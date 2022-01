Polémica canción de Georgia para Eurovisión

es el título de laque representará a Georgia en el próximo Festival de Eurovisión , que se celebrará del 12 al 16 de mayo en Moscú. Aunque la traducción literal del título es "no queremos pasar", la frase en cuestión también puede traducirse como, lo que ha llevado a varios representates culturales rusos a denunciar públicamente que esta canción tiene unhacia su gobierno.A pesar de las críticas, los intérpretes del tema, el grupo-que fueron elegidos como representantes de Georgia en Eurovisión en una gala televisada el pasado 18 de febrero-, han anunciado quealguna deEl estribillo de la canción, "We Don't Wanna Put In / The negative move / It's killin' the groove" podría traducirse haciendo un, según publicaron medios rusos ayer, como. Sin embargo, la directora del proyecto nacional para elegir al representante de Georgia en el Festival de Eurovisión,, ha asegurado que la letra de la canción "no se cambiará" ya que "la canción no tiene nada que ver con la política ni con ningún político"."Si miras el texto de la canción, no tiene nada de malo.. Espero que no nos encontremos con ningún problema en Moscú ya que no queremos que se forme ningún escándalo", agregó Uznadze durante la gala final en la que fue escogida la canción deEn la misma gala, la representante por Georgia en la edición del año pasado,, declaró su categórico desacuerdo con transformar Eurovisión en un. "En todo caso -afirmó- eso sólo debe ocurrir si hay intenciones pacíficas", como las demostradas por las representantes israelíes , que por primera vez presentarán una canción en árabe y hebreo, interpretada por la cantante israelí Noa y la actriz y cantante árabe Mira Awad.Sin embargo, muchos representantes del mundo de la cultura en Rusia expresaron su. Yana Rudkovskaya, productora de, ganador de Eurovisión en 2008, calificó la canción de "inmoral". De hecho, ha instado al consejo del festival y a la dirección de la televisión estatal rusa a vetar la participación de los representantes georgianos, ya que "insulta" a Rusia, cuando Eurovisión