Los estadounidenses se reunen este sábado en Times Square, Nueva York, para una "maratón de besos" y clarines que en todo el país tocarán la melodía fúnebre Taps para conmemorar el primer día del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Los eventos de este año se dan en el aniversario número 65 de lo que los estadounidenses llaman el Día V-J, que celebra la victoria sobre Japón que puso fin a la guerra en 1945.

La celebración fue inmortalizada en una fotografía de Alfred Eisenstaedt de un marino desconocido besando a la enfermera Edith Shain en el Times Square. Una "maratón de besos" recreará el momento junto a una estatua de 7,5 metros de la pareja.

Se estima que unos 6.000 clarines tocarán Taps de costa a costa. Además, se realizarán numerosos eventos en memoriales de la Segunda Guerra Mundial y ayuntamientos, han confirmado los organizadores del evento. En los próximos años, la conmemoración se realizará cada segundo domingo de agosto.

Una foto para el recuerdo

La enfermera Shain murió en junio a los 91 años, antes de poder ver terminada su campaña de conmemoración. El Congreso aprobó la resolución en julio.

Shain se convirtió en una especie de celebridad debido a la fotografía y quiso ocupar esa fama en una causa importante, afirma Warren Hegg, supervisor nacional de la campaña "Keep the Sprit of 45 Alive" (Manten vivo el espíritu del 45).

"Realmente se convirtió en la misión de la vida de Edith el que existiera este día nacional, que todos los días alguien pensara en ese día en agosto cuando una joven fue besada en el Times Square, que la gente pensara sobre ello más profundamente", indica Hegg.

"Ella dijo que deberíamos tener un día para todos los hombres y mujeres comunes de esa generación que hicieron cosas tan extraordinarias y nunca fueron reconocidos realmente por ello: la gente que resistió la Gran Depresión, salvó la democracia occidental, y luego continuó y reconstruyó el mundo", concluye Hegg.