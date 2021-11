El presidente venezolano, Hugo Chávez, ha ordenado a su formación, el Partido Socialista Unido de Venezuela(PSUV), que active la vía de la enmienda constitucional para permitir laYo les doy mi autorización al PSUV, al pueblo venezolano, para que inicien el debate y las acciones para lograr la enmienda constitucional y la reelección del presidente de la República, y estoy seguro que ahora sí lo vamos a lograr", declaró el mandatario en un acto transmitido de forma obligatoria en cadena nacional de radio y televisión."¡Vamos a demostrar quién manda en Venezuela! (...) tienen mi aprobación para tomar las acciones que haya que tomar, y yoagregó, durante un discurso en la toma de posesión del nuevo alcalde del municipio caraqueño de Libertador, Jorge Rodríguez.En diciembre de 2006, Chávez fue reelegido para un segundo y último período consecutivo de seis años, hasta el 2012, según dicta la vigente Constitución Bolivariana de 1999, que solo admite una reelección consecutiva.Chávez había dicho que no insistiría en promover la reelección ilimitada presidencial después de laque presentó y que incluía, entre otras, esa propuesta. Pero tras la victoria de la oposición en cinco estados y cerca de un 20% de las alcaldías en las elecciones regionales del pasado 23 de noviembre, Chávez ha decidido intentar de nuevo la reforma de la Carta Magna para una reelección presidencial ilimitada."Pero ahora, viendo esto que está pasando,, pues ahora yo digo: 'ustedes tienen razón, uh, ah, Chávez no se va!", declaró mientras era aplaudido por sus seguidores.La enmienda constitucional se puede poner en marchar mediante las firmas de un 15% de los ciudadanos inscritos en el registro electoral, por iniciativa de un 30% de los integrantes de la Asamblea Nacional (AN), de 167 miembros -casi todos afectos al Gobierno- o a propuesta del Presidente de la República.La enmienda, independientemente de la vía elegida,. La oposición ha criticado la pretensión de Chávez de replantear la enmienda y ha dicho que su reactivación sería ilegal, ya que la materia en cuestión, la reelección indefinida presidencial, ya fue presentada con la reforma constitucional y rechazada en las urnas.