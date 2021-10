La presidenta del Partido Popular en Madrid, y de la comunidad madrileña, Esperanza Aguirre, ha calificado este lunes al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de" por la ruptura del diálogo social con sindicatos y empresarios "Este fin de semana hemos visto el: en vez de escuchar, amenaza. Ha hecho uncon quien no quiere sumarse a sus medidas de sindicalista retrógrado piquetero", ha dicho la presidenta del PP madrileño tras la reunión de la dirección de su partido."No sólo yo, todos los que entienden algo le están diciendo a Rodríguez Zapatero que se", ha señalado Aguirre.La reforma laboral ha ocupado gran parte de las críticas del PP madrileño al devenir de los últimos meses, y en concreto, ha dicho Aguirre, el último año, en el que España ha acaparado"Uno de cada tres parados europeos viven en España, y son 350 millones de personas", ha afirmado la presidenta, quien recomienda a Rodríguez Zapatero que "gaste menos" y que piense "qué pasa" para que España tenga esas cifras, después de haber prometido pleno empleo."España necesita reformas estructurales, porque, y son los empresarios los que crean empleo, o es que el empleo de Rodríguez Zapatero de abrir y cerrar zanjas de los ayuntamientos (refiriéndose al plan-E) es un empleo verdaderamente sólido, estable y garantía de futuro para quienes lo tienen", ha preguntado retóricamente Aguirre.Tras estas declaraciones, el ministro de Fomento, José Blanco, ha indicado que "los únicos piqueteros son los que tratan de destriur un edificio levantado entre todos".José Blanco ha señalado que "existe una preocupación compartida por el trabajo, por los trabajadores y los empresarios que quieren generar empleo, pero desde luego, éste no se genera abaratando el despido ni disminuyendo las cotizaciones a la Seguridad Social".Asimismo, Blanco ha asegurado que muchos sectores empresariales no comparten los objetivos de la CEOE, y muestran su preocupación por la "postura intransigente" de la patronal.Aunque según el Ministro, "no es sorprendente que el PP aplauda lo que dice la CEOE porque, al fin y al cabo, se trata del programa oculto del partido", unas "propuestas antisociales que recortan los derechos de los trabajadores y de los pensionistas".