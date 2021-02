El ex primer ministro británico Gordon Brown ha pedido a Scotland Yard que investigue si sus conversaciones por teléfono móvil fueron objeto de escuchas ilegales en su etapa de ministro de Finanzas de Tony Blair.

Brown, según manifestaron al dominical The Sunday Times fuentes próximas al ex dirigente laborista, ha pedido a la policía que averigüe si su número de teléfono particular estaba en la lista de un investigador privado contratado por el dominical News of the World para realizar ese tipo de escuchas.

El viernes, el periodista Andy Coulson, que estaba al frente de ese dominical cuando se produjeron las escuchas, dimitió como director de comunicaciones del primer ministro conservador, David Cameron.

El abogado Mark Lewis, que está preparando una demanda colectiva contra ese dominical, propiedad del magnate de la prensa Rupert Murdoch, indicó el sábado que se dispone a querellarse también en nombre de varios clientes contra otros tabloides que llevaron a cabo también ese tipo de prácticas ilegales.

"La mayoría de los periódicos se dedicaban a eso aunque encargaban el trabajo a terceras personas", declaró Mark Stephens, otro abogado de famosos especializado en demandas a los medios de comunicación.

Coulson ha negado hasta ahora que estuviese al corriente de tales prácticas en el periódico que dirigía, algo que muchos consideran, sin embargo, altamente improbable.

Su dimisión como director de comunicaciones de Cameron la justificó con el argumento de que la publicidad que se está dando al caso le impedía dedicarse plenamente a su nuevo trabajo.

El tema de las escuchas telefónicas a famosos y políticos fue investigado en su día por la policía de Scotland Yard, a la que ahora se acusa de negligencia por no haber llegado al fondo del asunto.