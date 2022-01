¿Quién recibirá la vacuna de la gripe A?

España

La, pero todos los países han comenzado ya a informar a sus ciudadanos sobre cuántos de ellos recibirán el pinchazo ycontra el nuevo virus H1N1.La Unión Europea ha recomendado que entre estos grupos se incluya a las mujeres embarazadas, personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares crónicas y al personal sanitario. El Comité de Seguridad Sanitaria de la UE quiere fijar un "enfoque europeo" para establecer quiénes deben ser vacunados.No pasa un día sin que un nuevo colectivo reivindique para sí la vacuna y son muchos los que se preguntan por qué no se vacuna a todas las personas, pero los expertos ya han dicho que esta medida no es eficaz.Un estudio de la Universidad de Yale (EE.UU.) publicado en Science cuestiona las vacunaciones masivas y afirma que la mejor forma de proteger a la población sería vacunar a los escolares de entre cinco y 19 años y a sus padres.El Gobierno ha ampliado del 40 al 60% de la población la reserva de vacunas contra la gripe A. Las vacunaciones comenzarán a finales de octubre, principios de noviembre a embarazadas, enfermos crónicos y el personal sanitario y de servicios esenciales, como Fuerzas de Seguridad del Estado, Bomberos y Protección Civil.En cuanto a los niños. Se vacunará sólo a los menores a partir de los seis meses que sufran enfermedades crónicas.Excepto Navarra, ningúna comunidad autónoma ha retrasado el comienzo de las clases. No obstante, Sanidad no descarta "cierres puntuales" de centros escolares en caso de detectarse un número muy elevado de casos de gripe A.El Gobierno de Andorra adquirirá dosis suficientes (118.200) para vacunar al 70% de la población del Principado.El Ministerio de Salud y Deportes de Francia explica en su web que tiene previsto adquirir, unos 64 millones de personas.Como no se van a tener todas las inyecciones a la vez, el Gobierno francés explica que se establecerán prioridades según las recomendaciones del Comité Técnico de Vacunación. El personal sanitario y de los servicios de seguridad entrarán dentro de este grupo junto a las personas más vulnerables a la gripe A por su situación de salud actual.El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido ( NHS ) explica que la vacunación, si la vacuna está lista y cuenta con todos las licencias,. Entre ellos están: las personas de seis a 65 años incluidos en los grupos de riesgo de la vacunación de la gripe estacional (enfermos respiratorios y cardiovasculares crónicos, diabéticos, inmunodeprimidos...); mujeres embarazadas; personas que vivan con personas con el sistema inmunológico bajo como enfermos de cáncer o personas con el virus del sida; y personas mayores de 65 años que sean grupo de riesgo en la gripe normal. Ely quiere vacunar a 11 millones de personas de forma prioritaria.También. La vacunación en gente sana se irá viendo según evolucione la pandemia. El Reino Unido prevé entre 3.100 muertes y 65.000 en el peor de los escenarios posibles.El Gobierno portugués anunció el pasado mes de julio que compraría tres millones de vacunas contra la gripe A para sus cerca de 10,5 millones de habitantes.Italia comenzará lacon la intención de inmunizar al menos, que cuenta con 60 millones de habitantes, según han confirmado a Efe fuentes del Instituto Superior de Sanidad.La vacuna será distribuida de forma gratuita en dos tandas. En la primera, que se prolongará hasta finales de año,destinadas a grupos de riesgo. Entre ellos están los, el personal sanitario, médicos de familia y pediatras, personal de Correos, empleados del grupo de telefonía italiana Telecom y miembros de las Fuerzas Armadas.La, tendrá lugar a partir del 31 de enero de 2010 y en ella se incluirá al resto de la población sana de entre 2 y 27 años.Alemania espera contar con vacunas suficientes paraque viven en el país de forma gratuita, lo que supondría cubrir más del 80% de la población. En un primer momento, se adquirán 50 millones de dosis para vacunar a 25 millones (dos inyecciones por persona). Los primeros en recibir la vacuna, según informó Efe, serán las personas con asma, diabetes, problemas cardiovasculares, obesos, seropositivos y personal sanitario.A finales de julio, Grecia anunciaba que iba a comprar vacunas contra la gripe A para cubrir a toda la población de algo más de 11 millones de habitantes. Para ello iba a abastecerse de 24 millones de vacunas que se suministrán en dos dosis. Los primeros en recibir la vacuna serán los "grupos sensibles", un 34% de la población.Las autoridades sanitarias finlandesas han anunciado su intención de adquirir, lo que cubriría laEl Departamento de Salud de Estados Unidos tiene previsto vacunar hasta diciembre a(más de la mitad de su población) con las embarazadas, trabajadores sanitarios, niños y jóvenes adultos como grupos prioritarios. Las autoridades sanitarias han reconocido que a mediados de octubre sólo dispondrá de 45 millones de dosis para hacer frente a la gripe A.Según las estimaciones realizadas en Estados Unidos, el virus H1N1, ocasionar el ingreso de 1,8 millones de personas y la muerte de entre 30.000 y 90.000 personas en el peor de los casos.El Gobierno mexicano ha encargado, lo que supone el 13,5% de su población. Hasta diciembre se aplicarán cinco millones de vacunas y en 2010 se distribuirán las restantes. Los primeros en recibir las dosis serán los profesionales sanitarios, los menores de entre 6 y 24 meses, las mujeres embarazadas, los enfermos crónicos respiratorios, enfermos de cáncer, diabetes y VIH/sida, informa Efe.La Organización Panamericana de la Salud ha anunciado quecontra la gripe A.Brasil tiene previsto adquirir 73 millones de dosis para distribuirlas durante el primer semestre de 2010. Si se aplican dos dosis por persona, esta cantidad de vacunas serviría para inmunizar al 20% de la población.Australia anunció en julio que ha encargadosi se necesitan dos dosis y a la totalidad si sólo hace falta una.Tokio tiene previsto obtener suficientes vacunas de la gripe A para tratar a 53 millones de personas, cerca de la mitad de su población.Pekín planea tener suficientes vacunas para cubrir el 5% de su población a finales del año, según los medios estatales citados por Reuters.