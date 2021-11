El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado que se queda "muy tranquilo" con la comisión de investigación sobre el presunto espionaje en la Comunidad de Madrid , y, tras asumir que la polémica "hace daño", ha asegurado que"Quiero transparencia, claridad y saber lo que ha pasado", ha afirmado Rajoy en una entrevista en Rac-1, en la que ha opinado que "si es verdad que ha habido espionaje y dosieres, se haga con dinero público o sin él, me parece lamentable y bochornoso, y si se hace con dinero público muchísimo peor".Aún así, Rajoy ha insistido en que cree "en la inocencia de las personas mientras no se demuestre lo contrario", y ha añadido que considera una "buena decisión" que una comisión investigue el asunto, porque ello responde "al sentido común".Rajoy ha justificado la decisión tomada ayer por el PP de suspender la investigación interna sobre el supuesto espionaje mientras se desarrolla la investigación parlamentaria y judicial que pueda depurar responsabilidades políticas y penales. El líder del PP ha afirmado que su partido no podría citar a funcionarios de la comunidad que no son del PP, y que además no tiene "ni la mitad de los medios" que una investigación pública y judicial.Rajoy ha asegurado que los documentos que en las últimas semanas ha publicado el diario El País sobre el supuesto espionaje "existen", porque ese diario no se los ha "inventado", pero "no sabemos quiénes los han confeccionado y quién lo ha ordenado".Preguntado por si se ha planteado la dimisión, Rajoy ha respondido que no, porque él no ha hecho "nada" y se debe a los militantes del PP que le eligieron en el congreso de Valencia.El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha defendido la presunción de inocencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en el caso del supuesto espionaje en la Comunidad, y ha negado haber visto jamás "ningún dossier" sobre seguimientos a altos cargos.En rueda de prensa tras una reunión con empresarios y dirigentes sindicales de Cataluña, Rajoy ha asegurado, en respuesta a un periodista: "Jamás he visto ningún dossier de esos que dice usted que llegaron. A mí nunca me ha llegado ningún dossier".A la pregunta de si pondría la mano en el fuego por la gestión de Aguirre en esta polémica, ha respondido: "Tengo la mejor opinión de todos los miembros de mi partido y, y Aguirre me parece una extraordinaria dirigente política".