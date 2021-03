El director general de la división de Viajeros de Renfe, Enrique Urquijo, ha explicado este miércoles que la huelga de 24 horas que la Confederación General del Trabajo (CGT) lleva a cabo en la compañía y en Adif ha cancelado 52 de los 173 trenes de las líneas de AVE y larga distancia y ha afectado a un total de 13.300 pasajeros de esos servicios.

Según Urquijo, los 121 trenes restantes han salido con normalidad, y se cumplen los servicios mínimos de entre el 60 y el 75% establecidos por el Ministerio de Fomento.

Respecto a los retrasos, Urquijo ha señalado que "no ha habido", si bien 5.492 pasajeros optaron por incorporarse al siguiente tren después de una media de espera de dos horas. Renfe está recolocando a los pasajeros en trenes que salen entre media hora y dos horas y media más tarde.

Urquijo indicó que el seguimiento de la huelga ronda el 2%, con una participación de 11 maquinistas, 16 interventores, 18 factores, 6 administrativos y 196 empleados del taller, que suman 246 personas de los 13.800 integrantes de la plantilla.

Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) ha afirmado que la huelga de 24 horas que comenzó la pasada medianoche en Renfe y en el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) tiene un seguimiento de entre el 75 y el 80% en toda España.

La mayoría de los viajeros han sido recolocados en trenes que salían entre una hora y dos horas y veinte minutos más tarde. Para una pareja de Málaga, Germán y Verónica ese retraso ha sido fatal, han perdido el avión que les iba a llevar a Praga y han tenido que coger un billete que les cuesta el triple , pero desde atención al cliente no les garantizan que les vayan a abonar la diferencia, según informa Ana M. Plaza .

Los más afectados por este paro, que durará 24 horas, fueron los viajeros que esta mañana tenían billete para el AVE. En concreto, a las once de la mañana se habían cancelado cinco trayectos de Alta Velocidad entre AVE, Alvia y Avant. Los trenes suspendidos han sido los de Ciudad Real y Puertollano de las 10:15 y las 13:15, el de Toledo de las 13:50, el de Córdoba-Málaga de las 10:30 y el de Cádiz de las 11:25.

El 40% de los trenes parados, según CGT

Según el secretario general del Sindicato Federal Ferroviario de CGT, José Manuel Muñoz, la huelga ha hecho que se paren el 40% de los trenes.

Muñoz se ha manifestado en la estación de Atocha junto a otros veinte miembros del sindicato para protestar contra el acuerdo de reclasificación profesional firmado en la madrugada del martes por la dirección de Renfe y los representantes de UGT y el Sindicato de Maquinistas (SEMAF).

Ha recordado que a partir del 11 de abril, y hasta el 30 de junio, los jefes de tren del AVE llevarán a cabo paros de entre dos y cuatro horas todos los días menos los sábados, para mostrar su rechazo a un acuerdo que, según Muñoz, "pretende hacerles desaparecer".

En cuanto al comunicado de ADIF que asegura que el seguimiento de la huelga no ha pasado del 2,4% y que CGT no ha suscrito el acuerdo porque reclama aumentos salariales al margen del convenio colectivo, Muñoz señaló que "no puede hablarse de dinero" en la actual situación de crisis económica.

Añadió que desde el Ministerio de Fomento "se ha dado pie a que un colectivo de trabajadores se haya visto más favorecido que el resto" en sus retribuciones a consecuencia de la reclasificación, y criticó que "en Renfe exista posibilidad de negociar y en ADIF ni se haya planteado", cuando las dos empresas dependen del Estado.