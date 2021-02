¿Se puede dejar de fumar con hipnosis?

Casi todos los fumadores han intentado alguna vez dejar el tabaco con diferentes métodos sin éxito. A la mayoría le ha costado un gran esfuerzo y muchas veces no se consigue superar la abstinencia.

En España se calcula que hay 11 millones de personas que fuman diariamente. En lo que va de año, hasta tres millones de fumadores han intentado dejarlo, según datos de la Sociedad Española de Medicina de Familia (Semfyc).

De estos tres millones, sólo un 10% lo conseguirá a final de año.

"No se trata sólo de que el cliente deje el hábito de fumar sino que cese su necesidad de hacerlo. Combatimos la ansiedad, aumentamos la autoestima y la motivación y logramos que el tabaco le sea indiferente a la persona. Digamos que suprimimos la raíz del problema no solo éste", explica Teresa García , fundadora y directora del Instituto de Psicoterapia e Hipnosis Erickson de Madrid .

Para los expertos en hipnosis, el problema radica en el subconsciente donde continúa la autoimagen de fumador, a la que se suma la imagen de fracaso si no se consigue abandonar el hábito.

El objetivo de la terapia es que el paciente, independientemente de su estado de ánimo, no sienta "ninguna emoción", ni atracción, ni miedo, cuando se encuentre cerca de un paquete de tabaco.

"Creemos que producir un cambio positivo ha de ser un proceso agradable y que el resultado a alcanzar ha de ser el que la persona recupere el estado natural de ser un NO-FUMADOR y no un EX-FUMADOR", afirma la psicóloga.

La hipnosis no es como en las películas

Casi todo el mundo tiene una idea preconcebida de lo que es una sesión de hipnosis: habrá una cuenta atrás, me quedaré dormido, perderé la conciencia, estaré bajo su poder...

Dicen los que aplican este método que nada de esto es cierto. La hipnosis no es magia, la persona hipnotizada sabe siempre lo que está ocurriendo, no se pierde el control y no se está dormido.

"La hipnosis facilita el sentirse bien y la ausencia de ansiedad, esto facilita el sentirse seguro de sí mismo y capaz de mantener sus propósitos, sobre todo si se ha conseguido que la persona sienta indiferencia respecto al tabaco, si no siente que le falte algo", comenta la experta.

Asegura que a veces se deja de fumar el primer día, otras en una semana, pero siempre pasándolo bien y sin esfuerzo, "se deja el hábito sin darse cuenta".

Por eso, comenta Teresa García la hipnosis sirve para trabajar todo tipo de cambios positivos en la vida y puede ayudar a controlar el dolor, la obesidad, o las fobias.