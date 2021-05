Jelly Jamm en inglés

Bello es la persona a la que acudir si quieres pasar un buen rato y vivir aventuras. Y si no hay aventuras a la vista, él inventará una llena de sorpresas. Rita puede parecer la perfecta niña pequeña, educada y dulce, pero es traviesa e impulsiva. Goomo es un chico sensible. Ante cualquier conflicto busca una salida rápida que haga a todos felices de nuevo. Pero sus soluciones suelen estar basadas sólo en sentimientos y hacen que las cosas se descontrolen del todo o se solucionen por completo. Los inventos y el conocimiento de Mina suelen ayudar al grupo y todos acuden a ella en busca de ayuda. La ciencia y la invención son sus juguetes y como cualquier buen científico, Mina siempre desea descubrir ¿qué ocurre después. Ongo es feliz y muy, muy tranquilo. No se comunica con palabras, su lenguaje combina todo tipo de sonidos y mímica. También es un músico increíble capaz de producir cualquier ritmo sólo con su boca y ¡espera a verle bailar!null