-13.05 horas. El presidente estadounidense ha lanzado un mensaje que comparten las tres grandes religiones monoteístas: "Hagamos a los demás lo que nos gustaría que hicieran con nosotros". Esta es una verdad que trasciende naciones y pueblos "no es de cristianos, ni judíos ni musulmanes: Es la fe en otras personas". La misma, afirma, que le ha llevado a él a El Cairo.



- 13.03 horas. Obama ha reconocido que hay musulmanes y no musulmanes que se preguntan si seremos capaces, que hay quienes "avivan las llamas" de la división, que no merece el esfuerzo y otros que son escépticos. "Si elegimos que nos siga vinculando el pasado, nunca avanzaremos", por eso ha lanzado un mensaje a los jóvenes, porque son ellos los que tienen la capacidad de "reimaginar el mundo".



"La pregunta es si nos vamos a centrar en lo que nos divide o nos vamos a esforzar en los que nos une para centrarnos en el futuro de nuestros hijos". "Es más fácil empezar las guerras que acabarlas, y más fácil ver lo que una persona tiene de distinto, pero tenemos que elegir el camino adecuado no sólo el más fácil".



- 13.00 horas. Obama ha dedicado sus últimos minutos del discurso a subrayar que "tenemos poder para conseguir el mundo que queremos pero solo si tenemos el valor de empezar de nuevo". Repasando los puntos principales de su discurso, ha dicho que ese mundo que queremos es uno "donde los extremismos no supongan una amenaza, los soldados de EE.UU. puedan volver a casa, los palestinos e israelíes puedan vivir en paz, la energía nuclear se utilice solo para fines pacíficos, los gobiernos sirvan a sus ciudadanos".



- 12.57 horas. El presidente de Estados Unidos dedica también parte de su intervención a la economía. "La educación y la innovación serán la divisa del siglo XXI". Tras anunciar algunas de sus iniciativas ha asegurado que "los americanos están listos" para unirse con los ciudadanos y los gobiernos, las comunidades y organizaciones, con los líderes religiosos y empresas de los países musulmanes para ayudar a su población a tener "una vida mejor".



- 12.53 horas. Obama habla ahora de la igualdad de la mujer "que no es sólo una cuestión del mundo musulmán", también de países como EE.UU. La prosperidad del mundo sólo vendrá de la mano de una verdadera igualdad. El presidente asegura que respeta a las mujeres que quieren vivir una vida tradicional, siempre que esa sea su elección y asegura que no piensa que si una mujer lleva velo es porque la hayan obligado.



- 12.50 horas. "La gente de todos los países tiene que poder elegir su fe", subraya Obama para comenzar de hablar del quinto punto de su discurso: la libertad religiosa. "Es crucial para que los ciudadanos puedan vivir juntos". En este sentido, ha hecho un llamamiento para que los musulmanes respeten entre sí las diferentes tendencias religiosas.



- 12.46 horas. El presidente dedica la cuarta parte de su discurso a la democracia. "Todos los pueblos tienen que tener la capacidad de decir cómo quieren que sea su propio Gobierno. No son ideales de Estados Unidos, son derechos humanos que apoyamos en todo el mundo". Obama asegura que los Gobiernos que respetan estos ideales son más seguros y tienen más éxitos. "El Gobierno del pueblo y para el pueblo es una norma indispensable. Los intereses del pueblo tienen que estar por encima del partido. Celebrar unas elecciones no representa una democracia".



- 12.44 horas. Obama se centra en la tercera fuente de tensiones: Irán y la proliferación nuclear. "Queremos avanzar sin precondiciones con un entendimiento mutuo" y reafirma su compromiso de avanzar en un mundo sin armas nucleares.



- 12.42 horas. "No podemos imponer la paz", ha dicho Obama, que ha instado a trabajar por lo que las dos partes saben y reconocen en privado, que los judíos no se van a ir y que los palestinos tienen derecho a tener también un estado.



- 12.38 horas. "La solución es que se cumplan las aspiraciones de los dos pueblos con dos estado que vivan en paz y con seguridad". Obama asegura que será un empeño personal. "Los palestinos tienen que acabar con la violencia porque es un camino equivocado que no lleva a ningún sitio". La Autoridad Nacional Palestina tiene que desarrollar su capacidad de gobernar. "Hamás tiene que acabar con la violencia y reconocer el derecho de Israel a existir". "Israel tiene que reconocer también el derecho de los palestinos a tener un estado". El presidente estadounidense se muestra en contra de los asentamientos ilegales de colonos judíos.



- 12.35 horas. El presidente comienza a hablar ahora del conflico árabe-palestino. Recuerda el Holocausto y afirma que "negar este hecho es ignorante y está lleno de odio" para justificar la existencia del estado de Israel. Pero por otro lado, "también es innegable que el pueblo palestino ha sufrido para conseguir su propio territorio". La situación para este pueblo, añade, "es intolerable y EE.UU. no va a dar la espalda para que tengan un estado propio".



- 12.30 horas. Es el turno de Irak, un país sumido en una "guerra que sí se eligió" al contrario que Afganistán. Aunque Obama cree que "el pueblo está mejor sin la tiranía de Sadam Husein" hay que centrar los esfuerzos en la diplomacia. "Hay que dejar Irak a los iraquíes". Para ello, ha explicado, ha pedido que para agosto se retiren parte de las brigadas y que en julio se saquen las tropas de las principales ciudades para que en 2012 ya no haya fuerzas de EE.UU. Para ello "necesitamos un Irak sólido".

