Rescatados seis tripulantes del mercante encallado en las costas de Guipúzcoa

Un buque mercante encallado en la noche del jueves al viernes a tres kilómetros del Cabo Híger, frente al monte Jaizkibel, ha provocado un pequeño vertido de fuel que están tratando de controlar, según informa Radio Nacional de España.

Según han informado fuentes portuarias, de la Ertzaintza y de la Cruz Roja, el barco, de nombre Maro, había quedado varado entre el puerto de Pasajes y Fuenterrabía (Guipúzcoa) sin que ninguno de sus siete tripulantes haya resultado herido. Seis de ellos, excepto el capitán, han sido ya rescatados por los helicópteros.

El Maro transportaba 54 toneladas de gasóleo y 2,6 toneladas de aceite desde Bayona (Francia) al puerto de Pasajes cuando embarrancó en una zona rocosa por un fallo en las máquinas. El accidente se ha producido fuera de la zona de influencia portuaria.

Dos remolcadores se desplazaron al lugar para auxiliar al buque varado. Las maniobras de recuperación del barco previsiblemente no comenzarán hasta esta tarde, cuando la pleamat facilite las maniobras, ya que el mercante se encuentra apoyado en una roca en la mitad de popa.

Dispositivo de rescate

Está previsto que antes de este momento llegue a la zona el remolcador Alonso de Chaves, de mayor potencia y que, según fuentes de Cruz Roja, ya ha partido del puerto de Gijón hacia la zona.

Salvamento Marítimo ha precisado que en la zona se ha desplegado un "amplio" dispositivo en el que participan una embarcación Salvamar Orión y el helicóptero Helimer Cantábrico, así como el equipo de Operaciones Especiales de la Base Estratégica de Santander.

En el lugar se encuentran también un técnico de Coordinación de Emergencias del Gobierno Vasco y se espera la llegada del equipo de buzos de la Base Estratégica de A Coruña transportado por el avión de Salvamento Marítimo Rosalía de Castro.