La española Penélope Cruz se ha quedado este martesde conseguir el premio de mejor actriz de reparto en los galardones del Sindicato de Actores (SAG), que fue a parar a las manos de la británica Kate Winslet por The Reader. Es la segunda tentativa a un SAG para la madrileña, tras ser candidata a mejor actriz por Volver (2006).Cruz, que optaba al galardón por Vicky Cristina Barcelona, volvió a verse superada por la protagonista de Titanic (1997) en los SAG tal y como ocurrió en los Globos de Oro, cuando Winslet fue considerada mejor actriz secundaria por The Reader y mejor actriz principal por Revolutionary Road. Winslet, sin embargo, no ha podido repetir doblete y Meryl Streep se ha hecho con el premio de mejor actriz protagonista por La duda.Además de las dos artistas europeas, Taraji P. Henson (El Curioso caso de Benjamin Button), Amy Adams y Viola Davis (ambas por La duda) optaron al premio de mejor actriz secundaria en la 15 edición de los SAG que se entregaron en una ceremonia celebrada en Los Angeles.La disputa entre Cruz y Winslet, sin embargo,a pesar de que ambas actrices competirán por una estatuilla.La Academia de Cine de Hollywood consideró que Winslet no tenía un papel secundario en The Reader y la nominó por esa misma película para disputar el Óscar a la mejor actuación femenina protagonista.Esta decisión consolidó la condición de favorita de Cruz para lograr el Oscar a la mejor actriz de reparto el próximo 22 de febrero.Sean Penn se adjudicó el galardón al mejor intérprete masculino en un papel principal por Milk, y se afianzó como favorito para los Óscar.El SAG al mejor actor secundario fue para el difunto Heath Ledger, el maléfico Joker de El caballero oscuro, que sumó un nuevo reconocimiento y una ovación de sus compañeros de profesión en Hollywood.El reparto de Slumdog Millionaire, filme revelación del año que arrasó en los Globos de Oro y cuenta con diez nominaciones a los Óscar, se llevó el SAG a la mejor interpretación conjunta en una película en 2008.La latina America Ferrera fue candidata al SAG en la categoría de mejor actriz principal en una comedia por Ugly Betty, premio que finalmente fue a parar a las manos de Tina Fey por 30 Rock.Ferrera, que sumó su quinta nominación a estos premios, logró el SAG por el personaje de Betty Suarez en 2007