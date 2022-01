mejoras de ventas en las taquillas.



incrementado en un 7,9% respecto al año pasado en el primer trimestre de 2009, alcanzando casi los 50 millones de asistentes.



Un factor clave en esta afluencia de espectadores es el éxito del cine en 3D, con películas como Beowulf o



Presencia del 3D en España



La implantación del 3D en España ha estado liderada por Cataluña y ha sido fuertemente impulsada por el estreno de Monstruos contra alienígenas (Dreamworks), la primera película de animación creada exclusivamente en 3D.

Con su estreno, el pasado 3 de abril, casi se triplicó el número de salas con proyecciones tridimensionales en nuestro país. La película se convirtió además en la sexta cinta extranjera más vista del año en España, según publica el Ministerio de Cultura

En España, ya hay más de 150 salas donde se puede disfrutar del cine en tres dimensiones. En concreto, 154 salas estarán listas esta semana para ofrecer el estreno de Up.



La habilitación de salas 3D en España ha ido a un ritmo vertiginoso desde 2007. En diciembre de ese año, con el estreno de Beowulf, primera película proyectada en 3D, España contaba tan sólo con 10 salas de estas características, según informa Borja de Benito, responsable de comunicación de la FECE.



Casi un año después, en octubre de 2008, para el estreno del concierto de U2 en 3D, las salas eran 25 y, en diciembre, con la llegada de Bolt, 30.



En 2009 ha llegado la explosión, con la habilitación de 83 pantallas para el estreno de Monstruos contra alienígenas, 86 para la película musical de los Jonas Brothers y 124 para la tercera parte de Ice Age, que se estrenó el pasado 3 de julio.



Esto quiere decir que en menos de un mes (de cara al lanzamiento de Up) se han preparado en España otras 30 salas 3D. Ya son un total de 154, un número que va en aumento de forma casi diaria.



Las comunidades de Cataluña y Madrid son las que aglutinan mayor número de salas. Navarra y La Rioja son las únicas autonomías que todavía no ofrecen cine en 3D.

Por provincias, el cine en 3D no se puede ver aún en Almería, Ávila, Burgos, Castellón, Cuenca, Guadalajara, Guipúzcoa, Huesca, Navarra, Orense, Palencia, La Rioja, Soria, Teruel, Toledo y Valladolid.

Una experiencia única a precio de oro

Una de las mayores críticas que se hace al cine tridimensional es el elevado coste que supone para el espectador. En España, los precios por película oscilan entre los 5.50€ y los 10.80€.

pack de 2 películas es cada vez más frecuente.



Un escollo para la piratería



El público español está respondiendo a una oferta de calidad que, además, tiene más dificultades para ser pirateada que el cine 'clásico'.



En el caso de los 'piratas' que graban las películas colocando una cámara en la sala, no conseguirán registrar la tridimensionalidad en su cinta, ya que es una ilusión.



En cuanto a las descargas por Internet y la distribución de copias ilegales, hay que disponer de la tecnología necesaria (proyector y gafas, todavía costosos) para disfrutar de la experiencia 3D en casa.



¿Quieres más información sobre UP? Lo tenemos todo en nuestro especial de la película

En el IMAX Port Vell, en Barcelona, se pueden ver dos películas en 3D en una misma sesión (de mañana o de tarde) por un precio único de 12.10€. El coste de ver una sola película en este cine es de 8.10€, lo que anima a muchos espectadores a disfrutar de dos filmes proyectados en IMAX 3D.