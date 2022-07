¿Despedida con honores al presidente de Gabón?

La diplomacia española se enfrenta a una delicada cuestión después de que un responsable de Gabón haya afirmado que se está preparando una despedida "oficial" al polémico presidente de su país que ha fallecido en Barcelona.



Y es que mientras Omar Bongo es elogiado por destacados mandatarios mundiales y criticado con dureza por activistas de los derechos humanos, el Gobierno español guarda silencio. Tanto que, a requerimiento de RTVE.es, ni siquiera ha confirmado la noticia del fallecimiento, confusa por momentos.



Por su parte, una persona del entorno del difunto presidente ha dicho que ya se está preparando un "homenaje oficial" a Bongo antes de su repatriación a Libreville el viernes, según un teletipo de la agencia France Presse. Esta fuente no identificada ha precisado que al acto asistirán responsables del Gobierno español en virtud de las "sólidas y sinceras relaciones bilaterales".



Una fuente del Ejecutivo citada por AFP también se ha desentendido de esa noticia, afirmando "no estar al corriente" de esos preparativos.



Donde no han faltado las declaraciones ha sido en Francia, y de los dos extremos.



¿Sabio o expoliador?



Los últimos colegas del presidente más veterano de África (41 años en el poder), han despedido a un "sabio", como lo ha definido Jacques Chirac, mientras Nicolas Sarkozy se ha mostrado "muy triste".



Bongo, de 73 años, era uno de los actores principales de la Françafrique, término con el que se conocen las relaciones poco transparentes entre el Elíseo y algunos jefes de Estado de sus antiguas colonias en las que se mezclan los intereses privados con la política.



Una de las personas que más indagó en esa faceta, la ex jueza noruego-francesa Eva Joly, ha recordado que Bongo "sirvió los intereses de Francia y de los políticos franceses" pero fue un presidente "que no se preocupaba de sus ciudadanos". Gabón es un país que tiene un PIB similar al portugués pero que "construye cinco kilómetros de carreteras al año" y que tiene una de las tasas de mortalidad más alta del mundo, ha añadido.



Joly fue quien destapó el escándalo de corrupción de Elf en Francia a mediados de los años 90. El caso tuvo múltiples ramificaciones, entre ellas la compra de la refinería española Ertoil y la venta de fragatas a Taiwán. (En el plano militar, Francia está renegociando ahora su acuerdo por el que dispone en Gabón de una de sus cuatro bases permanentes en África).



Acusada de "parcialidad" por la petrolera francesa, Joly colgó la toga hace unos años para entrar en política y acaba de ser elegida eurodiputada por los Verdes, la revelación de los comicios del domingo en Francia.



Debate internacional



Otra jueza de París admitió recientemente a trámite una denuncia de la ONG Transparencia Internacional contra Omar Bongo, y sus colegas de Congo, Denis Sassou N'Guesso, y Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang por las sospechas sobre el origen de su elevado patrimonio en Francia.



Tampoco han faltado las voces que han recordado las detenciones de opositores y las numerosas irregularidades en las elecciones de Gabón en las elecciones en los últimos años (hasta 1990 sólo era legal su partido).



Por el contrario, otras destacadas voces de la comunidad internacional han destacado virtudes de Bongo, empezando por el secretario general de la ONU. Ban Ki-moon ha expresado su "profundo pesar" por la muerte de Bongo, de quien ha destacado "la fundamental labor que desempeñó en la búsqueda de la paz y la estabilidad" en África.



Bongo era frecuentemente consultado por sus homólogos africanos y alcanzó prestigio en la región por su mediación en Congo-Brazzavile, donde promovió los acuerdos de paz de 1999.



También el presidente de Estados Unidos ha destacado su "compromiso con la paz". Obama ha destacado también que hizo "una prioridad de la protección de los tesoros naturales de Gabón".

Alerta máxima



Mientras tanto, en Gabón se han cerrado las fronteras terrestres, aéreas y marítimas y el Ejército se ha desplegado en los lugares estratégicos.

Ali Ben Bongo, ministro de Defensa y principal aspirante a la sucesión, ha pedido a la población que redoble "la vigilancia y el patriotismo" ante esta "prueba difícil y dolorosa".



Al conocer la noticia, los habitantes de Libreville salieron a la calle para comprar provisiones y luego la capital se quedó vacía y en calma , según los informes de las agencias de prensa.