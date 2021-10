Hasta 500.000 papeletas de votación de las elecciones presidenciales en Afganistán, salpicadas de múltiples acusaciones de fraude, podrían ser, han anunciado este viernes las autoridades electorales afganas.Los afganos eligieron a su presidente el pasado 20 de agosto por segunda vez en su historia, en unos comicios marcados por una escasa participación, las initimidaciones de los talibanes y múltiples acusaciones por irregularidades en el proceso.Estas 500.000 papeletas han sido, ha explicado un portavoz de la Comisión Electoral Independiente, quien ha precisado que los colegios sospechosos de fraude serán señalados a la Comisión de Quejas Electorales.La Comisión Electoral Independiente y la Comisión de Quejas Electorales sony son nombrados por el presidente Karzai y la ONU, respectivamente. La primera es la encargada de hacer el recuento de los votos y comunicar las irregularidades a la Comisión de Quejas, que tiene la palabra final sobre la validez o no de las papeletas.La Comisión Electoral Independiente espera anunciar este sábado los resultados preliminares, basados en el 100% de los votos recogidos, que deberán ser validados una vez se de por finalizada la investigación de la Comisión de Quejas acerca de las miles de quejas por irregularidades.Debido a estas acusacione, la Comisión de Quejas ha invalidado ya decenas de miles de votos de 83 colegios electorales (más de 25.450 centros en total) en tres provincias de Afganistán.Los últimos resultados parciales, que incluyen a más del 90% de las mesas electorales, sitúan al actual presidente Hamid Karzai en cabeza con el 54% de los votos declarados válidos, seguido por el ex ministro de Relaciones Exteriores, Abdullah Abdullah, con al menos el 30%.El ministro de Exteriores británico, David Miliband, ha evitado calificar este viernes de "libres y limpias" las elecciones afganas.Miliband ha subrayado quey que nunca utiliza "la frase 'elecciones libres y limpias' porque eso no es realmente apropiado", ha afirmado al ser preguntado por una periodista en la cadena pública BBC.Se rompe así el silencio que habían mantenido hasta ahora las potencias acerca de las denuncias de irregularidades en los comicios afganos.