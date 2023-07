(Música)

Oye, ¿dónde crees que queda mejor, Chewoo?

¿Aquí o aquí?

No, Yoohoo, creo que debería estar más arriba.

Vale. ¿Qué tal aquí? Demasiado alto, baja.

Un poquito más...

Hola, Chewoo. ¿Qué estás haciendo?

Hola, Lemmee.

Estamos poniendo una decoración que he hecho en el árbol.

Eso es bonito, aunque yo no lo pondría.

¿Qué? Pero si tiene bellotas y un montón de flores

de un montón de colores diferentes.

Exacto, es precisamente eso, hay demasiadas cosas.

¿De verdad es demasiado?

¡Oh, Chewoo, la escalera!

(GRITA)

(A LA VEZ) ¡Yoohoo!

# Yoohoo al rescate.

# Una nueva misión vamos a explorar,

# con un montón de acción # y diversión.

# Viajar por el mundo # haciendo amigos,

# un viaje para soñar.

# Yoohoo al rescate, # Yoohoo al rescate.

# Pammee, Lemmee, Roodee, Chewoo

# y nuestro capitán Yoohoo.

# Yoohoo al rescate, # Yoohoo al rescate. #

(Música)

"REFORMAS DEL HOGAR CON LOS ZORROS ROJOS"

(Grito de Yoohoo)

Mira, Slo.

(GRITA)

(HABLA LENTO) Te tengo. -Te tenemos.

Oh, gracias, Slo, gracias, Lora.

De nada.

-Yoohoo, ¿qué ha pasado?

¿Yoohoo, estás bien?

No os preocupéis, estoy bien. ¿Podemos volver a...? ¡Oh!

¡Oh, no, no podemos! Mirad, la fruta luminosa,

alguien necesita nuestra ayuda.

(Música)

(A LA VEZ) Adiós.

-Que tengáis un... -Buen viaje.

(Música)

Destino confirmado.

Parece que los zorros rojos que viven en California

necesitan nuestra ayuda.

California, allá vamos.

¡Yoohoo al rescate! (A LA VEZ) ¡Vámonos!

(Música acción)

(Música)

(Pitido)

Estamos en el parque de Yosemite.

¡Es precioso!

Oye, tú, estas flores son mías.

¿Quién eres y qué estás haciendo aquí?

Yo soy Yoohoo, estos son mis amigos,

estamos buscando a un par de zorros rojos

que nos han pedido ayuda.

¡Yoohoo, estás aquí! He sido yo quien ha llamado.

Hola, soy Sally, la zorra roja.

Y este es mi hermano gemelo, Evan. -Hola.

Hola, Sally, hola, Evan. Yo soy Pamme.

Bueno, ¿en qué podemos ayudaros?

Evan y yo acabamos de mudarnos a este vecindario.

Estábamos hablando de decorar nuestra nueva casa,

pero Evan no me está ayudando mucho,

os he llamado por si me podíais ayudarme a decorar

en lugar de Evan.

-Espera, espera, ¿que no estoy ayudando?

-No, no me ayudas, lo que traes para decorar son cosas raras.

-Eso no es verdad. Eres tú, Sally,

la que trae cosas raras para decorar.

Chicos, parad, por favor.

A ver, ¿qué es lo que os parece tan raro de vuestras decoraciones?

Este es el tipo de cosas a las que me refiero,

Evan solo trae cosas con un montón de colores.

¿Eh, en serio?

¿Qué tiene de malo que tengan muchos colores? Es bonito.

¿A que sí? Chewoo, tú me entiendes.

-¿Esto os parece bonito? ¿Vosotros también pensáis lo mismo?

-No, yo no. Demasiados colores.

-Gracias, Lemmee. ¿Y vosotros, qué pensáis?

(DUDAN)

Bueno, no estoy segura. Ni yo tampoco.

Tengo una idea.

¿Y si hacemos un concurso de decoración por equipos?

Buena idea, y los demás podemos hacer de jueces.

Eso suena divertido, ¿verdad, Evan? ¿Qué?

Podría ser divertido, pero tenemos que planearlo bien

para ser los ganadores, que seremos nosotros, sin duda.

(RÍE) -No tan rápido, hermano, nosotros también

planeamos ganar, ¿verdad, Lemmee? -Sí, claro que sí, Sally.

Ese es el plan. Muy bien.

Equipos, empecemos a buscar cosas de decoración

para la nueva casa de Sally y Evan.

(Música)

¡Cuántas cosas preciosas!

Colores, muchos colores.

Espera, ¿qué vamos a construir? Buena pregunta.

Sally, Evan, ¿tenéis algo en mente?

(A LA VEZ) Un sofá.

(RÍE) Os habéis leído la mente.

Yo también tengo algunas ideas. Oye, yo también.

(A LA VEZ) ¡Una almohada!

Son muy buenas ideas, chicos.

Vale, a ver quién hace el mejor sofá y la mejor almohada.

(Música animada)

(Zumbido)

Chicos, mirad.

(Música tensión)

Oye, Chewoo...

¿Qué, ha pasado algo?

(CHISTA) Me acabo de encontrar una colmena.

¿Qué, qué?

Tenemos que bajar ahora mismo.

(Música tensión)

Oh, más musgo, es perfecto para rellenar la almohada.

¡Auh!

-¡Oh, oh!

¡Corred, Lemmee, abejas!

¿Abejas?

(Música tensión)

(A LA VEZ) ¡Oh!

¡Corre, Lemmeee, corre!

¡Oh, no! (GRITAN)

-¡Yoohoo, corre!

(Continúa la música)

¡Daos prisa, vamos a un lugar seguro, seguidme!

(Continúa la música)

(GRITAN)

(Continúa la música)

(Música)

Menos mal que estáis todos bien.

Pero hemos perdido todo lo que habíamos encontrado.

Pammee, ¿por qué no usamos a Rollee para subir y recuperar

las flores, el musgo y todo lo que hemos dejado allí?

Ah, vale,

¿pero las abejas no intentarán entrar dentro de Rollee?

Déjamelo a mí, tengo un plan.

(Música)

A las abejas les gusta el olor de las flores, ¿verdad?

Las distraeré con este ramo y las alejaré de aquí.

Luego iremos allí en Rollee

y recuperaremos todo lo que hemos perdido, ¿verdad?

Exacto, ese es el plan.

Genial, yo voy primero.

(Música)

Hola, abejas, seguidme y os daré deliciosa miel.

(Continúa la música)

Ahora nos toca a nosotros. ¡Allá vamos, chicos!

(Continúa la música)

Hay que ir rápido, las abejas podrían volver.

-¡Ah! Ya casi estamos.

Nosotros también hemos terminado.

¡Ah!

¿Ya lo tenemos todo?

Sí, ¿pero qué pasa con las abejas?

Están ocupadas con las flores, haciendo miel.

Bien hecho, Yoohoo. Volvamos a casa de Sally y Evan.

(Continúa la música)

Gracias, chicos, no podríamos haberlo conseguido sin vosotros.

-Mirad cuántas cosas bonitas.

Ahora podemos hacer un sofá y una almohada.

Muy bien, manos a la obra.

-Muy bien, manos a la obra.

(Música)

(Música)

Aquí está el sofá. ¿Qué os parece?

-Obviamente, el mío, el nuestro, es mejor, ¿verdad?

Es difícil saberlo solo mirando.

Entonces tienes que probarlos.

-Sí, buena idea, siéntate.

Muy bien, allá vamos.

¡Auh!

No es que sea el sofá más cómodo en la que me he sentado.

Prueba a sentarte en el nuestro.

Allá voy.

¡Auh!

Oh, no, no ha funcionado.

-Puede que no se nos de bien hacer muebles ni decorar.

Oye, tengo una idea.

¿Por qué no trabajamos juntos? ¿Trabajar juntos?

Sí, creo que si combinamos todas nuestras ideas y habilidades,

podríamos hacer cosas geniales.

Primero podríamos hacer la estructura del sofá con ramas

y luego cubrirlo con hojas.

Y después podríamos usar las flores y el musgo

para hacer cojines.

(A LA VEZ) ¡Qué buena idea!

(Música)

¿Hacemos juntos un sofá? -Claro, vamos a trabajar.

Nosotros os ayudamos.

(Música)

Qué gran trabajo en equipo. Buena idea, Roodee.

Los cojines son muy bonitos, ¿no?

El sofá es fantástico. Vamos a sentarnos todos.

Esto sí que es un buen sofá.

(A LA VEZ) ¡Arriba el equipo zorro!

(Pitido)

Es hora de irse a casa.

(Música)

Hoy he aprendido mucho. Gracias, amigos.

-Yo también, gracias.

Bien, ¿y qué habéis aprendido?

Que tengo que escuchar las ideas de otras personas y...

-Que solos poco podemos hacer,

pero juntos podemos hacer grandes cosas.

(RÍEN)

(A LA VEZ) ¡El diario de Yoohoo, ya!

(Música)

Hoy hemos conocido a dos zorros rojos,

son astutos e inteligentes

se pueden adaptar a entornos muy diferentes.

Cuando los cachorros crecen se separan de sus padres

viviendo en diferentes entornos,

desde bosques hasta praderas y desiertos.

Normalmente están en su madriguera,

pero a veces duermen a la intemperie usando su cola como abrigo.

Los zorros rojos ahora son nuestros amigos.

(Música créditos)