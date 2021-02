La Agencia Tributaria ha recaudado en los cinco primeros meses del año algo más de 3.700 millones de euros procedentes de la lucha contra el fraude fiscal, lo que supone un incremento del 20% respecto al mismo período de 2009, cuando se ingresaron por esta vía alrededor de 3.000 millones de euros.

Así lo ha confirmado el director de la Agencia Tributaria, Juan Manuel López Carbajo, durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso, donde ha señalado que no quiere caer en el "incrementalismo puro y duro" que obligue al organismo a presentar cada vez unos resultados mejores.

"Seguiremos haciendo lo que sea necesario para que se corrijan las actuaciones ilegales de fraude, aunque suponga que en algún lapso temporal los resultados sean inferiores a los anteriores", ha asegurado.

A este respecto, ha añadido que la lucha contra quienes defraudan es una "carrera de fondo", en la que la tarea fundamental es conseguir implicar a la ciudadanía para que los incumplidores sean aislados socialmente por su comportamiento insolidario.

Cerca de 40.000 millones recuperados en 5 años

La suma recaudada hasta mayo implica, según ha explicado, que desde que el Gobierno puso en marcha en 2005 su primer plan plurianual de lucha contra el fraude se han ingresado cerca de 40.000 millones de euros derivados de esta actividad.

En 2009, la Agencia Tributaria recaudó 8.119 millones de euros frente a los 4.876 millones obtenidos en 2004, antes de la puesta en marcha del mencionado plan.

Del total ingresado en 2009, algo más de 7.000 millones resultaron de actuaciones directas, en tanto que el resto se ingresó a través de declaraciones presentadas extemporáneamente.

López Carbajo ha reconocido que con más medios para perseguir el fraude "se podrían hacer más cosas", pero ha defendido que el presupuesto de la Agencia Tributaria no puede permanecer ajena a los recortes del gasto.

Por otra parte, el director ha desmentido las estimaciones que apuntan a que con la economía sumergida se dejan de ingresar alrededor de 70.000 millones de euros anules, una cifra que "no resiste un análisis medianamente razonado". López Carbajo ha rechazado que con la crisis haya aumentado la actividad económica que no tributa al Estado, y también asegura que esa actividad no alcanza un 23% del PIB, tal y como aseguran algunas fuentes.