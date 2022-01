La campaña electoral para los próximos comicios en Cataluña no arranca hasta la medianoche del 12 de noviembre. Sin embargo, hace meses que los partidos políticos calientan motores con la precampaña.

En el último año la polémica ha estado servida en Cataluña y, por extensión, en el resto del país alrededor de temas como la inmigración, la prohibición de los toros en la comunidad autónoma, la política lingüística, la limitación del uso del burka y el niqab en algunas localidades y la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Cataluña.



En el cuarto aniversario de la entrada en vigor del Estatut, los partidos catalanes hicieron valoraciones muy dispares del texto -que anula 14 artículos del Estatut original-. Un mes antes, más de un millón de catalanes se habían manifestado en Barcelona en contra de la sentencia. El pasado 4 de octubre, durante la convocatoria oficial de las elecciones, José Montilla, presidente de la Generalitat, aseguró que pese a la sentencia del Constitucional seguiría "luchando por el autogobierno de Cataluña" y trabajaría para desplegar el Estatut en su totalidad.

El catalán: ¿Quién, cómo y dónde? Uno de los puntos más polémicos de la citada sentencia es el preámbulo de la misma, en la que el Constitucional establece que no existe "otra nación que la española" y sitúa en plano de igualdad al catalán y al castellano. Según el TC, es correcto considerar el catalán como lengua de uso "normal" en estas instancias públicas, pero no "preferente"



El artículo 6.2 del Estatut introduce además el deber de conocer el catalán en Cataluña, que se añadía al deber de conocer el castellano marcado por la Constitución aunque apunta que este deber "no es jurídicamente exigible con carácter generalizado".



Así y todo, la política lingüística catalana ha dado mucho que hablar en los últimos meses.



Durante el verano de 2010 se aprobaron dos leyes muy relacionadas con la política lingüística y ambas sembraron discordia en la arena política.



La primera, la Ley del Cine, obliga a que en un plazo de siete años el 50% de las películas exhibidas en las salas catalanas sean dobladas o subtituladas al catalán. La segunda, el Código de Consumo, reconoce el derecho a ser atendido en catalán y obliga a redactar en esta lengua las publicidades (rótulos), los manuales de uso, los datos de salud y seguridad de los productos y las facturas, entre otros. Contempla además la posibilidad de sancionar con multas que pueden alcanzar el millón de euros a aquellos que no atiendan o rotulen en catalán.



La política lingüística de Cataluña volvió a acaparar la atención mediática a mediados de septiembre, cuando la Generalitat aprobó un decreto que obligaba a los nuevos profesores de universidad a acreditar el nivel de suficiencia de catalán (nivel C) en un plazo de dos años. Se eximía de esta obligación a aquellos docentes que ya estuvieran trabajando en la universidad que, sin embargo, tendrían que acreditar el nivel si quisieran promocionar. El nivel C es el que la Generalitat exige para ocupar la mayoría de las plazas como funcionario público.



Además, a finales de octubre, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña suspendió cautelarmente varios artículos del reglamento de uso del catalán del Ayuntamiento de Barcelona y de la Diputación de Lleida.

La inmigración irregular, en el punto de mira También los inmigrantes residentes en Cataluña tienen la obligación de aprender catalán y de examinarse para acceder a los servicios de acogida e integración de la Generalitat. En abril de 2010, el Parlament aprobó la Ley Catalana de Acogida, convirtiéndose así en la primera comunidad autónoma en regular las nuevas competencias de la Ley de Extranjería, reformada en diciembre de 2009, con la primera ley autonómica sobre acogida de inmigrantes.



A mediados de octubre, el Tribunal Constitucional admitió el recurso de la Defensora del Pueblo contra esta Ley amparándose en las limitaciones a la protección del catalán que establece la sentencia del Estatut.



Precisamente la inmigración ha sido otro de los temas que han centrado la polémica en Cataluña en los últimos meses. El PP catalán, de hecho, ha sido foco de las críticas de sus rivales electorales por utilizar la inmigración como arma electoral de cara a los comicios.



La presidenta del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, se vió obligada a pedir disculpas en abril por repartir en Badalona un folleto que vinculaba la inmigración con la seguridad en el que se podía leer la frase "No queremos rumanos".



Cinco meses después, el PPC volvía a estar en el punto de mira por distribuir un panfleto electoral en forma de cuestionario que las entidades de apoyo a los inmigrantes consideraban xenófobo. El documento, titulado Hablando claro de la inmigración, incluye diez preguntas que reflejan las propuestas de los conservadores sobre inmigración. En este caso, no obstante, parece que el partido no se retractará.



Así, los populares han decidido hacer de la inmigración irregular un tema central de su campaña y han anunciado que en su programa propondrán limitar los empadronamientos a aquellas personas que tengan pasaporte o permiso de residencia.



El Ayuntamiento de Vic, regido por un alcalde de CiU, ya propuso en enero dejar de empadronar a los residentes en situación irregular. Una medida que no prosperó porque la Abogacía del Estado dijo que vulneraba la ley.



El Gobierno de España ha recordado en repetidas ocasiones durante este año que el empadronamiento es obligatorio al margen de la situación legal de los inmigrantes.