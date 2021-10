# ¡Zak Storm! ¡Zak Storm! # ¡Zak Storm!

# Yo seré tu guía siempre,

# de tu lado nunca me iré.

# La justicia siempre será mi ley.

# Yo seré tu guía siempre,

# y jamás te abandonaré.

# Nada debes temer # mientras esté yo aquí.

# ¡Zak Storm! ¡Zak Storm!

# Yo seré tu guía siempre,

# en tierra y mar.

# No debes sufrir # mientras esté yo aquí.

# ¡Zak Storm! #

EL POLIZÓN

¡Zak! ¡Vórtice a la vista!

15 grados a "estebor", digo a estribor.

Tal y como había calculadox. Preparaos para un choque térmico.

Vamos a llegar al mar de Dezer durante la estación cálida.

Muy bien, Caramba. Estoy más que harto de este mar de hielo.

Frío, a Crogar el gusta el frío.

El frío le recuerda a Crogar a casa.

Primeros los puntos de ruta, después a casa, Crogar.

Pronto diremos adiós al Triángulo de las Bermudas.

Ahí llega el calor del mar de Arena.

(GRITAN)

(GRITA)

Eso no es normal.

Ese vórtice debería de habernos llevado a Dezer.

A lo mejor la estación fría no ha terminado en Dezer.

No, tengo clarísimo que seguimos en Sino.

¿Qué está pasando?

No tengo ni idea.

La rana espacial ha debido cambiarse las ventosa.

En primer lugar, no soy una rana, soy un wahuliano.

Y en segundo, mis cálculox siempre han sido exactos.

Tal vez el Caos haya cometido un error.

Escúchate.

Este barco tiene su propia personalidad,

no es infalible.

Conozco al Caos como la palma de mi mano.

Nunca lo he visto cometer este tipo de errores.

Hay una primera vez para todo.

Por lo que a ti respecta, es más bien la quincuagésima.

Se te ha enfriado la chapa de la armadura.

(RÍE)

(RÍEN)

Ya basta, chicos.

Cece, intenta encontrar otro vórtice hacia Dezer.

Espero que el Caos no cometa ningún error esta vez.

(GRITAN)

¿Os habéis roto algo?

Crogar ni siquiera ha sentido el golpe.

¿Qué estamos haciendo aquí?

Eso, ¿por qué no seguimos a bordo?

El Caos nos ha echado para protegernos.

Realmente es el séptimo de las Siete Ces.

Calabrass. ¡Eh, Calabrass!

¡Calabrass! ¡Calabrass! ¡No lo encuentro!

(ECO) ¡Zack! ¡Zack!

Viene de ahí. Ya vamos.

¡Aguanta!

¿Qué estás haciendo aquí?

No tengo ni idea, pero hay ruidos extraños aquí dentro.

Deberíamos volver al Caos. Clovis nos dirá algo más.

Los fantasmas no se desmayan.

Esperad.

Uh, ¿qué es eso?

Ni idea. Vamos a ver.

¿Veis eso? ¿Puede ser... un punto de ruta?

No puede ser.

Ya hemos abierto el punto de Sino.

Increíblox.

Hala. Capitán.

¿Podemos coger una muestra para analizarla?

Tengo una idea mejor.

Eh, eh, quieto ahí, amigo.

Soy una espada que se respeta a sí misma.

No me clavo en cualquier sitio.

Venga, Calabrass, ¿qué le ha pasado a tu espíritu aventurero?

Caramba tiene razón. Hay que analizarlo primero.

¡Caramba! ¿Dónde estás, chico sapo? Ven y analiza esto.

Vaya, vaya, ¿ahora ya no temes que tenga cambiadas las ventosas?

¡Eh! Lo siento, no me he podido resistir.

Calabrass, ¿estás bien?

No estoy seguro. Me siento agotado.

Como si alguien me hubiera absorbido toda la energía.

Eh, muchacho.

No me lo puedo creer.

¿Es que vas a dejarme aquí?

Hemos encontrado una fotocopiadora?

¿Qué es una fotocopiadora?

Pronto descubriremos lo que es.

¡Eh!

Eh, ¿os importa echarme una manita?

Tú, ven aquí.

Es muy rápido, nos cortará en pedacitos.

Calabrass, dame el Ojo de Aeria.

Aquí solo hay espacio para uno

y ese soy yo.

Ah.

Lástima que no hayamos cogido una muestra... para analizarla.

No quiero que nadie suba ese tipo de cosas a bordo.

Podría ser radioactivo o algo. ¿Alguien ha visto a Clovis?

Ya lo conoces, estará jugando a su juego favorito.

Cazar al fantasma.

O puede que siga enfadado por la discusión de antes.

No te sobreestimes, calamar sabelotodo.

Seguimos sin saber qué ha pasado en el Hielo.

¿Por qué hemos acabado tan lejos del Caos?

Quizá Clovis lo viera todo desde la cubierta.

Tienes razón. Debemos encontrarlo.

Cece y Crogar, id a buscarlo por ahí.

Yo miraré en las pasarelas.

Caramba, mientras buscamos a Clovis, analiza la muestra que has robado.

Oh, ¿me has visto?

¡Clovis!

¿Dónde estás, fregona ectoplásmica?

Es un anticuerpo del Caos.

Aparecen cuando el Caos no se encuentra bien.

Caramba tenía razón. Ha sido el propio barco

quien ha metido la pata al atravesar el vórtice.

Tranquilo, tranquilo, Caos. Soy yo.

Tu capitán.

Calabrass, dame el Ojo de Biru.

¿Qué está pasando aquí? ¿El Caos se ha vuelto loco?

¡Zetraflom! Deprisa. Todos a cubierta.

Los restos del clon de Calabrass es una entidad metamórfica

que puede clonar cualquier cosa que la toque de inmediato.

¿Metamo qué?

A todos nos han alcanzado partículas cuando la espada ha explotado.

Eso significa...

Que esa criatura podría haber tomado ya el aspecto de uno de nosotros.

Al menos ya sabes por qué el bicho ese te ha atacado.

Ha detectado las partículas de tu clon en mí.

A no ser que haya detectado que tú eres un clon.

No me he separado de Zack desde la cueva.

Si le hubieran clonado, por Neptuno que lo habría visto.

Sin embargo vosotros habéis estado solos un buen rato.

Crogar que es Crogar.

Si quisiera hacerme pasar por mí como vosotros,

diría exactamente lo mismo.

Abajo tengo una máquina maravillosa, analiza ADN.

Con esto estaremos 100% seguros de si uno o varios de vosotros

sois clones.

Uno o varios de nosotros, Caramba.

Exacto, si uno de nosotros es un clon, por supuesto.

Vuelvo enseguida. Iré a buscar mi máquina.

¡Alto! De ninguna manera bajarás ahí tú solo.

Tiene razón. A partir de ahora permaneceremos juntos.

No te pegues tanto a mí, Crogar.

Una guerrera de Atlantis siempre debe proteger

su espacio personal.

Crogar proteger a todo el mundo.

El verdadero Crogar sabe muy bien que no necesito que me protejan.

Crogar es el verdadero Crogar.

Demuéstralo. Según mis cálculos,

la táctica de acusarse mutuamente tiene un 82,6% de posibilidades

de ser la adoptada por un enemigo infiltrado

que busca crear discordia en un grupo.

¡Clovis! Cierto.

Si es esconde es por alguna buena razón.

Acusar al que no está presente,

una táctica efectiva para arrojar sospechas sobre otro.

Echa el freno, sirenita. Te recuerdo que ya he sido clonado.

¿Y qué? Calmaos todos.

Antes de buscar a Clovis, haremos las pruebas de ADN.

Venga.

Esta máquina es muy fácil de usar.

Solo hay que meter la mano en el hueco y esperar el resultado.

¿Quién quiere empezar?

Crogar, haz los honores. Mujeres y niños primero.

¿Qué hay en esa caja?

Ah, hagámoslo. Ya hemos perdido bastante tiempo de cháchara.

Crogar, te toca.

Adelante, no te va a morder.

No me entra.

Empuja.

Con cuidado, es frágil.

Os lo dije. Cece, ahora tú.

Al ser de Atlantis, tu ADN es difícil calcularlox.

O no.

Eh, esperad.

Caramba nos está haciendo la prueba, pero ¿quién se la hace a él?

Tiene razón.

Ahora mismo os lo iba a sugerir.

Es completamente normal. Mi ADN alienígena

es 43 veces más complejo que el de Atlantis.

Que a su vez es 12 veces más... Mira, ten paciencia.

Espera, ¿puedes darnos el resultado que elijas con esa máquina?

Por Neptuno, la chica tiene razón.

La rana ha pasado demasiado tiempo confabulando con ese clon.

Tiene más probabilidades que nosotros de no ser quien pretende ser.

Os... os aseguro, os prometo que soy un alienígena.

Ya sabéis. Caramba. Bueno...

Parad. Lo siento, Caramba.

O quien quiera que seas, pero si no nos das la prueba ya...

¡Esperad! Vale, sí, fui yo.

¿Qué?

¡No, no, no! A ver, fui yo quien calculó mal

las coordenadas del vórtice.

¿Qué?

¿Intentaste llevarnos a una trampa?

No, cometí un error.

Hala, ya lo he dicho. Sí, me equivoqué.

Fui yo quien se equivocó antes, no el Caos.

Si es un clon de Caramba, eso no podría saberlo.

Un clon nunca confesaría.

Ahí está la respuesta.

Admitiremos algo que no nos atrevemos a admitir

para demostrar que no somos un clon. Empiezo yo.

Por ejemplo, yo...

Nunca he conseguido leerme "El cogostor" hasta el final.

Debí suponerlo cuando dijiste que era divertido.

Es extraño decir eso de un tratado sobre la guerra.

Lo siento, Cece.

Yo nunca he entendido los chistes de Clovis.

Ni los tuyos tampoco. Hago como que me río.

¿Qué? (RÍE)

Humor vikingo mucho más sencillo de entender.

(RÍE)

Vale, bueno.

Crogar prefiere el sol de Biru al hielo de Sino.

¿Qué? Por favor, no contar a nadie.

Crogar tener reputación.

Te toca, Calabrass. Yo nunca he sido pirata.

¿Qué? (RÍE) Humor pirata.

Me mareáis con vuestros buenos sentimientos.

Sois unos flojeras.

Confesiones así no se pueden inventar.

O sea que ninguno es un clon.

No te olvides de los fantasmas.

Lo cual nos lleva de nuevo hasta Clovis.

Si alguno encuentra a Clovis que lo mantenga vigilado

y que avise a los demás.

¡No te muevas!

Crogar no entender nada de nada.

Si la cosa nos ataca, ¿no significar que somos clones?

Ya sé por qué los anticuerpos nos atacan.

No somos seis, somos siete.

El metamorfo ha duplicado al Caos.

¡Al ataque!

Son demasiados.

Nunca sacaremos lo mejor de estos anticuerpos.

Estadísticamente, la mejor solución es retirarse.

Pues salgamos de aquí, deprisa.

¿Os acordáis?

Nos despertamos al lado del Caos.

Bueno, al lado de su réplica.

Exacto, eso quiere decir que en algún lugar sobre el Hielo

está el Caos, el verdadero.

Hay que encontrarlo lo antes posible.

¡Ragnarok!

Menuda violencia.

Eres tú de verdad, Crogar. No hay ninguna duda.

Oh.

Según mis cálculox...

¡todos vamos a morir!

A no ser...

Escúpelo, Caramba. A no ser que le disparemos.

¿Disparar al Caos?

No es el verdadero. Caramba tiene razón.

No debemos vacilar.

Lo sé, pero ¿y si me equivoco?

¿Caos real o no real?

Haz caso a tu instinto, él te dirá qué hacer.

Muy bien, Calabrass,

¡dame el Ojo de Blaze!

(TODOS) ¡Oh!

El falso Caos ni hacerse daño.

Hemos ganado tiempo. Pasemos al plan B.

¿Y cuál es?

¡Escapad!

(GRITA)

Por qué poco.

Zak, tu plan B se está complicando.

¡Sí! ¡Hola, compañeros!

¡Clovis! ¿Dónde os habíais metido?

Agárralo del timón, engánchalo.

Empújalo contra las cuerdas.

Compañeros, preparaos para la batalla.

Tengo la respuesta.

Caramba, ¿estás loco? Vuelve aquí.

Tranquilo, esta vez estoy seguro de lo que hago.

Pero si vuelvo a equivocarme, que no lo creo,

que tengáis buena suerte.

¡Zetraflom!

Supongo que nunca sabremos lo que era ese monolito.

Otro gran misterio del Triángulo.

¿Me vais a contar qué me he perdido?

No mucho. Hemos jugado al juego de la verdad.

¿Qué? ¿Habéis jugado sin mí?

(RÍE) Cece creía que Crogar no ser Crogar.

Y tú pensabas que yo era un clon.

(RÍE) (RÍE)

(RÍE) Bueno, nadie puede ocupar mi lugar.

No soy un clon, soy un "clown".

(RÍE) Cierto, ectoplasma.

Nadie por bueno que sea podría contar chistes tan malos como los tuyos.

De todos modos, yo nunca hubiera confundido el Caos con otro.

Bueno, equivocarse es de humanos.

Y os habréis dado cuenta de que no soy humano, ¿verdad?

(RÍE)

(RÍEN)