# ¡Zak Storm! ¡Zak Storm! # ¡Zak Storm!

# Yo seré tu guía siempre,

# de tu lado nunca me iré.

# La justicia siempre será mi ley.

# Yo seré tu guía siempre,

# y jamás te abandonaré.

# Nada debes temer # mientras esté yo aquí.

# ¡Zak Storm! ¡Zak Storm!

# Yo seré tu guía siempre,

# en tierra y mar.

# No debes sufrir # mientras esté yo aquí.

# ¡Zak Storm! #

"EL ÚLTIMO GUARDIÁN"

"Qui" tenemos el cristalito verde "e qui" el vapirium

y aquí es "dove" se "fa" la fusión "per" fabricar la perla.

-Ah... Ya he aguantado bastante tu verborrea, Raimondi...

Empieza o usaré la espada contigo. -Como quieras, amo.

(Música suspense)

La octava perla, amo Skulivar. El Ojo de Netherwhere.

-Vaya... Por fin.

(SE RESISTE)

-Acepta tu destino, Calabrass.

-¡General Bones, el Caos ha sido localizado en Vapir!

¡Viene hacia aquí!

-Zak Storm ha venido a abrir el último punto de ruta.

-Se encontrará con el último guardián y caerá.

-Storm te enseñará lo que es bueno.

(RÍE MALVADO) -Nunca aprendiste a tener la boca cerrada.

-¡Calabrass, el Ojo de Netherwhere! -¡A la orden!

(Música acción)

Dejad que Storm venga a mí.

-Tendrá el honor de ser nuestra primera víctima.

(RÍE MALVADO)

-¡Castillo de Netherwhere a la vista, capitán!

¿Cuánto te queda para arreglar el teletransportador?

Es difícil de decir. Por lo menos dos o tres maxiplets.

Está todo de glingox. Eso es demasiado. Creo...

Zak, podemos llegar muy tarde.

Pase lo que pase debemos traer de vuelta a Calabrass, Cece.

No es solo una espada, es de los nuestros.

Calabrass espada legendaria. La llave para volver a casa.

Vamos a ganar, ¿no, colega? Abriremos el último punto de ruta.

Hasta que no peleemos no hemos perdido.

¿Eh? Esa no era la respuesta. ¡Oh! ¡Vamos a morir!

Bueno, vosotros... Yo ya estoy muerto.

¡Caos, modo submarino!

(Música suspense)

Clovis, dinos si hay moros en la costa.

Veamos qué hay, capitán.

Ay... Si alguna vez recupero mi cuerpo

jamás llevaré colgantes ni pulseras ni cinturones...

Uh... Ni un hueso a la vista, capitán.

Caramba, espero que termines de arreglar el teletransportador.

Y yo que tengas cuidado, capitán Zak.

¡Vayamos a por Calabrass!

(Música suspense)

¿Dónde están los esqueletos?

Bones nos está esperando. Es una trampa, Zak.

No será la primera.

Apártate, Clovis, puede ser peligrosox.

¿Lo dices en serio? Ya soy un fantasma. ¿Qué más me puede pasar?

¡Ah! ¡Funcionax!

(RÍE) ¡Eres la bomba... ox!

Oye, ¿te puedes teletransportar más lejos que yo?

Clovis, eres genialox. Yo no soy esox.

¡Oh! ¡Ah! Gracias, colega. Un último ajuste y estará listo.

¡Eh, Skulivar! ¡He venido a por algo que me pertenece!

Falso. Calabrass ya no existe.

¿Dónde estar Calabrass?

(RÍE MALVADO)

Cualquiera que se oponga a Skulivar caerá ante la espada de Netherwhere.

Calabrass... Soy yo. Zak.

Ha llegado tu hora, Zak... Storm.

¡Zak! ¡Yo...! ¡Ah! ¡No!

Huid. "Questo e" muy tarde. Venga, Cal...

Hiciera lo que hiciera tú eres más fuerte.

¿Te vas a conformar con ser

el bastón parlante de ese saco de huesos?

¡Silencio!

No me digas que con toda la emoción has olvidado tu búsqueda

del último punto de ruta...

O que para abrir uno debes desafiar a su guardián...

¿Skulivar último guardián? Zak, ahora es cuando me dices

que tienes un horrible plan que al final da resultado.

Jamás me venceréis. Jamás abriréis el último punto de ruta.

Jamás saldréis del Triángulo de las Bermudas.

¡Habéis perdido!

Hasta que no peleemos no hemos perdido.

(Música acción)

No. Storm es mío.

(GRITA)

¡Zak!

(GRITA)

No estabas a la altura del desafío, Zak Storm.

(RÍE MALVADO)

(Música acción)

¡Ha funcionado! ¡Caramba, Zak está allí!

-¡Adelante! ¡Zetraflom!

¡Detenedlo!

¿Les enseñamos a estos bobos una lección de combate de verdad?

(ASIENTE)

¡Crogar! ¡Ragnarok!

(RÍE)

Basta.

Oh, oh... ¡Date prisa, Caramba!

Caos, dale a ese tío el revés que se merece.

Está bien. ¡Despiértalo, deprisa!

Oh... Bueno, sí... ¿Pero cómo? No lo sé, pero hazlo rápido.

Pilotar no es lo mío.

¡Au!

¡Eh!

Tú sabes que solo disparo en caso de emergencia. Lo sientox.

¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Teletransportando el Caos.

Pero debíais usarlo para escapar.

Las Siete Ces nunca dejan a nadie tirado.

Oh... Eres genialox, Caramba. Sí, sí. Besos y abrazos para después.

Necesito ayuda. Gracias, Clovis, tomo el relevo.

(Música acción)

(GRITA)

(GRITAN DE ESFUERZO)

Calabrass, venga... Lucha... Sé que puedes oírme. Lucha.

Ah... Sí. Eso es, Cal, lo estás haciendo.

¡Ah!

No eres nadie sin mí.

Estas viviendo de prestado, Storm.

Nunca te abandonaré, Calabrass. Lucha.

Yo... ¡Zak!

(GRITAN)

Zak... ¡Zak! ¡Ja!

(RÍE MALVADO)

Déjame acabar con ellos, amo.

No.

He sido un cobarde durante "molto tempo". Yo voy con Zak Storm.

-Entonces caerás con él.

(RÍE MALVADO) ¡Ah! ¡Ah!

¡Ragnarok!

¡No!

"Grazie". No hay problemox.

Clovis, haz algo para distraer a Skulivar. Debemos trabajar juntos.

A la orden, capitán.

(HACE BURLA)

¡Ragnarok!

¡Zak, ayúdame!

¡Ja!

Oh... Gracias, chaval.

Te dije que nuca te abandonaría. Ha sido peor que una pesadilla.

Ahora eres libre. Vamos a abrir el último punto de ruta.

(Música acción)

¡Rápido, Zak!

¡Zak! ¡Botón rojo!

Una modificación wahuliana.

¡Hala!

¿Qué brujería es esta, capitán? Calabrass...

¡Dame el Ojo de Blaze!

(Música acción)

¿Confías en mí, Cal? Sí, muchacho.

Calabrass, dame el Ojo de Sino.

(Música acción)

Caramba ha manipulado el teletransportador

para que nos lleve al mar de la armadura que llevo.

Lo que significa que podemos derrotar al malvado por los Siete Mares.

Para librarnos del guardián hay que abrir el punto de ruta,

pero esta vez vamos a hacer lo contrario.

Me gusta. Espera... ¿qué? ¡Dame el Ojo de Berú!

(Música acción)

¿Es que quieres huir, Zak Storm? Puag... ¿De tu aliento? Sí.

Pero esto no es huir,

es surfear el Triángulo entero con un estilo perfecto.

¡Calabrass, dame el Ojo de Dezer!

(Golpes)

¿Eh?

-Te dije que el capitán Zak te sacudiría los huesos.

-La batalla no ha terminado. No. Yo quiero que dure un poco más.

¡Sacudida eléctrica!

¡Ráfaga de aire!

¡No!

¡Di adiós al último guardián!

¿Te quedan fuerzas?

El viaje a Blaze me ha cargado las pilas.

Entonces es hora de abandonar el Triángulo.

¿A quién le apetece volver a casa? ¡Capitán Zak!

(TODOS ALEGRES)

¿Y Skulivar? En algún lugar de Aeria...

Gracias al teletransportador de Caramba. Graciax, amigo.

No hay de qué, capitán. ¿Qué hay de Bones?

¡Ja! Bones no ir a ninguna parte.

O sea que... ¿se acabó?

¿Hemos ganado de verdad? Eso parece...

(Música aventuras)

¿Estáis listos?

(Música esperanzadora)

¡Qué pasada!

Es la salida del Triángulo. Cuando atravesemos el vórtice...

cada uno volverá a su casa...

¿Crogar no volverá a ver amigos? Zetraflom...

Hemos formado un equipo increíble, ¿pero no queréis volver a casa?

Por fin recuperarás tu cuerpo, Clovis..., y a tus padres.

Os echaré de menos. Nunca te olvidaré.

¡Oh! Echaré de menos tu cocina, Crogar.

Ah... Ah...

Es que en mi mundo besamos a las personas que nos gustan.

Cuídate mucho, capitán Zak.

Caramba, saludox a tus amigos wahulianos.

Afirmativox.

Calabrass, me habría gustado verte la cara.

Bah... Te habrías puesto celoso, capitán.

¿Nos vamos todos a la vez?

Cambio de planes...

Yo me voy a casa y vosotros os quedáis aquí para siempre.

¡Bones!

Alejaos del vórtice.

(RÍE)

¡No!

¿Qué ha sido eso?

Algo me dice que por ahí no se sale del Triángulo...

¿Pero entonces qué es?

Debe de ser un vórtice hacia otro mar.

¿Con más malvados? ¡Y más aventuras!

¡Oh, sí! ¡Me encanta!

Es muy guay que podamos seguir juntos, ¿no?

No. No es guay.

¡Es increíble!

Tienes razón, grumete.

Una tripulación como la nuestra no puede separarse así.

Si tenemos que quedarnos en el Triángulo mejor que sea unidos.

Caos, ¿te sientes con ganas?

(TODOS) ¡Guau!

Tiene que haber una salida. Y algún día la encontraremos.

Se lo prometí a mi padre.

Pero hasta entonces....

somos una familia, y la familia se mantiene unida.

¡Caos, pon rumbo hacia lo desconocido!

(Música aventuras)