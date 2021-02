06:48 Los primeros españoles en regresar de Egipto comienzan a aterrizar en el aeropuerto de Madrid-Barajas, informa el diario El País.

03.32 Los participantes en la Confederación Internacional de Sindicatos de Trabajadores Árabes (CISA), que se reúne estos días en Rabat, se han posicionado a favor de las propuestas del pueblo egipcio.

01.29 Ni el toque de queda ni el mensaje lanzado por Mubarak han evitado que los egipcios continúen con las protestas. Lejos de lograr su propósito, las palabras del dirigente han calentado los ánimos de los manifestantes que aún estan en las calles. En un edificio de oficinas del Gobierno, situado en la plaza central de El Cairo, se ha generado un pequeño incendio y está cubierto por humo, informa Reuters.

01.00 Varios grupos de la oposición egipcia se han mostrado insatisfechos con el mensaje del mandatario egipcio y exigen que el gobernante renuncie. "El discurso de Mubarak no cumple las aspiraciones del pueblo", ha señalado en un comunicado la Asamblea Nacional para el Cambio, liderada por el premio Nobel de la Paz, Mohamed El Baradei.

00. 50 Barack Obama ha telefoneado a su homólogo egipcio al que ha instado a dar pasos concretos hacia reformas sociales, políticas y económicas, y ha pedido que las autoridades de su país frenen la violencia.

01.11 min Obama pide a Mubarack pasos concretos hacias las reformas

00.40 Un grupo de egipcios ha tomado la Embajada de Egipto en Venezuela para protestar contra el mandatario Hosni Mubarak, pero tras un diálogo con el Gobierno venezolano han salido del edificio.

00:14 El número de víctimas mortales por las protestas asciende ya a 29 en las ciudades de El Cairo y Suez, informa Efe. La cadena qatarí de televisión Al Yazira informa que sólo en El Cairo 16 heridos que estaban ingresados en diferentes hospitales han muerto por las lesiones recibidas. En Suez son 13 los fallecidos.

00:07 ¿Servirán las palabras de Mubarak para acallar a los manifestantes? Ha prometido reformas, ha lamentado la vida de pérdidas humanas, pero él no dimite, que es la principal reivindicación de los que estos días han salido a la calle.

23:37 En su intervención, Mubarak ha prometido "reformas políticas, sociales y económicas" y ha defendido la labor de las fuerzas de seguridad.

23:33 El presidente Hosni Mubarak acaba de comparecer y ha anunciado que pedirá al actual Gobierno que dimita y mañana mismo nombrará un nuevo Ejecutivo.

23:04 La situación no está más calmada en Túnez, donde hoy se ha vivido una nueva jornada de protestas. "Una auténtica batalla campal", según informa la enviada especial de TVE Yolanda Álvararez, para protestar contra el primer ministro Mohamed Ganuchi, que es el único miembro del anterior Ejecutivo que permanece en el cargo.

00.53 min Los manifestantes pedían la dimisión del primer ministro porque lo consideran un residuo del antiguo régimen.

23:00 En Twitter, los usuarios hacen un llamamiento a proteger el valioso Museo Nacional de El Cairo, amenazada por un incendio declarado en la sede del partido gobernante. "Proteged la historia de la humanidad", dice un twittero. Fresamaria escribe: "Me conmueve el cordón humano para proteger el Museo de Egipto. La humanidad es hermosa".

22:55 El grupo Vodafone ha asegurado que todos los operadores de móvil en Egipto han recibido instrucciones de suspender sus servicios en áreas concretas.

22:50 El anuncio del presidente del Parlamento de Egipto, Ahmed Fathi Sorour, será el primer mensaje de una alta autoridad egipcia desde que El Cairo y otras ciudades del país fueran escenario desde hoy de fuertes enfrentamientos callejeros.

22:42 Según las últimas informaciones, no será el presidente Mubarak quien comparezca, sino el presidente del Parlamento. Y, precisamente, hasta allí se dirigen los manifestantes, que están siendo retenidos por la Policía. ¿Dónde está el presidente del país? Nos preguntamos todos.

22:39 "Iros por favor, estamos con vosotros", gritan los militares a bordo de sus tanquetas tratando de apaciguar los ánimos o, al menos, de llegar a una tregua.

22:33 "Miro a la policía y no puedo creer que sean egipcios. No hay forma de que sean mis hemanos o mis primos", afirma Zeinab, una joven manifestante de 20 años. "Siempre sentimos pena por los palestinos, pero por Dios, esto es peor".

22:26 Un nuevo comunicado médico informa de que 13 personas han muerto en las protestas en la ciudad de Suez y hay 75 heridos. Hasta ahora sólo había confirmado un muerto. Con este nuevo dato, las víctimas mortales en esta jornada ascienden a al menos 18.

22:22 El portavoz del parlamento egipcio dice que "un importe asunto será anunciado en breves momentos". A ver si esta vez es verdad. Llevamos más de seis horas esperando ese anuncio.

22:20 El número de heridos supera el millar. Según fuentes médicas, al menos 1.030 personas han resultado heridas en los disturbios de El Cairo.

22:12 "Debemos unirte a nosotros", le grita un manifestante a un agente de seguridad. "Te necesitamos y en esto estamosjuntos, hermano."

Asintiendo con la cabeza, el policía responde: "Claro que sí". A medida que pasa el tiempo, la Policía se va uniendo al Ejército y pasa de reprimir a los manifestantes a entenderlos e incluso a respetarlos, según informa la agencia Reuters.

22:00 "Todo va a depender de esa intervención presidencial que llevamos horas esperando. Voces intelectuales dicen que no entienden por qué Mubarak no ha hablado ya, que está situación no la pueden ignorar", explica Rosa María Molló desde El Cairo.

"Los que ahora se están manifestando no son los mismos de esta mañana. Son lo que necesitan un cambio y lo necesitan para sobrevivir. Y por eso, la situación se puede ir de las manos esta noche", subraya.

21:48 La multitud corea el himno nacional y grita "Larga vida a Egipto" ignorando el toque de queda e incluso reconciliándose con la Policía que hace tan sólo unas horas combatían.

21:44 Además, los militares también se han desplegado en un área de seguridad en el que se encuentran varias embajadas, entre ellas las de Reino Unido y EE.UU.

21:42 El Ejército ha rodeado el Museo Nacional de El Cairo, amenazado por el incendio declarado en la sede del Partido Nacional Democrático. Su valor artístico y arqueológico es incalculable. Reúne importantes tesoros faraónicos.

21:40 Rusia se suma a Francia, EE.UU. o España y aconseja a sus ciudadanos no viajar a Egipto.

21:32 "El toque de queda no se está cumpliendo. En estos momentos quien está bajo control de la situación es la guardia presidencial, el más alto rango del Ejército, que aquí es muy respetado ya que históricamente nunca ha disparado contra los ciudadanos", explica la enviada especial de TVE, Rosa María Molló.

21:23 EE.UU. revisará en los próximos días la ayuda que provee a Egipto y que asciende a 1.500 millones de dólares (1.100 millones de euros), informa la Casa Blanca.

21:19 Como si en lugar de patrullar las calles y hacer cumplir el toque de queda fuera el día del desfile militar, decenas de tanquetas circulan por las calles de El Cairo. En las torretas de los vehículos, los oficiales ondean la bandera egipcia entre los aplausos de los manifestantes... ¿Se ha puesto el Ejército de parte de los que protestan contra Mubarak?

21:16 ¿Qué consecuencias puede tener la crisis egipcia en Occidente? ¿Y la de Túnez? ¿Y la de...? En Del temblor de Túnez al tsunami de Egipcio te lo explicamos.

21:11 Rachel Stevenson, que colabora en películas para el diario The Guardian, está en el centro turístico egipcio de Sharm el-Sheikh, una de las ciudades balnearios más populares entre los turistas europeos. Cuenta que están aislados de lo que está pasando en otros lugares, que allí no hay manifestaciones y que la gente ignora el toque de queda. Entre baño y baño y masaje y masaje les llegan los ecos de las revueltas, pero ellos han llegado allí para relajarse.

21:05 El teniente general Sami Enán, jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas de Egipto, interrumpe su viaje a EE.UU. -su gran proveedor de militar- y vuelve para atajar la crisis en su país, según informa el Pentágono.

20:53 El canciller austríaco, Werner Faymann, solicita a las autoridades egipcias que acabe con las acciones violentas que se están produciendo en las masivas protestas antigubernamentales y que abra un diálogo con todas las fuerzas del país.

20:50 El líder del partido opositor egipcio Wafd, El Sayed el Badawy, dice que es momento de formar "un gobierno provisional" y de celebrar "elecciones legislativas de acuerdo con una nueva ley electoral".

20:46 Algunas compañías aéreas están cancelando sus vuelos a Egipto. British Airways ha suspendido su vuelo diario con El Cairo debido al toque de queda.

20:37 "Sigue sin comparecer ante el país Hosni Mubarak, nadie sabe qué va a decir ni qué puede pasar. Son ya 11 horas de enfrentamientos", explica el enviado especial de RNE, Paco Forjas, quien explica que los turistas del famoso hotel Hilton han sido evacuados y que algunas tiendas están siendo saqueadas.

01.50 min El presidente de Egipto, Hosni Mubarak, sigue sin comparecer ante los medios de comunicación y todos los egipcios esperan sus palabras. Nadie sabe qué va a decir ni qué puede pasar. Han transcurrido ya 11 horas desde que comenzaran los enfrentamientos y todo el país está bajo el toque de queda. Los turistas del hotel Hilton han sido evacuados y las tiendas han sido saqueadas (28/01/2011).

20:35 El Ejército ha conseguido dispersar a los manifestantes de la televisión estatal.

20:21" Llevo comprometido seis años y no puedo casarme.", explica Saleh Salem, de 33 años. "Incluso en el barrio de chabolas de Manshiyet Nasser las casas cuestan ¡60.000 libras egipcias! (unos 7.500 euros) ¿Quién tiene ese cantidad de dinero?", pregunta desencantado. La corrupción y la crisis económica han sido dos de los motores que han propulsado las revueltas.

20:14 La televisión pública de Egipto está difundiendo esta noche imágenes en las que aparecen en las calles tanquetas del Ejército que están siendo aclamadas y aplaudidas por la gente apostada en los lugares por los que pasan, al contrario de los vehículos de la policía que durante todo el día han recibidos a pedradas.

20:05 París y Washington aconsejan a sus ciudadanos no viajar a Egipto si no es estrictamente necesario.

00.17 min La secretaria de Estado estadounidense ha dicho que se tienen que respetar los derechos fundamentales.

19:59 Al menos cinco personas han muerto en los disturbios de El Cairo, según informan fuentes médicas. De confirmarse, los muertos en las manifestaciones de hoy ascenderían a seis, ya que hay otra víctima mortal en Suez.

19:55 Como en los últimos días, usuarios de Twitter de todo el mundo se preguntan por qué en su país no hay revueltas populares si también sufren situaciones injustas. El twittero ius_marquez27 se admira de lo que está ocurriendo en Egipto y añade que "en México matan al vecino y cerramos los ojos" #bastadesangre.

19:49 De los 870 manifestantes heridos, la mitad están siendo atendidos en las calles y los otros 420 han sido hospitalizados.

19:44 Los vehículos del Ejército patrullan las calles de El Cairo. ¿Conseguirán disuadir a los manifestantes que se niegan a cumplir el toque de queda?

19:42 España "se está viendo beneficiada" por el desvío de turistas internacionales desde Egipto, que se ha sumado a la oleada de protestas en el norte de África.

En esta época de año, la oferta vacacional egipcia del Mar Rojo compite, entre otros destinos, con Canarias, y los graves incidentes que se están produciendo en el país en los últimos tres días "favorecen" al archipiélago, según ha indicado el director general de la Asociación de Mayoristas de Viajes Españolas (Amave), Ruperto Donat a la agencia Efe.

19:38 El número de heridos no deja de aumentar. Fuentes médicas informan ahora de que ya han recibido sólo en El Cairo a 870.

19:33 Rebecca es una estudiante estadounidense que lleva tres semanas en Egipto y le han pillado las protestas en pleno viaje. "Los hoteles están muy protegidos, por eso no me siento insegura porque como no participo en las manifestaciones permaneceré en la habitación sin salir hasta que todo se tranquilice", explica.

"Mi sensación tras hablar con la gente es que están muy descontentos con la corrupción, el paro y la situación económica en general. Un taxista así me lo dijo antes de que estallaran las protestas", relata en la BBC.

19:30 Los manifestantes irrumpen en la sede de la televisión pública de Egipto, según informa el corresponsal de la cadena Al Arabiya.

19:15 "¿Cómo pueden hacer esto? En lugar de ayudar a la gente que está luchando por nuestros derechos, esta gente está bailando con el demonio. No me preocupo por los políticos y soy una cobarde, pero me uniré a mi gente porque no puedo ver cómo matan a nuestros chicos", exclama Zeinab Abdel Fattah, de 17 años, en El Cairo.

19:08 "El Ejército se ha desplegado en Alejandría pero la situación está en calma. Los soldados están hablando con los manifestantes. Confirmo que la sede del Gobierno y muchas comisarías han sido incenciadas en la ciudad", explica el observador de Human Rights Watch Peter Bouckaert desde Alejandría en el diario The Guardian.

19:03 Hasta Jordania llegan los ecos de la crisis en el Magreb. Unos 3.000 jordanos se han manifestado hoy en Ammán para protestar por la situación económica.

18:53 La canciller alemana, Angela Merkel, pide a Mubarak que autorice las manifestaciones pacíficas. En declaraciones a los periodistas después de intervenir ante el Foro Económico de Davos, Merkel asegura que la estabilidad de Egipto es "muy importante", pero "se debe dar una oportunidad a la libertad de expresión". Egipto se ha vuelto un socio incómodo para Occidente.

18:50 Los manifestantes tratan de entrar en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en la sede de la televisión pública. Ambos emplazamientos están cerca de la plaza de Tahrir, un símbolo de liberación para los egipcios, y el punto neurálgico de las concentraciones.

00.59 min Testigos hablan de sonidos de disparos en el centro de la ciudad, donde está declarado el toque de queda.

18:49 Es la primera vez que el Ejército se despliega en las calles para contener las manifestaciones. Su presencia es un punto de inflexión en la crisis.

18:45 Fuentes médicas informan de que ya hay 410 heridos en El Cairo, algunos con heridas de bala.

18:42 El Ministerio de Asuntos Exteriores desaconseja "todo viaje no esencial" a Egipto debido al clima de agitación civil. A los españoles que se encuentren en el país se les recomienda respetar el toque de queda, que se extiende desde las 18.00 a las 7.00 horas. También les aconseja "extremar la precaución y mantenerse alejados de las manifestaciones que ahora han adquirido un componente violento".



Egipto es uno de los principales destinos turísticos de los españoles por su patrimonio histórico, su proximidad y su clima. La colonia española residente en el país norteafricano ronda las 800 personas.

18:40 El toque de queda, que ya rige en El Cairo, Alejandría y Suez, se extiende a todo Egipto.

18:36 La capital egipcia, El Cairo, es una megaciudad de 20 millones de habitantes que no será facil de controlar para el Ejército, explica la corresponsal de la BBC Yolanda Knell.

18:29 "Me parece que Clinton está tratando de buscar una salida negociada para Mubarak, acompañada de un incremento de la libertad política. EE.UU. va a tratar de buscar una solución que proteja sus intereses fundamentales: el tratado de paz con Israel, el canal de Suez y la cooperación contra el terrorismo". Es el análisis rápido de las palabra de Clinton de Brian Whittaker, un experto en Medio Oriente para The Guardian.

18:26 El Ejército rodea las sede de la radio y la televisión pública en El Cairo. El Gobierno, que ya ha cortado las señales de Internet y los teléfonos móviles, trata de impedir también que los periodistas informen de las revueltas y salgan a la calle.

18:23 En Egipto ya es de noche y la imágen que nos llega desde los canales internacionales de la BBC y la CNN es de edificios en llamas en mitad de la oscuridad.

18:20 La secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, pide "contención" a las fuerzas de seguridad e insta al Gobierno egipcio a que permita manifestaciones pacíficas. Washington está siguiendo la crisis muy de cerca. No obstante, es uno de los principales proveedores militares del régimen de Mubarak.

18:17 Hace poco más de una hora que rige el toque de queda en El Cairo, Suez y Alejandría pero los manifestantes continúan en las calles protestando. El Ejército es el responsable de hacerlo cumplir. Veremos qué pasa y con qué contundencia disuelve a la gente.

17.56 Los manifestantes egipcios gritan que se quedarán en la plaza Tahrir hasta que se cumplen sus exigencias, que se limitan exclusivamente a la renuncia del presidente Mubarak, en el poder desde 1981.

17.54 Una vez más, Al Jazeera muestra como los protestantes paran durante unos minutos para rezar.

17.52 Al Jazeera asegura que el incendio en la sede del partido de Mubarak podría afectar al Museo Egipcio de El Cairo que se encuentra muy próximo.

17.49 Una comisaría de policía del centro de El Cairo, así como varios coches policiales y tanques de gas que están fuera de la comisarían están ardiendo, según de The Guardian, lo que explicaría las fuertes explosiones que se oyen en la ciudad.

17.45 Se oyen disparos en el centro de El Cairo.

17.40 Hace 40 minutos que ha comenzado el toque de queda en Egipto, decretado por el presidente, Hosni Mubarak, pero las protestas siguen en las calles de El Cairo, Suez y Alejandría. El toque de queda regirá entre las 18.00 horas local (16.00 GMT) y las 7.00 horas local (5.00 GMT).

A lo largo del día han muerto 4 personas, aunque hay fuentes que apuntan hasta 10 fallecidos. El Ejército se ha desplegado por la capital. En las protestas, que inicialmente exigían reformas políticas en Egipto, han derivado en la petición para que Mubarak, en el poder desde 1981, renuncie al cargo. Entre los disturbios, ha sido incendiada la sede del partido de Mubarak, quien ha prometido comparecer en la televisión. Así te lo contábamos hasta ahora.