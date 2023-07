(TODOS RÍEN)

Y todos quietos.

(Música de intriga)

Uy.

Eh...

¡Bu!

He intentado quedarme quieto. Pero te has movido.

Vale, ahora te toca a ti.

# Yoohoo al rescate.

# Una nueva misión vamos a explorar,

# con un montón de acción # y diversión.

# Viajar por el mundo # haciendo amigos,

# un viaje para soñar.

# Yoohoo al rescate, # Yoohoo al rescate.

# Pammee, Lemmee, Roodee, Chewoo

# y nuestro capitán Yoohoo.

# Yoohoo al rescate, # Yoohoo al rescate. #

"LA PRUEBA DE VUELO DEL COLIBRÍ"

(RÍE)

(RÍE)

(RÍE)

Y todos quietos.

(Música de intriga)

¿Eh?

Ah, te has movido, Yoohoo. No, no me he movido.

Has movido los ojos, te he visto.

Es que no he podido evitarlo. ¡Mirad!

Alguien necesita nuestra ayuda.

Vale, tripu, deprisa, hora de irnos.

(Música de acción)

Destino confirmado:

parece que un colibrí, que vive en Colombia, está en apuros.

Colombia, allá vamos.

Yoohoo al rescate.

(TODOS) ¡Vámonos!

(Música de acción)

(SUSPIRA CANSADA)

Hola.

Hola, gracias por venir, soy Tía.

Encantado de conocerte, Tía. Nos has llamado, ¿verdad?

¿Estás... bien?

(SUSPIRA CANSADA)

¿Quieres contarnos qué pasa?

Es que... he vuelto a suspender el examen de vuelo.

Esta es la tercera vez.

Tiene que ser un examen difícil.

Es superdifícil, los demás colibríes lo suspenden siempre.

No te desanimes, solo necesitas un poco de práctica.

Oh, ¿tú crees?

Por eso os he llamado, porque es un examen muy difícil.

Sabemos que al final lo conseguirás.

Nosotros te ayudaremos.

¡Hora de practicar! ¿Preparada, Tía?

Preparada.

¿Lista...? ¡Ya!

(TODOS ASOMBRADOS) ¡Oh!

(TODOS ASOMBRADOS) ¡Oh!

(TODOS) ¡Guau! ¡Vamos, Tía!

(TODOS) ¿Eh?

(TODOS ASOMBRADOS) ¡Oh!

(TODOS) ¡Bien!

Tía, es increíble.

Eres el pájaro más guay que conozco.

Realmente asombroso.

Nunca había visto a un pájaro cambiar de dirección

tan rápido como tú.

Ibas tan rápido, Tía.

¿También puedes volar largas distancias?

Claro, puedo volar muy lejos.

Mi plan era volar hasta Norteamérica.

Pero... no creo que pueda hacerlo

porque necesito el permiso de vuelo para poder volar lejos.

Son las normas.

Oh, ahora lo entendemos.

Estoy muy preocupada, el examen tiene muchas pruebas diferentes:

vuelo rápido, caída en picado, carrera de obstáculos...

-No te preocupes, Tía, estoy seguro de que esta vez aprobarás.

-¿Tú crees? Por supuesto.

Lo has hecho genial, tú solo concéntrate.

Y recuerda: estaremos aquí animándote.

(Música de acción)

¡Puedes hacerlo, Tía!

¡Pronto podremos ir juntos a Norteamérica!

¿Eres amigo de Tía?

Sí, me llamo Boli.

Oh, pero si sois vosotros, la tripu.

-Exacto. Hola, Boli.

Entonces, ¿tú también has hecho el examen?

-Sí, yo tuve que hacerlo muchas veces.

Es difícil, pero Tía es mucho mejor voladora que yo.

Estoy seguro de que esta vez lo conseguirá.

Nosotros también lo creemos. Crucemos los dedos.

Tía está a punto de empezar.

(Música animada)

(TODOS ASOMBRADOS) ¡Oh!

(Continúa la música)

Qué... rápido.

Es muy rápida.

Quizá... ¿demasiado rápida?

(Continúa la música)

(TODOS) ¡Para!

(TODOS TRISTES) Oh...

-Oh... he vuelto a suspender.

Sí, pero tus habilidades de vuelo son perfectas.

Solo tienes que parar a tiempo.

-Ya lo sé.

Podemos prepararte para parar mejor.

Por supuesto. Vamos a trabajar en ello.

Estamos aquí para ayudarte, Tía.

Yo también ayudaré.

(Música de acción)

Tía...

habría sido peligroso si hubiese sido una telaraña de verdad.

Vale, intentémoslo de nuevo.

Cuánto más practiques, más fácil será.

Sabemos que puedes hacerlo, Tía.

(Música animada)

Tía, tienes que reducir la velocidad

cuando nosotros lo hagamos.

Y también parar cuando nosotros lo hagamos, ¿vale?

Vale, ya lo pillo, Yoohoo.

(Música animada)

Lo siento, Chewoo. No pasa nada,

pero de verdad tienes que parar cuando alguien se acerca a ti.

Vamos a probar otra vez. Lo haré.

Vale, allá voy.

(Música animada)

(TODOS) ¡Luz roja! ¡Para!

(Continúa la música)

(TODOS) ¡Señal roja! ¡Para!

(Continúa la música)

Lo has hecho genial, Tía. ¿Te sientes preparada?

Claro que sí.

Ahora puedo parar donde sea, cuando sea.

Genial, ese es el espíritu.

Ahora... vamos a bordar ese examen.

(TODOS) ¡Bien!

(Música animada)

(TODOS ASOMBRADOS) ¡Oh!

-¡Tú puedes, Tía!

(Continúa la música)

Mirad, una señal roja.

Vamos, Tía.

(TODOS) ¡Señal roja! ¡Para!

(TODOS) Oh, no.

(TODOS) ¡Para!

Tía ha parado.

(Música victoriosa)

(TODOS CONTENTOS) ¡Bien!

Tía, gira un poco la cabeza.

Baja un poco la barbilla.

Sonríe. No tanto.

Venga, estabas deseando que llegara este momento.

Vale, ahí está perfecto, quédate así.

(Música animada)

¡Enhorabuena, Tía!

(TODOS) ¡Enhorabuena!

Gracias, Yoohoo, y gracias, tripu, por toda vuestra ayuda.

No lo habría conseguido sin vosotros.

-Bueno, has trabajado muy duro. Te lo mereces, Tía.

Bueno, Tía y Boli, ¿cuándo planeáis viajar?

(AMBOS) ¡Ahora!

-Llevamos mucho tiempo planeando este viaje.

-Los sueños se hacen realidad.

Pasadlo bien y también... tomaos muchos descansos.

Así lo haremos.

Gracias de nuevo por todo, chicos.

(TODOS) ¡Adiós!

(AMBOS) ¡Adiós!

Bueno, chicos, nosotros también tenemos que volar.

¡Volvamos a casa!

(TODOS) ¡El diario de Yoohoo!

(Música animada)

Hoy hemos conocido a dos colibríes.

Son las aves más pequeñas, pero son pilotos excelentes.

Vuelan muy rápido en cualquier dirección:

adelante, atrás, arriba y abajo.

Pueden detenerse repentinamente

incluso cuando vuelan a toda velocidad.

Igual que a las abejas,