo". "En las primarias norteamericanas se vota a través de compromisarios que van a una convención, de tal manera que no hay bicefalia, un mal que tenemos que evitar", ha dicho Cascos, mostrando así su oposición a otra de las propuestas de algunos militantes que esta mañana defendían la eliminación de los compromisarios y abogaban porque cualquier afiliado pudiese asistir a con voz y voto a los congresos.