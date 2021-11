El Partido Popular va a pedir que se celebre un "cara a cara" entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy en el Congreso para confrontar sus políticas económicas y las reformas que hay que hacer para superar la crisis.

La portavoz popular en el Congreso, Soraya Saénz de Santamaría, ha explicado en una entrevista en Telecinco que registrarán la solicitud este martes en la Junta de Portavoces de la Cámara baja.

Saénz de Santamaría ha reiterado que Rajoy "está preparado para gobernar desde ya y tiene muy claro que el país necesita medidas serias y firmes".

Un gran debate entre el presidente del Gobierno y el líder del PP ante el pleno del Congreso, según la portavoz, permitiría poner sobre la mesa los planes de ambos.

"El PP tiene un plan muy claro de cómo deberíamos salir de esta situación: recortando gastos superfluos, reformando todo el sistema financiero, no subiendo los impuestos y haciendo reformas de calado", ha apuntado, frente a un Ejecutivo "que no tiene política económica" y "no está dispuesto a tomar las medidas que exige el momento".

Respecto a la visita que este lunes hace la vicepresidenta económica, Elena Salgado, a Londres para intentar transmitir confianza a los mercados financieros sobre la situación de la economía española, Saénz de Santamaría ha advertido de que ese intento de tranquilizar debe ir acompañado de medidas y de reformas.

Solicitan formalmente la comparecencia de Zapatero en el Congreso El Grupo Parlamentario Popular del Congreso ha formalizado la solicitud de comparecencia del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para que explique la situación de la economía.



El escrito registrado por la portavoz del PP en la Cámara Baja, Soraya Sáenz de Santamaría, especifica que Zapatero debería comparecer en el Congreso para que dé cuenta de "la realidad de la situación económica de España y aclare qué políticas va a emprender y si el Gobierno está capacitado para llevarlas adelante".



El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, asimismo ha instado al presidente del Gobierno a que diga "por una vez la verdad de la situación económica" y a que exponga su plan, " si es que lo tiene", para salir de ella.



"En función de lo que diga, el PP hará una cosa u otra", ha sentenciado.



No obstante, Pons ha asegurado que desde el partido "no se barajan opciones", descartando implícitamente que se plantee una moción de censura.



El PP no se plantea, de momento, presentar la moción de censura Por su parte, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha señalado que el PP no va a presentar, de forma inmediata, una moción de censura pero sí va a solicitar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que de manera urgente explique cuál es su plan para afrontar la crisis económica. En una entrevista en Onda Cero, recogida por Efe, la responsable del PP ha asegurado que la credibilidad de Rodríguez Zapatero "está por los suelos", pero también ha dicho que es consciente de que el Partido Popular tiene que hacer mucho hincapié en materia económica "porque es lo que más preocupa a los españoles". De Cospedal ha dicho: "hemos apostado por la economía, en primer lugar, y desatender los deseos de los ciudadanos sería un suicidio no político, sería un suicidio para este país".

La ventaja del PP en los sondeos En relación a las encuestas, De Cospedal ha comentado que una diferencia de seis puntos estando en la oposición "no es fácil de conseguir", y ha asegurado que los sondeos confirman que los ciudadanos no confían en el presidente del Gobierno, ni tampoco confían en que este presidente vaya a sacar a España de la crisis. De Cospedal ha estimado que para que haya confianza en los mercados internacionales hacia España, lo mejor que puede hacer el PP es presentar una "oposición responsable", demostrar que de verdad es alternativa y plantear "un rumbo cierto".

El PP acusa a Zapatero de rechazar sus propuestas También ha subrayado que el PP ha ofrecido su ayuda al Gobierno, en numerosas ocasiones, y ha formulado propuestas con intención de colaborar en la recuperación, y todas las que han tenido un cariz económico han sido rechazadas por Zapatero, "a veces por un matiz ideológico". Sobre el almacenamiento de residuos y si finalmente este se ubica en el municipio de Yebra (Guadalajara), De Cospedal, que es presidenta del PP de Castilla-La Mancha, ha señalado que "es el Gobierno el que tiene que tomar la decisión y, desde luego, el PP acatará las normas que ha votado, en todos los sentidos.