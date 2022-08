The beauty of being a rug

Try, try and try again

Yoyo en inglés

Se celebra el Festival de la charca, el evento musical más importante del año, y Ragoo tiene muchas ganas de estar en él. Sin embargo, Ragoo canta fatal y no lo seleccionan para participar. Lo mismo le pasa al simpático sapo de la charca, por lo que los hermanos organizan una actuación alternativa.

6 min, 55 sec

10-08-2022 01:00:00

