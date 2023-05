Yoohoo al rescate - El trío de ranas sapónicas

# Mi voz, tan dulce y tierna.

Mmm... perfecto.

# ¡Ah!

# ¡Ah! #

¿Mmm? Me pregunto qué le pasa a Lora.

¿Eh?

# ¡Ah! #

¡Oh!

# ¡Ah! #

No, no, no, esta no es mi voz.

¿Qué le ha pasado a mi voz?

¡Oh!

# Yoohoo al rescate.

# Una nueva misión vamos a explorar.

# Con un montón de acción y diversión.

# Viajar por el mundo haciendo amigos.

# Un viaje para soñar.

# Yoohoo al rescate.

# Yoohoo al rescate.

# Pammee, Lemmee, Roodee, Chewoo.

# Y nuestro capitán.

# ¡Yoohoo!

# Yoohoo al rescate.

# Yoohoo al rescate. #

"EL TRÍO DE RANAS AFÓNICAS"

Lora, ¿qué te pasa?

Le... ¿Eh?

...pica la garganta.

(VOZ RALENTIZADA) Alguien debería a avisar a Lemmee.

Ya voy yo.

Tienes la garganta muy irritada, Lora.

Pica, pica mucho.

Lora dice

que le pica pica mucho.

Shh.

Descansa la garganta.

Así que nada de hablar.

Y tampoco podrás cantar.

¿Qué?

Bueno, al menos hasta que tu garganta se cure.

¡Oh! ¿Para qué es esa bufanda?

Para que te pongas bien.

Ya está, te mantendré el cuello calentito.

Y no hables, ¿vale?

Mmm...

Lora parece una mamá bebé.

Tienes que beber cosas calientes y cuidarte la garganta, Lora.

Pero ¿cómo ha podido pasarle esto de repente?

Puede que sea por el clima seco.

Nuestra garganta tiene que estar hidratada.

Si el clima es seco,

la garganta se seca, se irrita y empieza a picar.

(TODOS) ¡Oh!

La fruta luminosa ha dejado de brillar.

Ah...

¡Oh!

(TODOS) ¡Oh!

(TODOS) Adiós.

Que tengáis...

¡Buen viaje!

Eso.

Destino confirmado.

Unas ranas cornudas en Argentina tienen un problema.

Muy bien.

¿Estáis preparados para el despegue?

(TODOS) ¡Preparados!

¡Hala! Mirad qué isla de loto.

El problema tiene que estar en esa isla.

Comprobémoslo.

Hola.

Un gusto conoceros. Yo soy Yoohoo.

Soy Chewoo. Soy Pammee.

Soy Lemmee. Soy Roodee.

El gusto es mío. Yo soy Aja y estos son mis hermanos.

Yo soy Hacha.

Y junto a Hanu formamos una coral.

Genial. Y, entonces, ¿cuál es el problema?

El problema es...

Espera.

(CARRASPEA)

¿Queréis escuchar lo que he practicado?

(TODOS) Ajá.

# Croac, croac, croac, croac.

# Croac, croac.

# Croac, croac.

(TODOS) ¡Oh!

# Croac, croac.

# Croac, croac. #

Y es por esto por lo que no puedo abandonar la competición.

Hanu tiene la garganta irritada.

Por eso no podemos competir este año.

Claro que podría ganar el concurso yo solo,

pero somos un trío.

Ya. -Ya, ya.

(TODOS) Ajá.

¡Oh!

Es que me pica tanto...

Eso es por el clima seco.

Sí.

En Yootopia, nuestra amiga Lora tiene la garganta irritada

y las flores no brotan.

Me pregunto si será por la misma razón.

¿Será por el clima seco?

A las ranas nos gusta el clima húmedo.

Cuando no estamos en el agua, nos ayuda a mantener la piel húmeda

y nos ayuda a respirar.

Ah, ah, ah, ah.

¡Oh!

Ni se te ocurra.

El nivel de agua en el estanque es muy bajo.

Podrías hacerte daño si saltas.

Lo sé, pero el agua aliviaría este picor.

Hacha es un gran saltador.

No creo que pueda volver a saltar. Apenas hay profundidad.

Nos encantaría ayudaros, el problema es muy serio.

Una taza de té de raíces de loto le reconfortará la garganta.

Y puesto que estamos en un estanque...

¿Eh?

¡Oh!

El agua ha desaparecido y el fondo ha empezado a secarse.

No creo que encontremos raíces de loto.

Encontraste una raíz.

Hay muchas como esta.

Te buscaré más.

Do, re, mi, fa, sol, la, si.

¡Oh!

¿Qué le ha pasado a mi voz?

El suelo a nuestros pies se rompe.

Y no es lo único que se rompe.

Sus voces también.

Oh, no, es peor de lo que imaginaba.

Necesitamos que llueva ya.

(SUSPIRA) Ah.

Pero no podemos hacer que llueva así como así.

¿Y si traemos nubes de lluvia?

Pero ¿cómo?

Esto girará creando un viento que empujará las nubes de lluvia.

¿Eh?

¡Yoohoo! Ahí hay nubes de lluvia.

Vamos.

Tenemos que traer unas nubes.

Roodee, ¿nos puedes ayudar?

Pues claro.

Chewoo, Lemmee, ¿podéis hacer infusiones de raíz de loto

para las ranas?

(AMBOS) Oído cocina.

Creo que funciona.

Empujemos un poquito más.

Espera, estamos...

(AMBOS) ¡En la nube!

Nos hemos metido en la nube.

Tenemos que encontrar otro modo.

Chicos, ¿y si sacamos el agua de debajo de la tierra?

¿Extraerla de la tierra?

Es una buena idea.

Veamos.

Fijaos. Allí la tierra está más húmeda.

Puede que haya un montón de agua bajo tierra.

Busquémosla.

¡Rápido!

Ya me siento mucho mejor.

Pero no te esfuerces demasiado.

Mira lo que está haciendo Hacha.

El pobre no deja de rascarse el cuerpo.

Si al menos lloviera un poco...

Mmm... me pregunto cómo les va.

Tal vez debería ayudarles.

(SUSPIRA) Ay.

Puedo oír el sonido del agua.

¡Chicos, es agua!

Y, ahora, hagamos que llueva.

¡Manos a la obra, tribu!

¡Agua, agua! -¡Agua!

¡Agua!

Aquí también.

Croac. -Croac.

Croac. -Croac.

Croac. -Croac.

(LOS TRES) Croac.

(TARAREAN) Mmm...

# Croac, croac, croac, croac, croac.

# Croac, croac, croac, croac, croac.

# Croac, croac, croac, croac, croac.

# Croac, croac, croac, croac, croac.

# Croac, croac, croac, croac, croac.

# Croac, croac, croac, croac, croac.

# Croac, croac, croac, croac, croac.

# Croac, croac, croac, croac, croac.

# Croac, croac, croac, croac, croac.

# Croac, croac, croac, croac, croac.

# Croac, croac, croac, croac, croac. #

(TODOS) ¡Bien!

(LOS TRES) Gracias.

No, el placer es nuestro.

Sí.

Ha sido una actuación alucinante.

Y conseguimos las raíces de loto.