El suyo es un caso atípico dentro del cómic porque Viento (Oscar Nieto Altamirano) es un conocido diseñador de camisetas y ropa deportiva (Sobre todo skater y surf) dirigida a un público joven y urbano, lo que se denomina la "Street culture". Y dentro de esa actividad ha creado una línea más oscura en el que las camisetas son habitadas por un mundo de muñecos de trapo, duendes, monstruos y, sobre todo, calaveras. "Pero aunque sean traviesos no son malos, asegura, porque lo que quiero es que quién entre en ese mundo se sienta mejor por unos instantes".

Un mundo que ahora llega a las páginas del cómic con Dark World (Dolmen Editorial), su debut en el noveno arte.

"Es la primera cosa escrita que publico, habían editado muchas ilustraciones mías y cuando Dolmen me ofreció la posibilidad de publicar un libro me dieron total libertad. Y como tenía varias poesías escritas, un cuento y una historieta, se me ocurrió hacer este libro que es como un recopilatorio de capítulos con los que describo un universo: Dark World"

"Es un universo, asegura, creado a partir de valores nobles y sencillos, donde las cosas suelen ser lo que aparentan y donde los muñecos son auténticos y sin apenas ninguna maldad"

Un mundo en el que muchos de sus habitantes son cadavéricos: "Las calaveras son un clásico, se pusieron de moda con el Skateboard, en los 80, y confieso que son una obsesión para mí, pero elimino toda connotación terrorífica para potenciar el aspecto cómico e incluso tierno"

Influencias muy variadas

Viento es un artista multimedia que absorve influencias de todas las corrientes artísticas que le interesan, sobre todo de la cultura urbana: "Las influencias me vienen desde el manga pasando por Tim Burton y, por supuesto, los graffitis y el mundo skater y el surf. Y con todo eso consigo un estilo propio que, en cuanto a grafismo no sé si podría llamarse manga"

"Para dibujar siempre empiezo con un boceto a lápiz y lápices de colores, luego lo escaneo y trabajo con el ordenador para darle pulcritud, pero a pesar de que gracias a esos acabados no lo parezca, todos los dibujos los inicio con carbón. El acabado de ordenador me permite añadir algunos efectos muy llamativos, pero todo comienza con el lápiz y el papel porque no quiero perder la calidez del trazo humano, que me parece fundamental"

"La influencia de Tim Burton en mi trabajo podríamos decir que es equidistante con al del manga. Si te fijas, los muñecos de Tim Burton y los míos son antitesis. Los suyos son altos, muy delgados y poco definidos, mientras que los míos son bajitos, gordos y muy definidos con trazos gruesos. Eso sí, los dos convergemos en nuestra obsesión por las calaveras"

De hecho, el protagonista de sus historias es Freddy Cutter: "Lo hice inconscientemente, todos tenemos nuestras influencias visuales y cinematográficas, y hasta que no lo hube terminado no me dí cuenta de su parecido con Freddy Krueger (Pesadilla en Elm Street) pero no me dí cuenta hasta que lo terminé, aunque después, el nombre si es un homenaje por lo de Freddy Cutter, de cortar, y las cuchillas de las manos de Krueger".