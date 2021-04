Las memorias de Tony Blair han comenzado a 'levantar ampollas' por la particular visión que ofrece en sus páginas sobre sus relaciones con diferentes líderes mundiales, entre ellos, algunos de los miembros de la Casa Real británica.

En uno de los pasajes del libro, el ex Primer Ministro describe una barbacoa con la Familia Real en la que el príncipe Felipe, esposo de la Reina, cocinó y otros miembros de la Familia Real sirvieron y no fregaron los platos.

"Se creerá que bromeo, pero no. Se pusieron los guantes y metieron las manos en el fregadero. Uno está allí sentado después de la comida, la Reina te pregunta si has terminado y se lleva los platos al fregadero".

De todas formas su relación entre ambos no era muy 'de amigos'. "He observado lo que hace diferente a una Reina y un Presidente. Ambos son jefes de estado, pero la reina es la reina. No u elegido de la plebe que se dota de grandes aires. Y no te atrevas a olvidarlo. ", ha recordado Tony Blair.

'Alelado' ante Lady Di Sobre Diana de Gales dice que conectó inmediatamente con ella . No se cansa de Diana. La recuerda como una persona sencilla y encantadora, pero también obstinada y muy emocional. "Yo realmente la amaba, y por supuesto, era tan 'gagá' delante de una princesa tan hermosa, como cualquier hombre, pero también tenía que estar en guardia, cuando la ira y el resentimiento se mezclaban podría representar un peligro". La muerte de la "pricesa del pueblo" también tiene un lugar en las memorias de Blair. En esos momentos, Blair destaca el silencio de la Reina."Mientras que la Reina estaba en Balmoral, Londres se convirtió en la capital de luto para el mundo. La brecha entre la monarquía y sus súbditos se amplió", afirma Tony Blair. De esta manera Blair tuvo que hablar con el príncipe Carlos, de más fácil acceso que la Reina. Una vez que contactó con ella Balir describe como una situación muy nerviosa. "Yo me sentía nervioso. La Reina también. Yo hablé, tal vez sin la sensitividad que debía haber demostrado, de la necesidad de aprender lecciones. Me preocupó después que pensara de mí que estaba dándole lecciones o que era presuntuoso". "Éramos cada uno a nuestra manera manipuladores", escribe el ex líder laborista refiriéndose a su habilidad para manipular los sentimientos de otras personas.

Ayuda en los JJ.OO. de Londres 2012 Entre las cosas que cuenta Tony Blair en el libro está la de la ayuda que le prestó el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, para que Londres consiguiera los Juegos Olímpicos de 2012. Blair fue a visitarle a su casa de Cerdeña y Berlusconi le dijo entonces: "Eres mi amigo. No te prometo nada, pero veré si puedo ayudarte".