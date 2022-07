Los estudiantes antibolonia de Zaragoza se suman a las protestas de Barcelona y ocupan el Rectorado

Unade la Asamblea en Contra de la Privatización de la Universidad (ACPU) han ocupado este miércoles el Rectorado del campus de la Plaza San Francisco de la Universidad de Zaragoza.Los alumnos, que llevanInterfacultades para protestar contra la reforma educativa de Bolonia, se han instalado en el Rectorado con varias colchonetas y pancartas, para mostrar su solidaridad con los estudiantes de la Universidad de Barcelona detenidos la semana pasada. Un representante de la ACPU ha indicado que la ocupación tiene como motivoque han pretendido impulsar en el último mes sobre el futuro de la Universidad.El encierro tieney no impedirá el trabajo de los empleados del Rectorado, según la plataforma, que no ha informado hasta cuándo mantendrán esta acción de protesta. Fuentes de la Universidad de Zaragoza han señaladoque, de momento, no van a tomar ninguna medida.Los estudiantes siguen en pie de guerra y esta noche han ocupado hasta tres nuevas facultades , la de Geografía e Historia de la Universitat de Barcelona ( UB ) en el barrio del Raval y la de Derecho en la avenida Diagonal, así como el decanato de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universitat Autónoma de Barcelona ( UAB ).Un portavoz de la Coordinadora de Asambleas de Estudiantes (CAE) explicó que convocan para este juevesy para pedir la dimisión de los responsables políticos de las cargas de la semana pasada.Otro miembro de la CAE explicó que los estudiantes de Geografía e Historia decidieron anoche en asamblea ocupar la Facultad paray convocarpara seguir con las protestas contra el Plan Bolonia.Según un comunicado de los estudiantes de Educación de la UAB, decenas de universitarios ocuparon a primera hora el decanato para manifestar "el punto insostenible en que se encuentran las instituciones universitarias, al haber llegado al extremo de ordenar y permitir la actuación policial violenta contra los estudiantes" y criticar suReclaman al decanato que se declare insumiso al Plan Bolonia, que considere legítimos los referéndums estudiantiles realizados en universidades catalanas y que condene la represión policial, "violenta y coactiva", contra los estudiantes.