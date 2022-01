La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha afirmado que su partido ha actuado "como se tiene que actuar" con Ricardo Costa, ha calificado de "inaceptables" las declaraciones de Manuel Cobo sobre Esperanza Aguirre y ha pedido perdón a la militancia porque no se merece estas actuaciones.

La número dos del PP se ha referido así, en declaraciones a Telecinco recogidas por Efe, a la decisión de suspender de militancia al ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa, y a las declaraciones del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, al diario "El País" en las que criticaba a la presidenta del Gobierno regional, Esperanza Aguirre, por la renovación del presidente de Caja Madrid.

"Sobre todo por los militantes del PP, quiero pedir disculpas por ese tipo de actuaciones, porque no se las merecen", ha afirmado De Cospedal, quien ha añadido que "no es un comportamiento adecuado ni para los tiempos que corren ni para un partido político" y que "esta forma de actuar no se la merecen ni los militantes ni los españoles".

Pese a recalcar que el futuro en el partido de ambos dirigentes está en manos del Comité de Derechos y Garantías, que es un órgano "independiente", por lo que ella no puede "prejuzgar ni imponer lo que tiene que hacer", De Cospedal ha añadido que, en el caso de Costa, ha actuado "como se tiene que hacer" y que las declaraciones de Cobo fueron "inaceptables".

Considera la actitud de Costa "impropia" "Ese tipo de declaraciones, con publicidad y en un medio de comunicación, no se pueden tolerar en un partido político", ha agregado la secretaria general, quien sin embargo ha señalado que "son distintas" de las que realizó ayer Ricardo Costa, que ha considerado "más graves". Costa lamentó ayer "como militante y como secretario general" del PPCV, que la dirección del PP aún no le hubiera citado al comité de derechos y garantías por su relación con el caso Gürtel, lo que provocó que fuera suspendido de militancia por este órgano de la dirección nacional. De Cospedal ha recalcado hoy que fue una actitud "impropia de lo que fue, pero también de lo que ya no es" Ricardo Costa, y que "se ha actuado como se tiene que actuar" en un partido "que tiene unos estatutos y unas normas de comportamiento". "Intentar seguir ejerciendo un puesto que ya no le corresponde es completamente impropio y así lo considera todo el partido", ha puntualizado.