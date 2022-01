El ministro de Fomento, José Blanco, ha señalado que a pesar de la revisión impositiva que plantea el Gobierno los españoles pagarán menos impuestos que en el año 2004. "Los que más tienen deben hacer un esfuerzo extraordinario", ha insistido.



Ha hecho estas declaraciones en una entrevista en 'Los Desayunos de TVE', donde se ha referido al anuncio realizado este domingo por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre la subida de las pensiones mínimas. En este sentido ha afirmado que el Gobierno "sube todos los años las pensiones" y que ahora no va a ser distinto porque "en los momentos de dificultad económica, no deben ser los que menos tienen los que más lo sufran".



"Es una cuestión de equidad y justicia social", ha aseverado el ministro y número dos del PSOE, quien ha insistido en que España tiene una presión fiscal más baja que en el año 2004. Ha destacado, como ya ha hecho el jefe del Ejecutivo, que las rentas del trabajo "no se van a tocar".



No ha querido fijar la cantidad que el Gobierno considera como renta alta. Cree que una declaración de renta de 50.000 euros es "razonable" pero no cree que se pueda considerar "que alguien es rico por tener esa renta".



"No hay improvisación, se toman decisiones ante una realidad cambiante"



En relación a la política económica del Gobierno, ha dicho que no hay improvisación, tal y como el PP denuncia, sino "nuevas propuestas y decisiones ante una grave crisis y una realidad cambiante".



Ha sido crítico con el PP que, a su juicio, no quiere que se suban las pensiones ni el salario mínimo interprofesional. "Lo que quiere es flexibilizar un mercado laboral que ya se está demostrando que es muy flexible", ha señalado.



En cuanto a las críticas recibidas por la ayuda de los 420 euros que recibirán los parados que hayan agotado su prestación por desempleo, Blanco ha señalado que es la primera vez que se amplía este subsidio.



Ha explicado que que uno de los grandes objetivos de este Gobierno es impulsar la obra pública para aumentar el empleo y modernizar el país. En este sentido, ha dicho que la inversión en obra pública en 2009 va a ser la mayor de la historia, en torno a los 19.000 millones de euros.

Acusa al PP de una "campaña de insinuaciones para ganar impunidad"



Blanco ha dicho que la "campaña de insinuaciones" iniciada por el PP busca "ganar impunidad". En este sentido, ha pedido al principal partido de la oposición pruebas sobre las supuestas escuchas ilegales a su formación.



"Los ciudadanos ya juzgarán tremendo despropósito", ha dicho Blanco, tras pedir al líder del PP, Mariano Rajoy, que no hable tanto de recorte de gasto "cuando Alberto Ruiz Gallardón tiene la deuda más grande de todos los ayuntamientos y ha subido los impuestos".