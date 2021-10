La familia del posible próximo donante de cara "se lo va a pensar tres veces" si sabe que "a los dos días van a publicar la talla de su zapato y si se tomó o no una cerveza en la mili estando de guardia".Elpor la filtración en la prensa de la identidad del donante del primer trasplante de cara realizado en España en el Hospital La Fe de Valencia, el primero en el mundo que incluye lengua y mandíbula, porquebasado en la estricta confidencialidad del donante y el receptor.El cirujano ha llegado a desvelar, durante la rueda de prensa sobre la intervención adelantada precisamente por la filtración, que¿Qué queremos? ¿Arruinar la vida del paciente o mejorarla?"El doctor ha asegurado que si alguien desvela la identidad de su paciente, un hombre de 43 años , será "por encima de su cadáver". "Moriré en el intento de preservar su identidad", ha dicho con rotundidad. De momento, ha desvelado que "ya se ha visto en el espejo y está encantado" Cavadas ha rogado, "porque no puede exigir", a los medios de comunicación que hagan un ejercicio de responsabilidad y respeten el anonimato de estas personas."Si hay algo sagrado" en el proceso del trasplante es "el respeto a la intimidad de la gente que tiene un acto de generosidad inimaginable" al donar los órganos de un ser querido que acaban de perder. Cavadas ha asegurado que dar estos detalles no tiene importancia informativa y que perjudica a la familia.Cavadas ha afirmado quey que le consta que están preparando acciones legales.Por su parte, el conseller de Sanidad de la Comunitat Valenciana, Manuel Cervera, ha insistido también en que es muy importante la discreción con las "personas altruistas" que donan tejidos y órganos porque en ella reside el "éxito" de la Organización Nacional de Trasplantes, que ya se ha pronunciado para decir que está prohibido por ley.Cervera ha asegurado que tanto su departamento como el Ministerio no dieron ni más ni menos datos de los que se dan en otras ocasiones. "Se facilitó la edad y la causa del fallecimiento como se ha hecho siempre.