# ¡Zak Storm! ¡Zak Storm! # ¡Zak Storm!

# Yo seré tu guía siempre,

# de tu lado nunca me iré.

# La justicia siempre será mi ley.

# Yo seré tu guía siempre,

# y jamás te abandonaré.

# Nada debes temer # mientras esté yo aquí.

# ¡Zak Storm! ¡Zak Storm!

# Yo seré tu guía siempre,

# en tierra y mar.

# No debes sufrir # mientras esté yo aquí.

# ¡Zak Storm! #

"LA ELECCIÓN DE ZAK"

(Música, gaviotas)

Caramba, ¿estás seguro de que este es el sitio?

La energía calculada se corresponde con la triangulación de...

Vale, vale... Entiendo tus cálculox de lince alienígena,

pero aquí no hay nada. ¿Tienes algo, Cece?

Todos los datos apuntan a estas coordenadas.

Eso dijiste la última vez... y la vez anterior.

Hemos perdido dos semanas buscando el punto de ruta de Berú.

Menuda tripulación de atrofiados que hablan sin sentido.

Los puntos no son fáciles de encontrar, Zak, lo sabes.

Todos hacemos lo que podemos.

Pues pasad de poder hacer las cosas a hacerlas. ¿Estamos?

Sé paciente. ¡Y un poco más amable!

(GRUÑE)

¿Zak quiere tomar guiso de pulpo seco y algas? Le animará.

(ENFADADO) ¿Es guiso de punto de ruta? Entonces no. Gracias.

Ah... Crogar no sabe cómo hacer eso.

Eh, colega, ¿juegas mientras esperamos?

¡Déjame en paz! Parece que soy el único que quiere volver a casa.

¡Nos faltan dos puntos de ruta! ¿Lo hacéis a propósito o qué?

¿Eh? ¡Oh! ¡A babor! ¡Tiburones! ¿Voladores?

(RÍE) ¡Tiburones voladores! ¿Eh?

¡Calabrass, dame el Ojo de Blaze!

(Música)

¡Retiraos todos y dejad que yo me ocupe!

¡Ah!

¿Desde cuándo vuelan los tiburones?

Todo este tiempo en el Triángulo de las Bermudas

he visto cosas así. Todo es posible.

A los granujas no les va a gustar el agua...

¡Entonces dame el Ojo de Berú!

(Música)

¡Sí!

¡Oh!

Bien pensado, capitán. Hemos quitado lastre de encima.

¡Sí!

Lo que significa que podemos volver a...

Perdona, Zak, la señal de energía del punto de ruta no está.

¿Qué? Tomémonos un respiro. O quince...

Somos una mezcla rara de amigos inadaptados

que van en el mismo barco. Puede que ese sea el problema.

(Portazo)

Me voy a dar una vuelta. Solo.

¿Por qué Zak tan enfadado?

¿Alguien le ha metido cangrejos en los pantalones?

Es por mi culpa. No he podido encontrar el punto de ruta de Berú.

¿Creéis que va a reemplazarme?

No... ¿Dónde vamos a encontrar un genio de peluche

en una lata fácil de llevar? Volverá. Solo tiene que relajarse.

Porque si no lo hace lo estrujaré con mis manos. Lo digo enserio.

Cuando era pirata me entraban ganas

de tirar a mis tripulantes por la borda para desfogarme.

Estoy harto de este sitio, Cal. Yo solo quiero irme a casa.

Con mis padres, mis amigos, pasar el rato en mi cuarto

con mi música, mis cómics, mi tele...

Estoy harto de ser el capitán.

Pensarás que soy un pringado, ¿no?

Nunca podría ser tan malo como la primera vez que te vi, chico.

Ñam, ñam.

-Es... Es la llave maestra. ¿La llave maestra?

¡Llámame Calabrass, camarada!

¿Vas a quedarte ahí embobado como un marinero de agua dulce

o me vas a empuñar en alto?

Gira el anillo e invoca el poder de los Siete Mares.

Eso suena muy guay. ¿Prefieres caminar por el tablón?

¡Oh! ¿Dame el Ojo de Blaze?

(Música)

(SUSPIRA) Pues seguimos teniendo problemas.

Pero tú eres menos pringado. Bien dicho.

(Sonido)

¿Has oído eso? ¿Tu lloriqueo? Sí.

(Sonido)

¡Es Freonus, el guardián del faro! Espera. Yo no oigo nada.

Puede que sea una trampa. Freonus no es un enemigo.

Tenemos diferentes conceptos de enemigo.

Debes renunciar a lo que sea más valioso para ti

por el bien de las esperanza.

No tengo muchas cosas...

¿Mi webcam?

¿Qué tengo que sea valioso?

No. ¿Qué?

A Calabrass no. No puedo renunciar a Calabrass.

¿Eh? ¡Claro que no puedes renunciar a mí!

Un momento. En primer lugar, no es un objeto, es un ser humano...

En cierto modo. Exacto.

Y sin él jamás podré salir del Triángulo y volver a casa.

El mal se acerca. Tu destino está en tus manos.

Junto con el de muchos otros...

Superamos sus pruebas una vez. Podemos volver a hacerlo.

Me alegro de volver a verte, Conrad Zacharie Storm.

Yo también. Espero... Sigo tus aventuras, Zak.

Estás más cerca de tu objetivo que nunca.

Me alegra que alguien lo piense. ¿Lo dudas?

Siento que nunca lo lograremos, que no somos lo bastante fuertes.

¿Crees que te iría mejor solo?

¿Ahora mismo? Solo deseo que esto no hubiera pasado.

¿Las cosas pasan por casualidad, Zak, o las provocamos?

-Bonita conversación. Venga ya, señor preguntas...

Ve al grano y no hagas que mi chico vuelva a arrojarme a un agujero.

-Oh... Yo no os he traído aquí. Habéis venido a mí.

Tú me has llamado. Calabrass, ¿me has oído llamarlo?

-No...

-Estás buscando otro camino, Zak.

Tu mente, obviamente, esperaba que te ayudase.

Estoy confundido... ¿Puedes ayudarme o no?

¿Adónde va eso? Es otro camino.

-Espera. Es una explicación muy poco sólida, ¿no?

No tenemos nada que perder.

¡Oh!

Calabrass... ¡Estoy en casa! No puede ser. Esto es brujería.

¡Oh, Dios mío! Mira, es...

No me lo puedo creer. Estoy en casa. Freonus me ha mandado a casa.

¡Papá! ¡Papá! Zak.

¡Papá!

¿Pero por qué no me ve?

Sabía que cabeza de bombilla no era de fiar.

Di fuera tan fácil salir del Triángulo ya lo habríamos hecho.

¿Todo esto es real o no? Quizá otra prueba maldita.

A lo mejor tienes que arrojar a tu padre el océano esta vez.

¿Una prueba? ¿Pero cuál?

Me acuerdo exactamente de dónde está todo. Qué raro.

¡Mira eso, Calabrass!

¡Es mi álbum favorito! Música de verdad.

(Música rock)

(RÍE)

¿Qué? Oh... Zak...

Oh, no. Zak, el colgante no.

Es como si fuera un fantasma.

Ya lo entiendo. Este es el día que desaparecí en el Triángulo.

Unos segundos después.

Si vuelvo a poner la perla en su sitio

será como si no hubiera pasado nada.

Calabrass, dame la Perla de Berú, por favor.

Espera un segundo. Freonus es astuto y malvado en sus maneras.

¿Cómo podemos luchar contra esto?

Zak, no podemos hacer nada. El guardián nos ha advertido.

Abandonad la idea de vencer al mal.

No me vas a pedir que renuncie a ti, ¿verdad?

Renunciar son palabras mayores. He visto cosas peores.

No quiero perderte. Yo tampoco, pero tienes que hacerlo.

Lo sé, pero... Lo siento Cal. Estoy tan desesperado...

Soy un pringado. Eh, chico, no eres ningún pringado...

Te has convertido en un gran capitán.

Hemos dado mucha guerra, pero ahora estás en casa.

Gracias.

Jamás te olvidaré, amigo. Yo tampoco, Zak Storm.

Puede que hayan tenido un problemax.

No, volverán. No te preocupex, colega.

(Ruido)

¡Ah! ¿Qué ha sido eso?

¡Calabrass!

¿Cómo has llegado hasta ahí? ¿Dónde está Zak?

-¿Puede alguien bajarme de aquí primero?

¿Qué ha pasado, Calabrass?

Papá.

¡Zak!

Oh... Tenía mucho miedo de no volver a verte.

Te dije que no lo tocaras.

Pero deberías haber escondido la Perla de Berú.

¿La Perla de Berú? ¿Pero cómo lo...?

Papá, en realidad me fui hace meses.

He estado en el Triángulo de las Bermudas.

Pero ya estoy en casa.

Papá, tú también estuviste allí, ¿no?

¿Zak nos ha abandonado?

Zetraflom... Todo ha sido por mi culpa.

¡Calabrass! Te falta una perla. ¿Dónde está el ojo de Berú?

Zak lo ha devuelto. ¿Zak volver?

No estoy seguro, vikingo. El capitán está en casa.

Pero sin el Ojo de Berú nosotros nunca podremos salir del Triángulo

y no volveremos a ver a Zak.

¡Golden Bones! ¿Luchaste contra el general de los esqueletos?

¡Pues claro! Con Cal y mi tripulación.

Menos mal que has vuelto.

(Música suspense)

Esta carta...

Muestra la ubicación del punto de ruta de Berú.

¿Ha estado siempre aquí? Sí. Me la traje de allí.

Escucha, hay cosas que debes saber sobre nuestra familia,

pero deberías descansar primero.

Papá... Esto era justo lo que necesitábamos para escapar

y estaba aquí, en mi vida anterior. Por eso Freonus me envió aquí.

Tengo que volver. No puedo abandonarlos.

Espera, no. Zak, sé que has sufrido mucho.

Créeme que lo sé. Pero estás en casa y a salvo y...

Abandoné a mis amigos.

Estaba cansado y frustrado y los dejé tirados.

¿Qué clase de vida tendré aquí contigo

si no puedo vivir con lo que he hecho?

Prométeme que nunca dejarás de luchar.

Nunca. Volveré, papá. No sé por qué, pero te creo.

Por mucho que me duela, confío en ti, hijo.

Estás haciendo lo que yo no tuve el valor de hacer hace 20 años.

Espero que por fin puedas romper la maldición y que seas el elegido.

¡Te quiero, Zak! ¡Yo a ti también!

(Música suspense)

Cuida bien de Zak, Calabrass. Es nuestra esperanza.

-¡Sí, tirad, panda de marineros de agua dulce!

¡Mas fuerte! (SE ESFUERZA) ¡Ah!

¡Zetraflom!

¡Au!

¿Os hecho una mano?

¡Zak!

¡Zak! ¡Zak ha vuelto! ¡Casi me quedo muerto!

¡Zak, un pirata anda suelto! ¿Qué? Me gustan las rimas.

-¿Qué haces aquí, chico?

He pensado: "Jamás lo conseguirán sin mí".

Ñam, ñam.

¡Ragnarok!

Si algún día vuelvo a casa será al mismo tiempo que vosotros.

Perdemos juntos, ganamos juntos.

Cece, Caramba, lo siento.

He sido un profundo grosero y sin razón.

Solo estaba pensando en mí.

Ah, calla... Un mal día lo tiene cualquiera.

Me dejaste colgada. No dejes que vuelva a pasar.

Además, tú tenías razón.

Estábamos justo encima del punto de ruta de Berú.

¿De dónde has sacado esta carta?

De mi padre. Se la llevó del Triángulo.

A tu familia le va la aventura. No tienes ni idea, muchacha.

No encontrábamos el punto de ruta por mi impaciencia.

Si hubiéramos esperado el punto habría aparecido.

¡Oh! ¡Pues claro! ¡Las mareas!

Caos, rumbo al punto de ruta de Berú, por favor.

(Música aventura)

La energía calculada es positivax. Nada a la vista, capitán.

No es el momento aún. Esperaremos.

(Burbujas)

Ay...

¿Uh?

¡Punto de ruta!

Ha sido difícil de encontrar, pero no parece que tenga guardián.

No cantes victoria tan pronto, chico. En este lugar nada es fácil.

¿Listo, Calabrass? Como nunca, capitán.

(SILBA)

¡Sí!

¡Oh!

¡Calabrass, dame el Ojo de Berú!

(Música acción)

Algo se mueve bajo el agua. Zak necesita ayuda.

(Música acción)

¡Eh! ¡Vuelve y pelea, pececito de colores!

Nada es fácil nunca.

Ten cuidado, Zak. No eres un pez. Pero tú eres medio pez...

y Caramba iluminará el camino. (CARRASPEA)

Y tenemos a Calabrass, por supuesto. (RÍE)

(Ruidos)

¿Estáis bien, Caramba?

Ah... No. Es demasiada presión para el Caos.

Volved. Continuaremos sin vosotros.

Oh... Lo hemos perdido...

Y no se ve nada. Podría estar en cualquier parte.

Está ahí escondido.

Lo haré salir. El punto de ruta está dentro.

Ten cuidado. No tengo nada que temer.

Tengo a Zak y a Calabrass a mi lado.

(Música suspense)

Oh, oh... Malas noticias, capitán. Nos quedamos sin energía.

Ahora no, Cal... Ya casi estamos. Lo siento...

(Música tensión)

¡Ah!

(RÍE) ¡Zak vivo! Crogar hacer milagros.

(RÍE)

¿Lo logramos?

Gracias. A ti por volver, capitán.

(CARRASPEA) Tengo la hoja entumecida.

Solo un punto de ruta más por abrir. ¿Listos para volver a casa?