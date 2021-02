La Guardia Civil, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria, ha detenido a 24 personas en nueve provincias, que eludían el pago de impuestos especiales sobre el alcohol y podrían haber defraudado a la Hacienda Pública hasta 9 millones de euros entre 2005 y 2010.

La operación, denominada "Llave", se ha desarrollado en Sevilla, Córdoba, Málaga, Jaén, Huelva, Ciudad Real, Murcia, Navarra y La Rioja, y, además de los 24 arrestados, otras cuatro personas han sido imputadas por los delitos de asociación ilícita, falsedad documental y contra la Hacienda Pública.

Según la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, también se han practicado 19 registros en empresas del sector de los alcoholes, vinos y vinagres (fábricas, bodegas y almacenes), por lo que el fraude inicial calculado podría verse incrementado tras analizar la información intervenida.

Las investigaciones se iniciaron a principios de este año, tras detectar una serie de empresas del sector del alcohol que eludían el pago de los impuestos especiales mediante la declaración de falsos envíos de ese producto a vinagrería.

El objeto final del fraude era el desvío de alcohol supuestamente empleado en la fabricación de vinagre, para destinarlo a otros usos sin pagar del Impuesto Especial del Alcohol y las Bebidas Derivadas, así como del IVA sobre éste.

La organización desmantelada obtenía beneficios fiscales indebidos declarando falsas fabricaciones de vino de licor para la fabricación de vinagre, que se encuentra exenta del Impuesto Especial sobre el alcohol.

El alcohol así obtenido, era desviado para fabricar otros licores y el encabezado de vinos, y para completar el fraude se adulteraba el vino aumentando su volumen, no sólo con alcoholes no vínicos, sino también con el resultado de fermentar clandestinamente isoglucosas de cereales y otros productos no procedentes de la uva.