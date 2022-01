20.30 horas-Cuatro mujeres que se pusieron de parto a lo largo de día en medio del temporal de nieve y que se encontraban en diversos municipios de Madrid tuvieron que ser trasladadas por diferentes servicios de seguridad y emergencias a hospitales de la región



20.17 horas. El cierre del Aeropuerto de Barajas, debido al temporal de nieve, ha provocado que durante unas horas se registraran colas de pasajeros en el Aeropuerto de El Prat (Barcelona) que no podían volar hacia Madrid. Los viajeros afectados llenaron la Terminal B formando largas colas ante las oficinas de las compañías aéreas que debían tramitar uno a uno el cambio de billete para un vuelo posterior, sin saber aún cuando volvería a la normalidad el servicio aéreo.



20.08 horas. El Ayuntamiento de Madrid ha decidido suspender también mañana el pago del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) en todos los distritos que cuentan con él ante las previsiones de que siga nevando en la capital. Los sábados, el pago de las llamadas 'zona azul' y 'zona verde' se realiza tan sólo en horario de 9.00 a 14.00 horas.



19.12 horas. El Servicio de Emergencias de Madrid ha realizado en esta jornada el doble de intervenciones de lo habitual. Según ha afirmado el portavoz del ayuntamiento de Madrid, Javier Ayuso, hasta las 16:00 horas se han llevado a cabo 195 intervenciones, entre ellas 97 accidentes de tráfico y 60 caídas. Ayuso ha aclarado que "salvo un accidente de tráfico grave en el distrito de Chamartín" los incidentes han sido leves.



19.07 horas. La Comunidad de Madrid ha insistido en que la Agencia Nacional de Meteorología les envió el aviso de alerta naranja por fuertes nevadas en la región después de que empezaran a caer los primeros copos. Según fuentes de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, las nevadas comenzaron en torno a las 7:00 horas de este jueves mientras que este departamento recibió el aviso por fax a las 7:25.Por esta razón, dice la Comunidad de Madrid, se activó el nivel amarillo del Plan de Inclemencias Invernales, lo que equivale a una situación de pre-emergencia.



19.04 horas. El puente aéreo entre Madrid y Barcelona continúa cerrado, pese a la reapertura del aeropuerto de Barajas a las 16:40, según fuentes de Iberia.



19.00 horas. La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, reconoce que el caos circulatorio de la Comunidad de Madrid ha sido "fallo de todos", incluyendo al Ministerio de Fomento, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y los servicios de meteorología, Sin embargo, ha manifestado su actuación con la forma de actuar ante la escasez de previsiones existentes acerca de la intensa nevada.



18.46 horas. La Agencia Nacional de Meteorología (AEMET) ha defendido su actuación y ha recordado que este jueves ya emitió un aviso amarillo por riesgo de nieve que advertía de la posibilidad de que cuajaran al menos dos centímetros de espesor. AEMET ha asegurado que, además, durante la madrugada del viernes se elevó la alerta a nivel naranja (riesgo importante). Ángel Rivera, portavoz de AEMET ha retado a cualquier experto meteorólogo internacional a que revise la actuación del organismo estatal, ya que "no habría habido nada que objetar", ha asegurado a Europa Press.



17.47 horas. La plantilla del equipo de baloncesto TAU Vitoria ha tenido que viajar de Madrid a Vitoria en taxi, tras el cierre del aeropuerto madrileño. Las 20 personas que forman la expedición del TAU han aterrizado esta mañana en Madrid procedentes de Roma, donde ayer jugaron ante la Lottomatica. Ante la imposibilidad de volar a Bilbao, el equipo ha tenido que alquilar varios taxis.



17.42 horas. Air Europa ha tenido que cancelar siete vuelos a causa del cierre de operaciones de Barajas, entre ellos uno con destino a La Habana (Cuba), según Servimedia. La compañía espera que en las próximas horas puedan partir varios vuelos transoceánicos con destino a Buenos Aires o Venezuela. Spanair también ha señalado a esta agencia que ha tenido que suspender varios vuelos, aunque no han precisado el número, mientras Iberia ha asegurado que los trayectos que se hayan visto afectados por el cierre de Barajas se recuperarán entre hoy y mañana.



17.39 horas. El Ayuntamiento de Alcobendas ha iniciado la recogida de los indigentes del municipio para trasladarlos a un centro de acogida. Este centro estará abierto de forma permanente y como medida excepcional durante las próximas 72 horas



17.36 horas. 172 líneas de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid han recuperado la normalidad mientras otras 16 han sido limitadas o desviadas por otras calles a causa de problemas en las vías de su itinerario. Los distritos más afectados han sido Fuencarral-El Pardo, Hortaleza y San Blas.



17.23 horas. La Unidad Militar de Emergencias ha activado los batallones de intervención en grandes nevadas para apoyar a la población civil en las zonas más afectadas por el temporal. El primer batallón ha empezado a actuar en Torrejón de Ardoz (Madrid), facilitando el acceso y tránsito de vehículos en las carreteras N-II y M-45. También ha participado en la limpieza de la nieve en las pistas del aeropuerto de Barajas.



17.19 horas. Aunque los trenes de Renfe circulan por toda la red, se han producido retrasos en la línea AVE Madrid-Barcelona y en la conexión de la capital con el norte peninsular, a causa del temporal. La demora se ha debido a que algunos de los trenes no han podido pasar por el cambiador de ancho de Valladolid.



17.15 horas. Once puertos de montaña de la red secundaria permanecen cerrados en seis provincias españolas. La Sía, Estacas de Trueba y Lunada en sus vertientes cántabra y burgalesa; Palombrera y La Mantenela, en Cantabria; Peña Hincada y Montenegro, en La Rioja; La Ragua, en Granada; Orduña, en Burgos; La Cubilla, en Asturias; y Santa Inés, en Soria, son los puertos afectados.



En otros 33 puertos de Burgos, León, Asturias, Granada, Huesca, Albacete, Cantabria, La Rioja y Navarra es obligatorio circular con cadenas.



17.03 horas. 2.947 escolares riojanos se han visto afectados este viernes por el temporal de nieve. 900 son de Logroño, 800 de Calahora y 600 de Arnedo, según datos de la Consejería de Educación.



16.57 horas. La presidente de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre ha explicado que al dirigirse esta mañana a Barajas ha recogido a un hombre de Burgos que andaba por la carretera con su maleta porque su coche se había quedado atascado en la M-40 por la nevada. Aguirre ha acercado al afectado hasta la terminal, aunque ha sido la propia presidenta madrileña quien no ha podido tomar el avión a Valencia, como tenía previsto, a causa del temporal.



16.45 horas. El aeropuerto de Barajas ha reanudado sus operaciones. A las 16:40 horas ha despegado un vuelo de la compañía Finnair con destino a Helsinki. Según fuentes de AENA, está previsto que los aterrizajes se reanuden a partir de las 18:00 horas. Sin embargo, el aeropuerto ha limitado el número de movimientos que pwermite operar a la hora, que en circunstancias normales es de 49 salidas.



16.41 horas. Se mantiene en Valladolid la convocatoria de moteros conocida como 'Los Pingüinos', a pesar del temporal. Según ha asegurado José Manuel Navas, organizador de la concentración, "ni la nieve ni el frío pueden con este encuentro que tiene ya 28 años de historia". Sin embargo, ha reconocido que el colapso que ha tenido lugar en el centro peninsula reducirá notablemente la cifra de 20.000 moteros que se congregaron el pasado año.



16.38 horas. El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, ha afirmado que el caos que se ha producido este viernes en Madrid ha sucedido "fundamentalmente en carreteras de competencia municipal". Blanco ha dudado si el Ayuntamiento de la capital había hecho "una previsión acorde a las condiciones meteorológicas que se esperaban".



16.36 horas. En la estación de tren de Chamartín hay grandes colas de usuarios ante los expendedores de billetes, debido a la gran demanda de viajeros del transporte ferroviario.



16.33 horas. El aeropuero de Barajas sigue cerrado al tráfico aéreo, a pesar de que en principio estaba previsto que se reabriera a partir de las 16.00 horas.



16.05 horas. El tráfico en la carretera M-45 ha quedado restablecido, tras una mañana muy complicada debido a la intensa nevada en la Comunidad de Madrid. Durante la mañana la circulación con sentido Barcelona en esta vía había sido cortada al tráfico. En este momento permanecen cortadas la A-IV entre los kilómetros 48,6 y 51,2, en ambos sentidos, y la M-40 entre los kilómetros 10 y 19, también en ambos sentidos.



16.01 horas. El subdirector general adjunto de Circulación de la DGT, Enrique Belda, ha asegurado que la insistencia del temporal de nieve que afecta a toda España es una situación que no es habitual y para la cual no está diseñada la red de carreteras. "Las carreteras están diseñadas para unas condiciones que no son una situación de permanente nevada, lo que genera una serie de problemas", ha manifestado.



15.15 horas. Las principales vías de Guadalajara ya se encuentran despejadas, tras el bloqueo que han padecido a lo largo de toda la mañana. Así lo ha manifestado el concejal de Urbanismo de esta capital, Juan Antonio de las Heras, quien ha insistido en la necesidad de que los ciudadanos permanezcan en sus hogares y que sólo utilicen el transporte privado en casos de emergencia.



15.14 horas. Los madrileños han acudido en masa a comprar cadenas. El producto se ha agotado en algunos almacenes especializados.



14.41 horas. El Servicio Especial de Limpieza Urgente (SELUR) del Ayuntamiento de Madrid ha enviado cinco vehículos y 10 operarios al aeropuerto de Barajas para colaborar en las tareas de limpieza de las pistas, cubiertas de nieve desde hace varias horas.



14.38 horas. El Grupo Popular en el Congreso ha pedido la comparecencia de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, para que explique el "caos" que se ha producido en España a causa del temporal y pedirá su dimisión si no ofrece "explicaciones muy razonadas", según ha señalado el secretario general del Grupo, José Luis Ayllón.



14.30 horas. El Ayuntamiento de Madrid refuerza con 300 nuevas plazas los albergues municipales para indigentes ante el temporal de nieve y además ha puesto en marcha otras actuaciones especiales para atender cualquier eventualidad de emergencia social.



14.15 horas. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha afirmado que "la polémica puede esperar" y que lo que ahora importa es resolver los problemas. En este sentido, ha hecho un "llamamiento a la tranquilidad" y ha detallado que hay un millar de quitanieves trabajando en estos momentos.



Fomento, ha dicho, está en contacto permanente con Renfe, Aena, la DGT y Protección Civil. De la Vega ha pedido prudencia y que "en la medida de lo posible no se salga a la carretera si no es estrictamente necesario".



14.10 horas. Muchos madrileños han acudido a lo largo de esta mañana a recoger los 20 kilos de sal por persona que el Ayuntamiento de Madrid ofrece dentro de su Plan de Alerta Invernal para utilizarla en la salida de portales y otras zonas de edificios y viviendas en las que la nieve y el hielo pueden causar problemas.



14.05 horas. Un total de 28 provincias están en alerta por el temporal de frío y nieve que cubre la Península. Cinco de ellas presentan riesgo importante (nivel de alerta naranja) y 23 riesgo (nivel amarillo), según la Agencia estatal de Meteorología (AEMET).



La alerta naranja se extiende por el centro-este peninsular. Concretamente, afecta a las provincias de Guadalajara, Cuenca, Tarragona, Castellón y Valencia por nevadas y bajas temperaturas.



Por su parte, la AEMET ha decretado la alerta amarilla en las provincias de Pontevedra, Orense, Burgos, Soria, Segovia, Vizcaya, Guipúzcoa, Alava, Navarra, La Rioja, Huesca, Zaragoza, Teruel, Madrid, Guadalajara, Ciudad Real, Toledo, Albacete, Alicante, Gerona, Barcelona. También bajo la alerta amarilla están las dos provincias de Canarias por fuertes lluvias, previstas para las islas de Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife.



14.00 horas. La fuerte nevada ha provocado la suspensión de los servicios de autobús urbano e interurbano en Alcalá de Henares donde la nieve está dejando estampas preciosas en el casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad, pero también se están produciendo problemas de movilidad



13.55 horas. La nieve que caía sobre Madrid, que ha creado más de un problema en la Comunidad, ha obligado a la suspensión del entrenamiento del Real Madrid, debido a que muchos de los jugadores no pudieron llegar a Valdebebas.



El temporal de nieve que afecta a la Península mantiene este mediodía cerrada para el tráfico de camiones la autovía de Aragón (A-2) a su paso por el sur de la provincia de Soria e impide que más de 400 escolares puedan acudir a clase.



13.53 horas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha considerado que "no es lógico que con una nevada de un centímetro se colapsen carreteras nacionales", en referencia a los cortes que han sufrido varias vías de acceso a la capital, y ha afirmado que "esto no debería volver a ocurrir".



El director general de Carreteras, Aureliano López, ha asegurado que el temporal de nieve que está afectando al centro y el noreste peninsular ha provocado restricciones en algunas carreteras de la red principal, aunque la situación está controlada y mejorará en las próximas horas.



13.39 horas. El fuerte temporal de nieve en Castilla-La Mancha ha afectado a 134 centros de educación primaria y secundaria y 10.264 alumnos y alumnas no han acudido a clase. Más de 2.300 alumnos de toda la provincia de Zamora de 27 centros educativos no han podido asistir hoy a sus clases a causa de la fuerte nevada caída esta pasada noche, que ha afectado a las rutas escolares, informó a Efe la delegación territorial de la Junta de Castilla y León. En Galicia no han podido asistir a clase 15.600 niños.



Renfe ha limitado la velocidad de diferentes trenes AVE ante el temporal de nieve que afecta a la Península, y está registrando retrasos en algunos servicios, pero no se ha visto obligada a suspender ninguno. La compañía ha limitado a un máximo de 160 kilómetros por hora la velocidad máxima de circulación de los trenes del AVE Madrid-Barcelona en el tramo comprendido entre Guadalajara y Calatayud por acumulación de nieve en la vía.



13.37 horas. La intensa nieve que cae en toda la región desde primeras horas de la mañana está afectando también a la zona del Corredor del Henares, especialmente al municipio de Alcalá de Henares (en Madrid), donde la Policía local obliga a los conductores a circular por la ciudad con cadenas.



13.30 horas. El director adjunto de Barajas, José Sanz Dodero, explica a TVE que esperan abrir el tráfico aéreo en Barajas sobre las 16.00 horas.



12.48 horas. Los Mossos d'Esquadra han hallado esta mañana el cuerpo sin vida de una indigente en los alrededores de la Estación del Norte de Barcelona, cuyo cadáver no presentaba signos de violencia, por lo que no se descarta que haya fallecido debido al frío.



La Comunidad de Madrid se ha visto obligada a activar el nivel 2 de alerta por el temporal de nieve que azota desde primera hora del día la región, informaron fuentes de Emergencias 112. Por su parte, el Ayuntamiento de la capital ha visto duplicadas las intervenciones de sus agentes de protección civil y Policía Municial.



12.14 horas. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, estudia con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, establecer un dispositivo de coordinación entre administraciones para hacer frente al temporal de nieve que afecta a la región



Aguirre preside un gabinete de crisis con sede en el centro de emergencias 112 de Pozuelo de Alarcón.



12.12 horas. La nieve caída en la capital madrileña hasta ahora alcanza un espesor que varía según las zonas entre los tres y los cinco centímetros de espesor, lo que forma ya un manto blanco sobre Madrid y que supone la mayor nevada desde el 23 de diciembre de 2001, cuando la nieve alcanzó los 7,6 centímetros de espesor, según ha indicado el Instituto Nacional de Metereología a Europa Press.



El alcalde Alberto Ruiz-Gallardón ha hecho un llamamiento a los madrileños para que eviten desplazarse en sus vehículos particulares y utilicen el transporte público.



Telecinco ha decidido mandar a casa a los trabajadores de su sede central en Madrid, debido a la fuerte nevada que cae sobre la capital. La dirección ha comunicado a sus empleados que trabajan en las instalaciones centrales en el Fuencarral que se vayan a sus domicilios siempre que su trabajo no afecte a la emisión, ante el riesgo de no poner abandonar el párking al término de la jornada laboral.



12.00 horas. Seis carreteras están cortadas en la Comunidad de Madrid debido al temporal de nieve y en otras autovías nacionales hay retenciones de hasta 63 kilómetros, según el balance de la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 12.00 horas.



La primera carretera en ser cortada fue la M-226 (Los Santos de Humosa). Posteriormente, la N-IV, a la altura de Aranjuez. Luego cerraron la M-45 (del kilómetro 34 al 10, hacia la A-2, y del 9 al 34, hacia la M-40) y la M-119, a la altura de Alcalá de Henares.



Además, la A-2 no permite la circulación desde las 11.39 horas, en el sentido hacia Barcelona y en las proximidades de Alcalá de Henares (kilómetros 38 al 33), como en el sentido hacia Madrid y a la altura de San Fernando de Henares (del 15 al 23). Doce minutos después se cerró la R-3 a la altura de Mejorada del Campo (kilómetros 0 al 29).



11.45 horas. El aeropuerto de Barajas suspende momentaneamente las operaciones debido a las circunstancias meteorológicas adversas que afectan a las instalaciones y provocan problemas en el normal desarrollo de los vuelos. Según han informado a Efe fuentes de AENA se está trabajando para poder reanudarlas lo antes posible



11.39 horas. El Ayuntamiento de Madrid ha activado este viernres viernes la Alerta Roja del Plan de Alerta Invernal en todo el área metropolitana y ha distribuido 4.500 operarios para repartir 79 toneladas de sal por toda la capital y trabajar en la limpieza de calles por la nevada.



10.55 horas. La nieve ha obligado a reducir a 35 los aterrizajes en el aeropuerto de Barajas, aunque, por el momento, ni las compañías aéreas ni AENA han informado de retrasos destacados en los vuelos debido a estas restricciones, aunque hay problemas para acceder al aeropuerto y para desplazarse entre terminales.



La Autovía A-4 ha sido cortada a causa del temporal de nieve en ambos sentidos dese el kilómetro 52 al 70, a la altura de la localidad de Ocaña. Tráfico recomenda que los ciudadanos no cojan su vehículo si no tienen "necesidad imperiosa"porque las carreteras nacionales de Madrid y de Castilla-La Mancha tienen retenciones debido al temporal de nieve.



10.24 horas. Trece puertos de montaña están cerrados al tráfico, en otros 41, la mayoría de la red secundaria, es necesario el uso de cadenas y se registran dificultades para circular por numerosas carreteras a causa de la nieve que afecta a gran parte del país.



10.21 horas. La nieve obliga a cortar la circulación en Madrid a toda clase de vehículos en la carretera de Barcelona (A-2) a partir del kilómetro 35 en sentido Guadalajara, y la autovía de Valencia (A-3) tiene restringido el paso de camiones a partir de Arganda del Rey, según informó hoy la Dirección General de Tráfico (DGT).



10.20 horas. La nieve caída en la ciudad de Orense y en sus inmediaciones ha provocado tres accidentes de tráfico con casi una veintena de vehículos implicados en el extrarradio de la capital de As Burgas.



Un total de ocho provincias del centro y este peninsular (Toledo, Madrid, Guadalajara, Cuenca, Albacete, Castellón y Tarragona) se encuentran en alerta naranja por riesgo importante de nieve, según la Agencia estatal de Meteorología (AEMET).



Además, Orense, Pontevedra, Lugo, Cáceres, Badajoz, Huelva, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Ciudad Real, Granda, Almería, Vizcaya, Alava, Guipúzcoa, La Rioja, Navarra, Huesca, Zaragoza, Teruel, Gerona y Barcelona registran alerta amarilla (riesgo) por nevadas o bajas temperaturas. Canarias se halla en esta misma situación por lluvias, en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerte Ventura.



10.18 horas. La antigua N-IV a su paso por el término municipal de Aranjuez, actual M-305, se ha sumado minutos antes de las 10 horas a las carreteras madrileñas cortadas hoy a causa de la fuerte nevada que cae sobre Madrid desde primera hora de la mañana.



9.49 horas. La fuerte nevada que cae sobre Madrid desde primera hora de la mañana ha obligado a cortar tres carreteras y está causando problemas de circulación en numerosos vías de toda la Comunidad, sobre todo del sur y el este de la región, entre ellas las autovías A-1 y A-2 y las circunvalaciones M-40 y M-45.



9.47 horas. Unos 200 efectivos de los distintos servicios del Ayuntamiento de Cuenca han estado trabajando durante toda la noche para paliar los efectos de la intensa nevada que ha dejado varios centímetros de espesor en la capital, temperaturas bajo cero y problemas en las carreteras de la red viaria provincial.



Ocho puertos y carreteras de montaña están bloqueados al tráfico a causa de la nieve y en una decena de accesos es obligatorio circular con cadenas, según datos del Servicio de Carreteras del Gobierno de Cantabria. Permanecen bloqueados al tráfico los puertos de Estacas de Trueba (CA-631), Matanela (CA-633), Lunada (CA-643) y La Sía (CA-665).



9.44 horas. Un total de 22 carreteras catalanas están afectadas por la nieve, según ha informado a Efe el Servei Català de Trànsit, quien ha señalado que desde las 07:40 horas está restringido el paso de camiones por la N-230, en el túnel de Viella.



9.40 horas. La autopista que une A Coruña y Carballo, la AG-55, se ha abierto al tráfico pasadas las 09:30 horas a la altura de Arteixo, donde permanecía cortada desde las 08:40 horas, situación que persiste en la comarcal EP-7201 en Forcarei, informaron a Efe fuentes de gestión de tráfico de la DGT.



9.35 horas. Guadalajara capital ha quedado "prácticamente bloqueada" debido a la nieve, que está ocasionando "importantes y numerosos atascos" y también algunas "caídas" de peatones por las calles de la ciudad



9.24 horas. La autopista que une A Coruña y Carballo, la AG-55, permanece cortada por nieve entre los kilómetros 12 y 19, a su paso por Arteixo, y lo mismo ocurre entre los kilómetros 0 y 25,500 de la comarcal EP-7201 a su paso por Forcarei, informó la DGT.



9.16 horas. La fuerte nevada que cae sobre Madrid desde primera hora de la mañana ha obligado a cortar dos carreteras y está causando problemas de circulación en numerosos vías de toda la Comunidad, sobre todo del sur y el este de la región.



Según informa la Dirección General de Tráfico (DGT), la nieve ha obligado a cortar la M-118 en Alcalá de Henares y la M-226 en Los Santos de la Humosa y causa problemas en más de 150 kilómetros de diferentes carreteras.



8:20 horas. Comienza poco a poco a nevar sobre Madrid. La ola de frío siberiano que azota la Península ha activado la alerta en 15 provincias y este viernes se extenderá a prácticamente la totalidad del país, incluyendo las de Canarias, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AMET). El temporal se prolongará hasta el próximo domingo. La Aemet espera que mañana sólo Baleares, La Coruña, Ceuta y Melilla se salven de la ola de frío polar.