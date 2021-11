Josu Erkoreka, portavoz del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el Congreso de los Diputados, ha reconocido en Los Desayunos de TVE la necesidad de hacer "autocrítica" por la derrota de la moción previa a la censura en Mondragón contra la alcaldesa de ANV, Ino Galparsoro.

Ha sostenido que "se tenía que haber actuado con más discreción" a este respecto. Para Erkoreka, el asunto salió de modo prematuro a los medios de comunicación, lo que impidió el éxito de la moción y terminó por dar "un triunfo a ANV que no se merecía".

"Sólo por razones éticas se justificaba la moción de censura", ha subrayado al tiempo de reconocer la dificultad de que otras mociones -las siguientes se plantearán en Hernani y Bergara- siguieran adelante. "Habrá que apurar al extremo la posibilidad de reconducir la situación", ha indicado.

Preguntado por un eventual adelanto electoral en Euskadi, Erkoreka ha confesado que las relaciones entre los partidos del Gobierno tripartito "no están atravesando por el mejor momento". Se ha mostrado particularmente crítico con Eusko Alkartasuna, al que acusó de haber pactado incluso con el PP para desalojar al PNV de algunas alcaldías.

El portavoz peneuvista ha cerrado filas con el lehendakari Ibarretxe, al que ha calificado como un "gran activo político, que ha dado resultados electorales excelentes". Por otra parte, en cuanto a posible pactos con el PSE-EE, el político peneuvista ha denunciado que "el Gobierno no parece dispuesto a responder a la oferta que le hemos hecho".

Erkoreka ha hablado asimismo acerca del barco Playa de Bakio, secuestrado hace días frente a las costas de Somalia. Ha afirmado que tiene la sensación de "haber estado predicando en el desierto" al denunciar desde hace mucho tiempo los problemas de seguridad para los barcos españoles en las aguas del océano Índico.

"El Ministerio no me hizo caso", ha denunciado. Según Erkoreka, el Gobierno español descartó el envío de una fragata y también otras medidas como la suscripcion de tratados bilaterales con países con presencia militar en la zona, para que los pesqueros pudieran faenar bajo su protección. "El Gobierno no ha hecho nada de esto", ha dicho. "Ahora es posible lo que hace seis meses no lo era", ha criticado.