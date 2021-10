El Santander y Unión Fenosa venden sus participaciones en Cepsa por más de 3.300 millones

El Banco Santander ha alcanzado un acuerdo para vender el 32,5% del capital que mantiene en Cepsa a la compañía estatal de los Emiratos Árabes IPIC a un precio de 33 euros por acción, lo que eleva el montante de la operación a más de 2.869 millones de euros.



En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la entidad financiera que preside Emilio Botín explica que, no obstante, a ese precio habrá que descontar los dividendos que Cepsa distribuya antes del cierre definitivo de la operación.



La operación aún está sujeta a determinadas condiciones, como la obtención de las autorizaciones regulatorias y el cierre de la financiación.



Unión Fenosa ha acordado la venta del 5% del capital que tiene en Cepsa a la compañía estatal de Abu Dabi IPIC a un precio de 33 euros por acción, lo que eleva el importe de la operación a 441,5 millones de euros, ha informado la eléctrica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).



Unión Fenosa estima que con esta operación obtendrá unas plusvalías de 257 millones de euros y un efecto en caja de 529 millones.



La confirmación de la venta por parte de Unión Fenosa se produce después de que el Banco Santander también haya anunciado el traspaso al fondo soberano árabe del 32,5% que tenía en Cepsa en las mismas condiciones.



Participación rentable



Según la entidad financiera, la rentabilidad histórica anualizada de su inversión en Cepsa ha sido del 13% y la venta no tiene impacto en sus resultados al haberse contabilizado la participación por puesta en equivalencia.



El director general de IPIC, Khadem al Qubaisi, aseguró que, tras "estas adquisiciones", la empresa intentará desempeñar un papel "activo y constructivo" en el desarrollo de Cepsa.



Por su parte, el consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, señaló que la participación en Cepsa es la última de una serie de participaciones industriales que el banco ha vendido en los últimos años para centrarse exclusivamente en su negocio de banca comercial.



Segundo accionista tras Total



Tras la operación, IPIC se convertirá en el segundo accionista de Cepsa, con un 47% del capital, lo que implicaría la compra del paquete de la eléctrica. El primer accionista es Total, que controla el 48,83%, en tanto que el 4,98 cotiza en bolsa.



El Banco Santander y Unión Fenosa mantenían desde septiembre negociaciones con IPIC para la venta de sus acciones en Cepsa, que suman el 36,6% del capital.



Pese a que IPIC rebasaría el umbral del 30% de los derechos de voto, a partir del cual hay que lanzar una opa por el cien por cien del capital, la compañía de Abu Dhabi podría no tener que hacer una oferta por la totalidad de Cepsa.



La normativa de las opa establece que la CNMV podrá dispensar de la obligación de lanzar una opa cuando haya otro accionista que ya posea, directa o indirectamente, el 30% de los derechos de voto.