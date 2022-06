(AMBOS) ¡Yoohoo, Yoohoo!

¡Allá voy! ¡Ay!

¡Ay!

Jo, tío, casi lo consigo.

Yoohoo, ¿estás bien?

¿Te has hecho daño? No me he hecho daño,

pero no consigo que me salga el truco.

¡Hola a todos!

¿Qué estáis haciendo?

Me parece que Yoohoo está intentando un nuevo truco.

¿Qué tal ha ido?

No muy bien...

Lo intento una y otra vez, pero no me sale.

¡Se acabó, voy a dejar de patinar!

(TODOS) ¿Qué?

# ¡Yoohoo al rescate!

# Una nueva misión vamos a explorar.

# Con un montón de acción y diversión.

# Viajar por el mundo haciendo amigos.

# ¡Un viaje para soñar!

# ¡Yoohoo al rescate!

# ¡Yoohoo al rescate!

# ¡Pammee! ¡Lemmee!

# ¡Roodee! ¡Chewoo!

# ¡Y nuestro capitán: Yoohoo!

# ¡Yoohoo al rescate!

# ¡Yoohoo al rescate! #

"EL VUELO DE LA GRULLA TROMPETERA"

(Música suave)

No deberías dejar de patinar, Yoohoo.

No puedes dejar de hacer lo que más te gusta

solo porque no te haya salido a la primera.

Estoy totalmente de acuerdo.

Practicas muy a menudo.

Sé que la próxima vez que lo intentes te saldrá, Yoohoo.

Además has estado a punto de conseguirlo.

¿Y si lo practicas un poco más?

La práctica no es...

¡Dice que practicar no es el problema!

Slo, ¿estás diciendo que practicar más no me ayudará?

No. -¡No, no!

Dice que practicar no es el problema ahora mismo.

Está bien, ¿entonces cuál es el problema?

¡Oh, no!

¡La fruta luminosa se está oscureciendo!

¡Tenemos una nueva misión!

(Música alegre)

Oh. ¿Eh?

(TODOS) Oh. ¿Eh?

(Música alegre)

(TODOS) ¡Adiós!

Que tengáis un... -¡Buen viaje!

Eso.

(Música alegre)

¡Destino confirmado!

Una grulla trompetera, que vive en Wisconsin,

en América, tiene un problema.

¡Muy bien, pongamos rumbo a Wisconsin!

¡Yoohoo al rescate!

(TODOS) ¡Vámonos!

(Música de acción)

(Música suave)

No nos hemos equivocado.

Ahora solo tenemos que encontrar

a la grulla trompetera que nos llamó.

Vaya, sí que hace frío.

Y con el viento, parece que aun haga más frío.

Creo que se acerca el invierno.

¿Eh? Chicos, ¿habéis visto eso?

¿Qué has visto, Roodee?

Alguien se ha escondido entre la yerba.

(Música de intriga)

Yo no veo nada, Roodee.

Seguramente no era nada.

Estoy seguro de que he visto algo.

Está bien, Roodee.

¿Lo ves?, no hay nada.

(TODOS) ¿Eh?

(TODOS) ¡Ay! -¡Ay, ay, ay!

¡Somos tus amigos!

Nos llamaste, pidiendo ayuda.

Pues aquí estamos para ayudarte en lo que necesites.

Yo soy Yoohoo, y ellos son...

¡Soy Pammee! ¡Soy Roodee!

¡Soy Lemmee! ¡Y yo soy Chewoo!

(TODOS) ¡Encantados de conocerte!

Igualmente.

No puedo creer que tú y tus amigos hayáis venido.

Mi nombre es Alvin, y soy una grulla.

Vaya, jamás había conocido a una grulla antes.

Pues ya conoces a una. Oh.

Eh... ¿Cómo te lastimaste el ala, Alvin?

Las grullas somos aves migratorias,

pasamos el verano aquí, en América del norte,

y volamos a zonas más cálidas en invierno.

Interesante, ¿y qué le pasó a tu ala?

El invierno está a punto de llegar,

deberías volar a una zona más cálida.

Yo estaba volando con mis amigos

y una tormenta me desvió del camino, y me hice daño.

"Menos mal que mis amigos se libraron de la tormenta, ilesos",

"pero... no me vieron".

Ay... Así que me quedé aquí, solito.

¡Oh, no! ¿Has intentado volver a volar desde que se fueron?

Intenté volar,

pero estos arañazos duelen, con el viento frío.

Además he perdido fuerzas.

Y el invierno está a punto de llegar,

así que pronto hará más frío.

Apuesto a que eso no ayudará a que te recuperes.

¡Lo sé!

No puedes quedarte aquí tú solo todo el invierno.

¡No te preocupes,

yo te curaré el ala! ¡Sí!

¡Gracias!

Cuando Lemmee le cure, nosotros le ayudaremos

a recobrar las fuerzas.

(TODOS) ¡A la orden, capitán!

¡Ya está!

Los arañazos ya no te dolerán cuando vueles.

¡Vaya, tienes razón! ¡Gracias, Lemmee!

¿Estás listo? ¡Vamos a calentar antes de entrenar!

¡Muy bien, estoy listo!

¡Vamos allá, Yoohoo!

Empezaremos corriendo. ¡De acuerdo!

¡Izquierda! ¡Izquierda!

¡Izquierda! ¡Derecha!

¡Izquierda!

¡Y ahora un sprint!

¡U!

¡Baja el ritmo, Alvin, te vas a agotar!

Ya estamos, ¿verdad?, estoy exhausto.

¿Y si ya no corremos más?

¿Tan pronto?

Eh... Está bien, haremos un descanso.

Es que como tendré que volar, y no correr,

¿practicamos aleteos? ¿Eh?

Yoohoo, ¿cómo va con Alvin?

Va un poco a lo suyo.

Aunque no le iría mal un poco de ánimo.

(TODOS) ¡Alvin! ¡Alvin!

¡Vaya, me gusta cómo suena eso!

¡Una vez más, chicos!

(TODOS) ¡Alvin! ¡Alvin!

¡Alvin! ¡Sí!

¿Preparado para practicar aleteos?

Para empezar, vuela hasta aquí.

Como quieras, pero eso es demasiado fácil.

¡Arriba, arriba, arriba!

¡Miradme, chicos, estoy volando!

¡Muy bien, Alvin, sigue así!

¡Podría volar más alto!

¡Ay!

¿Estás bien, Alvin?

No es bueno que fuerces las alas, Alvin,

tienes que esperar a que estén totalmente curadas.

Empieza con algo sencillo.

¡Se acabó, no pienso volar más!

(TODOS) ¿Qué?

Alvin, ¿qué quieres decir con que no quieres volar?

Yoohoo, me duele el ala, y eso quiere decir

que no puedo volar todo lo alto que quiero.

Me encanta volar alto, y como no puedo, lo dejo,

¡ya no me apetece volar!

¡Pero eso significaría pasar el invierno aquí!

Creo que lo mejor será que me quede aquí.

Hay otros animales que se quedan,

y sobreviven todo el invierno.

Pero Alvin, esos animales hibernan todo el invierno,

precisamente porque hace mucho frío.

Alvin, has estado a punto de volar como solías hacerlo.

Tal vez deberías practicar volar alto una vez más.

Me parece haber oído eso antes.

Lo sé.

Pero si ninguno de vosotros tenéis alas,

¿cómo podéis saber lo que cuesta volar?

Eh...

¡Ya sé! Yoohoo, tengo una idea

que le ayudará a Alvin con sus prácticas.

¡Genial! ¿Cuál es?

¡Tu monopatín!

Con sus poderes mágicos, el Aeropatín puede volar.

¿Por qué no vuelas con él, junto a Alvin,

como si fuese un juego?

¿Qué? ¡No, Pammee!

¡Ya he dicho que no quiero volver a montar en monopatín!

Sé lo que dijiste en Yootopía,

pero aquí no tienes que hacer trucos.

Piénsalo. No podemos dejar que Alvin se quede aquí solo,

todo el invierno.

Yoohoo, por favor,

vuela con tu Aeropatín, junto a Alvin.

Anda, por fi.

Ay...

Aunque dije que no lo haría más,

y que había dejado atrás mis días como Rider,

siempre estoy dispuesto para ayudar a un amigo.

Alvin, por ti volveré a montar en mi patín.

Y tú volverás a volar, ¿vale?

(Música alegre)

¡Vaya, eres muy bueno, Yoohoo!

Es casi como... si volaras.

Gracias. Alvin, ¿listo para volar? Sí.

Muy bien.

Empezaremos bajando por esta colina, juntos,

y así ganar velocidad para despegar.

¡Chicos, vosotros esperad ahí abajo, y vigilad!

Puede que necesitemos ayuda, quién sabe.

(TODOS) ¡A la orden, capitán!

¿Estás listo?

¡Estoy listo! ¡Vamos!

(Música de acción)

¡Oh, no!

¡Cuidado, Alvin! ¡Aguanta, ahora voy!

¡Ay!

(RÍE)

¿Habéis visto eso?

¡Sí! A Yoohoo por fin le salió.

¡Yoohoo, has hecho un bucle de 900 grados!

¡Eres el mejor, Yoohoo! ¡Lo has clavado!

La práctica ha dado sus frutos.

¡Sí! Gracias. Tienes razón,

con la práctica a veces se consigue la perfección.

De acuerdo.

Necesito practicar más.

Y seguiré hasta que consiga volar, como Yoohoo.

(Música de acción)

(TODOS) (VITOREAN)

(Vítores)

(Vítores)

(Vítores)

(Vítores)

(TODOS) (VITOREAN)

(Vítores)

(TODOS) ¡Alvin, Alvin!

¡Tú puedes, Alvin!

(Vítores)

¡Hala, estoy volando!

¡Gracias, Yoohoo, gracias, amigos!

(TODOS) ¡Guau!

¡Sí! ¡Sí!

(Música alegre)

¿Cómo vas a encontrar a tus amigas, Alvin?

No te preocupes, si sigo volando hacia el sur,

seguro que alcanzo a mis amigas.

Supongo que esto es un adiós.

Muchísimas gracias, chicos.

Y sobre todo, no dejes de practicar con tu monopatín.

¡Lo haré! Y a ti no se te ocurra dejar de volar, ¿vale?

Vale. Muy bien, ¡adiós, chicos!

(TODOS) ¡Adiós, Alvin!

Vaya, mirad cómo vuela, parece un avión.

(Móvil)

Hablando de volar... Llegó la hora de volar a casa.

(Música de acción)

¡La fruta luminosa vuelve a brillar!

Yoohoo y su tripulación estarán a punto de llegar.

¡Slo, Lora, mirad esto!

¡Hala, qué guay!

¡Lo conseguiste, Yoohoo!

¿No te parece increíble, Slo?

(TODOS) ¡El diario de Yoohoo! ¡Ya!

Hoy hemos conocido a una grulla trompetera.

Son las aves más altas de Norteamérica.

"Las grullas trompeteras emigran de un lugar a otro".

"Durante el invierno se desplazan a zonas más cálidas".

"¿No os parece que tienen un vuelo muy elegante?"

"¡Buen viaje!"