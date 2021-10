Laprimera del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, ha garantizado a la Comisión Europea (CE) que el nuevo modelo de financiación de RTVE cumple con la normativa comunitaria y ha confiado en que Bruselas no pondrá ninguna traba.Fernández de la Vega ha salido satisfecha de la reunión mantenida en Estrasburgo (Francia) con la, Neelie Kroes, quien debe dar luz verde al nuevo sistema aprobado por el Gobierno, que comprende la supresión de la publicidad en TVE."Compartimos totalmente el modelo", ha explicado la vicepresidenta española en una rueda de prensa, en la que ha insistido en que la nueva ley es "totalmente. Entre otras cosas, Bruselas debe evaluar si el nuevo modelo incluye ayudas de Estado permitidos en la UE.Tras presentar las líneas principales de la ley de financiación de RTVE, que acaba de entrar en vigor, la vicepresidenta española ha confiado en que Bruselas se pronunciará pronto sobre el caso.El nuevo modelo prevé que TVE deje de emitir publicidad y pase a beneficiarse de un porcentaje delsobre los ingresos de lasestatales en abierto, delde losy elde las operadoras telefónicas, hasta ahora las más críticas con el mecanismo También recibirá un porcentaje sobre el rendimiento de la tasa sobre reserva del dominio público radioeléctrico, los productos y rentas de su patrimonio y las aportaciones voluntarias.Fernández de la Vega ha defendido las reformas promovidas por el Ejecutivo con el objetivo de "el escenario audiovisual español, dotándolo de un marco legal coherente y acorde con los tiempos".Según ha asegurado, "era el momento para acometer esta nueva regulación porque estamos entrando de lleno en lay es más necesario que nunca que el sector disponga de una normativa clara, útil, acorde con los tiempos, que dé seguridad y garantice desarrollo y protección"La comisión de Competencia -que aún no ha comenzado a analizar en profundidad el expediente de RTVE, sí lo ha hecho con el modelo francés, que también prevé retirar la publicidad de la televisión pública.Bruselas tiene cierta preocupación por losque ha introducido el Gobierno francés para compensar la caída de ingresos, ante la posibilidad de que la recaudación sea superior a los costes del servicio público en 2011 y 2012.Sin embargo, De la Vega ha insistido en que los sistemas aprobados por Francia y España son distintos y ha asegurado que Kroes no le ha planteadoA su juicio, el modelo español se "basa en principios aún más estrictos que los establecidos por la Comisión Europea en cuanto a competencia"."Si antes podía haber alguna duda de posición de dominio o competencia desleal por parte de la televisión pública española, ahora esa duda ha quedado por completo despejada", ha señalado.