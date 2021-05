“Marchando uno de tres cuartos relleno de nata y crema. No, no señora de los grandes ya no me quedan”, vocea agobiada Belén, dependienta de la pastelería Nunos en Madrid.

Podría pasar por una escena típica de las rebajas pero no lo es. Los compradores con su número en la mano se apiñan tras el mostrador en busca de su ansiado roscón. Las colas son interminables fuera.

“Llevo una hora y media esperando y lo que me queda pero yo les he prometido a mis nietos uno de nata y otro sin nata. Yo de aquí no me muevo”, asegura blandiendo su número en la mano una compradora, Pilar Blanco. “Es que sin roscón los reyes no son reyes”, añade segura esta clienta fiel.

“Somos la alta cocina de los roscones” La fiebre del roscón se marca en las profundísimas ojeras en el rostro del pastelero de Nunos, José Fernández. “He dormido una media de tres horas en la última semana. Esto es un no parar”, afirma este curtido repostero. Es la semana grande de las pastelerías pero cuando hablamos de roscones pocos se atreven a innovar. “Nosotros nos hemos atrevido. Tenemos roscones de natillas de caramelo, praliné, y de yogur ácido mediterráneo. Usamos nuevos ingredientes como el cilantro pero sin romper el sabor de la tradición. Somos la alta cocina de los roscones”, asegura Fernández. A juzgar por las larguísimas filas a las puertas del establecimiento, la fórmula ha funcionado. Esta repostería ha ganado dos años seguidos el premio al mejor roscón de Madrid. Según las previsiones de la Asociación Empresarial de Pastelería artesana, las ventas de roscones de Reyes se mantendrán en línea con las del año pasado a pesar de la crisis. “La gente sigue con la tradición de comprar roscón. Si bien se opta por piezas más pequeñas que hace un par de años”, asegura Esteban Fernández portavoz de la Asociación.