(Música alegre)

¡No, Chewoo!

Quedamos en esperar a Lora y a Slo. Lo sé...

Solo lo estaba mirando.

Necesito... ¡Oh!

Ayuda.

¡Tenemos una piña gigante! Pero pesa mucho.

Hola, Slo, Lora.

¿Habéis dicho "piña"?

¡Os ayudaremos!

(TODOS) ¡Sí!

Yo vigilaré la fruta.

Procura no comértela en nuestra ausencia.

Pues claro que no, solo la vigilaré.

¿Y si me como una? No, no puedo.

Y si... Solo un mordisquito.

# ¡Yoohoo al rescate!

# Una nueva misión vamos a explorar.

# Con un montón de acción y diversión.

# Viajar por el mundo haciendo amigos.

# ¡Un viaje para soñar!

# ¡Yoohoo al rescate!

# ¡Yoohoo al rescate!

# ¡Pammee! ¡Lemmee!

# ¡Roodee! ¡Chewoo!

# ¡Y nuestro capitán: Yoohoo!

# ¡Yoohoo al rescate!

# ¡Yoohoo al rescate! #

"REUNIÓN DE SURICATOS"

(Música suave)

Sí que pesa.

Un esfuerzo más, casi hemos llegado. Ay...

(TODOS) ¡Eh!

¿Eh?

¿Eh?

¿Te la has comido toda?

¡No, no he sido yo!

Verás... Un viento se llevó toda la fruta de golpe.

(TODOS) ¿Qué?

(Música de intriga)

¿Eh?

No creo que eso sea verdad.

¿Por qué? ¡Pero es verdad!

Lo que conté sobre el viento...

¡Tienes semillas entre los dientes!

Está bien, lo admito, me he comido la fruta.

No pude resistirme. ¡Estaba riquísima!

(TODOS) ¡Vuelve, Chewoo!

No quiero. ¡Ay!

Ay, ay...

Ay. ¡Eh, mirad!

Tripu, tenemos una nueva misión.

(Música alegre)

Oh. ¿Eh?

(TODOS) Oh. ¿Eh?

(Música alegre)

(TODOS) ¡Adiós!

Que tengáis un... -¡Buen viaje!

Eso.

(Música alegre)

¡Destino confirmado!

Unos suricatos salvajes, que viven en el Desierto del Kalahari,

en Namibia, necesitan ayuda.

¡Muy bien! ¡Pongamos rumbo a Namibia!

¡Yoohoo al rescate!

(TODOS) ¡Vámonos!

(Música de acción)

¿Todo en orden, Corni?

¡Confirmado! ¿Qué tal tú, Puqui?

¡Somos los guardianes de la antigua Piedra Verde!

¡Sí! ¡Día y noche custodiamos la Piedra Verde!

(AMBOS) ¡Ja, ja, ja!

Ay, qué calor ha hecho estos días.

No es para tanto. ¡Oh!

Oh, Corni, qué peste.

¡Ups! Perdona. Creo que tengo que ir al servicio.

Anda, ve. -Tú protege el tesoro, ¿vale?

No le quites los ojos de encima.

No te preocupes, vigilo yo.

Hace mucho calor, y tengo mucha sed.

¿Eh?

¡Guau, un cocotero!

¡Tendrá agua de coco!

¡Cocos refrescantes!

¿Eh?

Ha... desaparecido.

No era real.

Bueno, al menos sé que la Piedra Verde es real.

¡Oh, no, la Piedra Verde!

¿Dónde se ha ido?

(Música alegre)

Este es el Desierto de Kalahari, en Namibia.

Parece tranquilo y apacible.

Me pregunto qué habrá pasado.

Vaya, el viento es muy fuerte.

Echemos un vistazo.

Corni se enfadará si le cuento la verdad.

Podría mentir por ahora,

hasta encontrar la Piedra Verde y devolverla.

¡Puqui, nuestro preciado tesoro! ¿Dónde está la Piedra Verde?

Pues... Se la han llevado unos animales.

¿Qué? ¿Unos animales se han llevado el tesoro de los suricatos?

Sí, sí. Les perseguí, pero se me escaparon.

¡Pues tenemos que encontrarles!

¿Qué aspecto tenían?

Eh... Pues eran unos cuantos, y...

¿Y?

¡Colas! ¡Tenían largas colas!

Hola, amigos.

¡Cuántos sois!

¡Y todos tenéis colas largas!

¡Sois los ladrones!

Espera, ¿qué? ¿Nos has llamado "ladrones"?

¿Por qué crees que somos ladrones?

¿Por qué? Porque encajáis perfectamente con su descripción.

¿Verdad, Puqui?

¿Puedo saber por qué crees que somos los ladrones?

Una pista clara son vuestras largas colas.

¿Qué? Eso no tiene sentido.

Si somos ladrones, ¿qué es lo que hemos robado?

¡Sabemos lo que robasteis, la Piedra Verde!

¡Puqui, di algo! -Eh...

¡Tú viste a los ladrones!

La verdad es que...

Puqui, soy yo, Yoohoo.

Nos pediste ayuda, ¿recuerdas?

Me acuerdo, pero la cuestión es... -¡Venga!

¡Cuéntales lo que me contaste a mí!

(TODOS) ¡No somos los ladrones!

¡Basta ya!

Lo siento, la verdad es que me lo inventé.

No vi ningún ladrón.

Me fui unos minutos, y cuando volví, la Piedra Verde había desaparecido.

Perdóname, Corni.

Vosotros también... Yo lo siento.

No tienes por qué. Gracias por contar la verdad, Puqui.

Yo me disculpo por no haber confiado en vosotros. Lo siento.

Disculpas aceptadas. Os ayudaremos a encontrar el tesoro.

(AMBOS) ¿En serio?

No os preocupéis, entre todos encontraremos esa piedra verde.

¿Estáis todos dispuestos?

(TODOS) ¡Dispuestos! -¡Claro!

Esto es lo que creo:

Creo que un golpe de viento se ha llevado la Piedra Verde.

Así que...

Pammee, ¿podrías buscar un objeto verde, de este tamaño

en este gran desierto? ¡Cuenta con ello!

¡Eh! Creo que está cerca de aquí.

¡Es verdad, el viento la está moviendo!

¡Muy bien, tripu, pongámonos en marcha,

en busca de la Piedra Verde! ¡Vamos!

Sí que cuesta caminar aquí.

El desierto tiene muchas dunas de arena,

así que tienes que andar con cuidado. ¡Ay, ay, ay!

¡El cactus no!

¡Ay, ay, ay!

(AMBOS) ¡Lemmee!

(AMBOS) ¡Te tenemos!

Ay, gracias.

¿Estáis todos bien? (TODOS) Sí, estamos bien.

¿Y ahora por dónde tenemos que ir? ¡Esperad!

¡La Piedra Verde ha vuelto a cambiar de posición!

Tenemos que ir más abajo.

¡Pues tendremos que ir ahí abajo!

(Música alegre)

¡Venga, vamos!

(TODOS) ¡Yuju!

Ay, tengo sed. Y yo.

Ay...

Chicos, escuchad.

Me parece oír ruido de agua, por ahí. ¡Seguidme!

¡Hala, esto es! Un oasis.

Un oasis es una fuente de agua en el desierto.

¡Qué bien! ¡Agua!

¿Eh? ¿Qué es eso?

(AMBOS) ¡Nuestra preciada Piedra Verde!

¿Cómo la bajamos de ahí?

Yoohoo, ¿podrías volar hasta ahí con tu Aeropatín?

Me temo que el aire de mi Aeropatín se lo llevaría.

Oh, qué bien que traje esta cuerda.

(Música de acción)

¡Allá voy!

Muy bien, Corni, yo tiraré del árbol hasta que caiga la Piedra Verde.

Tienes que atraparla, no dejes que caiga al suelo.

(TODOS) ¡Nosotros también!

¡Gracias, tripu! ¡Muy bien, vamos allá!

¡Vamos, sigue estirando!

¡Un poco más!

¡Con cuidado!

(TODOS) ¡Cuidado! Oh.

¡Cuidado! (TODOS) ¡Oh!

¡No!

¡Oh, no, se ha roto!

Un momento, esto no es una piedra.

¿Eh? ¿Entonces qué es?

Es una vaina, que contiene las semillas

de las que crecerá un árbol precioso.

Sé que parece vieja, pero seguro que sigue viva.

Debería convertirse en un gran árbol.

¡Un árbol que dé sombra y fruta sabrosa! ¡Ñam!

¡Vaya, la Piedra Verde

sí que era un tesoro después de todo!

Aunque pasará un tiempo

antes de convertirse en todo un árbol.

No importa, lo protegeremos mientras crezca, porque...

¡Somos los guardianes de la antigua Piedra Verde!

¡Ja! ¡Yo soy Puqui!

¡Y yo soy Corni!

¡Somos los suricatos vigilantes, y guardianes del árbol!

(Móvil)

Tenemos que volver a casa.

¡Gracias, Yoohoo!

¡Gracias a todos!

Nos habéis ayudado a encontrar un tesoro

aun mejor del que teníamos.

Y yo siento haber dicho que erais unos ladrones.

A partir de hoy siempre contaré la verdad.

Es una gran idea, Puqui.

Bueno, adiós, amigos.

Volveremos a visitaros

cuando la semilla se convierta en un gran árbol.

(TODOS) ¡Hasta luego!

(AMBOS) ¡Adiós!

Ay... Chicos, he aprendido la lección.

Contar la verdad es siempre lo correcto.

"Esa es una gran idea, Chewoo".

¡La fruta luminosa vuelve a brillar!

"¿Cuándo volvéis? Os estamos esperando, con la piña".

"Ay, ay, ay..."

¡Muy bien, tripu, pongamos rumbo a Yootopía!

¡Apretaos los cinturones!

(TODOS) ¡Sí! ¡Vamos, Yoohoo!