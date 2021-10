Spanair se reúne con los sindicatos sin llegar a un acuerdo y Trabajo les da hasta el jueves

El Ministerio les da un últimatum e intervendrá si no alcanzan un acuerdo

La Dirección General de Trabajo ha dado de margen hasta el próximo jueves a la dirección de Spanair y a los sindicatos para que alcancen un acuerdo y se desconvoquen los paros intermitentes que mantienen los trabajadores de la aerolínea por el traslado de personal de Palma a Barcelona.



Fuentes sindicales indicaron que la reunión que se ha mantenido este lunes en Madrid entre los secretarios federales de CCOO, José Antonio Herráez, y de UGT, Francisco Rodríguez, con altos directivos de Spanair en la Dirección General de Trabajo, se ha cerrado sin llegar a ningún acuerdo.



Desde Trabajo se ha apuntado que si no se llega a un acuerdo entre ambas partes, tendrá que intervenir directamente y que dictará una prórroga de cuatro meses en el tiempo fijado para que se produzcan los traslados desde la sede antigua (Palma) a la actual (Barcelona).



Por su parte, un portavoz de Spanair señaló que de las conversaciones mantenidas hoy se desprende que "las negociaciones van por buen camino", y añadió que "seguimos negociando", aunque reconoció que las posturas siguen enfrentadas, ya que ninguna de las partes ha cedido en sus pretensiones.



El problema, el cambio de sede



Los sindicatos han puesto encima de la mesa de negociación la petición de que se dé un margen de seis meses, hasta febrero, para que se inicie el traslado del personal dados los problemas que supone este cambio para los trabajadores y sus familias.



Desde los sindicatos se considera que este cambio de sede es inevitable tras la compra de la aerolínea por parte de empresarios catalanes, pero, según el portavoz consultado por EFE, "hay que dar un tiempo prudencial por todo lo que encierra ese cambio geográfico".



No obstante, los sindicatos quieren que su acuerdo con la empresa también señale "claramente" que no se trata de un ERE encubierto, sino que sea un "expediente de movilidad", que permita desconvocar el paro acordado por los trabajadores de los Servicios Generales de Palma, de 24 horas para todos los lunes y viernes.



Los trabajadores mantienen, "de momento", la convocatoria de paro para el próximo viernes, "a la espera de lo que ocurra el jueves", indicaron a EFE las fuentes sindicales.El paro afecta a 480 trabajadores del departamento administrativo de la compañía que realizan su labor en los Servicios Centrales de Palma.



A los paros se unen otras acciones reivindicativas también los lunes y viernes, como dos sentadas, a las 07,45 horas y a las 14,30 horas, ante las oficinas de la empresa en la capital mallorquina.



Protestas desde primera hora



Unos 180 trabajadores de Spanair se han concentrado ante la sede de la aerolínea en Palma de Mallorca en la segunda jornada de huelga indefinida, permaneciendo vestidos con camisetas con rótulos alusivos al conflicto laboral y portando tambores que hacen sonar cada vez que entran en el recinto trabajadores del área de Servicios Generales o directivos de la empresa.



Según ha informado la presidenta del comité de empresa, Eva Marín, la concentración comenzó a las 7.30 horas, coincidiendo con la entrada del primer turno de Servicios Generales en el edificio de Spanair en el aeropuerto de Palma de Mallorca, y se mantendrá hasta que haya entrado todo el segundo turno, hacia las 16.30 horas.



Los trabajadores en huelga, que han precintado la sede de la aerolínea con caricaturas y carteles relativos al conflicto, quieren que se amplíe de 15 días a seis meses el plazo para su traslado a Barcelona -donde Spanair reubicará su sede-, así como que se "reconduzcan" las negociaciones para que se ponga en marcha un expediente de regulación de empleo (ERE), con el fin de mejorar las indemnizaciones de los trabajadores que se nieguen a trasladarse a la ciudad Condal y decidan rescindir de forma voluntaria sus contratos.