Hace menos de 30 años, Ana Barquero era ama de casa y no tenía estudios secundarios. Hoy, esta extremeña residente en Madrid es profesora en el IES Parque Aluche y tiene cinco carreras: Geografía e Historia, Derecho, Ciencias Políticas, Antropología Social y Cultural y Sociología.Todo, según asegura, gracias a la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

El de Ana es un caso más entre muchos otros de personas que no pudieron estudiar en su día. Cuando de pequeña vivía en su pueblo natal, Quintana de la Serena (Badajoz), comenzó bachillerato "pero luego murió mi padre y no pudo seguir", cuenta a RTVE.es.

Años después, y tras trasladarse a Madrid, pudo sacarse la espinita y hacer el BUP a través de Radio Popular. "Aprobé y me dijeron que tenía nivel para ir a la Universidad", recuerda.

Un largo camino

Dicho y hecho. Pese a ser ama de casa y madre de cuatro hijos de entre 5 y 8 años, se matriculó en Geografía e Historia e inició un largo camino que nunca imaginó que iba a emprender.

"Fueron años muy gratificantes, encontré excelentes profesores y compañeros y, además, ví la posibilidad de realizar lo que siempre había querido".

En cinco años, Ana Barquero terminó la carrera y con una nota media alta, un 8.

Entonces, su vida dio un giro más. "Me llamaron del departamiento de Historia del Arte para que hiciera el doctorado y me sugirieron que me presentara a las oposiciones de Enseñanza Media".

Sin puntos que le dieran ventaja en la oposición -porque nunca había dado clase- Ana sacó plaza en Andalucía y hasta allí se trasladó a pesar de verse alejada de su familia.