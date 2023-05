Yoohoo al rescate - Los pingüinos saltarines

Lo he cogido yo primero, así que suéltalo.

(Música animada)

Este plátano es mío.

No, yo lo he visto primero.

Lo he cogido yo primero, así que suéltalo.

Roodee, Leemee, basta.

Chicos. Hola, amigos.

¿Por qué discutís?

¿A ti qué te parece?

¿Qué?

Yoohoo, yo he visto el plátano primero.

Yo he cogido el plátano primero.

Así que es mío, ¿verdad? No, es mío, ¿verdad?

Pues debería inspeccionar el plátano primero.

¿Me lo dais?

(AMBOS) Toma.

(RÍE)

Gracias por el plátano, chicos.

Oh.

(AMBOS) ¡Yoohoo!

(RÍE)

Deberíais haber compartido el plátano mientras pudisteis.

(RÍEN)

# Yoohoo al rescate.

# Una nueva misión vamos a explorar.

# Con un montón de acción y diversión.

# Viajar por el mundo haciendo amigos.

# Un viaje para soñar.

# Yoohoo al rescate.

# Yoohoo al rescate.

# ¡Pammee! ¡Leemee! ¡Roodee! ¡Chewoo!

# Y nuestro capitán...

# ¡Yoohoo!

# Yoohoo al rescate.

# Yoohoo al rescate. #

(Música animada

"LOS PINGÜINOS SALTARINES"

Ese era mi plátano.

Bueno, técnicamente era mío.

(GRITA) ¡Ah!

(TODOS) ¡Roodee!

¡Oh! ¿Estás bien?

¿Qué ocurre, Slo? ¿Qué? ¿Qué?

¡Oh, no! La fruta luminosa ha dejado de brillar.

(Música suave)

(Música animada)

¡Oh!

(TODOS) ¡Oh!

¡Ah!

(TODOS) Adiós.

Que tengáis un... -Buen viaje.

(SLO) Eso.

(Continúa la música animada)

Destino confirmado.

Un pingüino salta rocas que vive en la Antártida tiene problemas.

¡Muy bien!

Vamos a la Antártida.

(TODOS) ¡Vámonos!

(Música animada)

Tenemos que encontrar al pingüino salta rocas.

(Pitidos)

Es mía. -No, es mía.

¡Basta ya! ¿Seguís discutiendo sobre el plátano, incluso aquí?

Nosotros no discutíamos.

No, son esos dos pingüinos de ahí.

Yo he visto la roca primero.

No, yo he llegado a esta roca primero.

¡Ay!

Hola, amigos.

Soy Yoohoo. Soy Pammee.

Soy Chewoo. Soy Roodee.

Soy Leemee.

Oh, hola.

Soy Skipy, un pingüino salta rocas.

Soy Rocky.

Encantado de conoceros. ¿Qué os pasa?

Parece que estabais discutiendo.

Yo he visto esta roca primero.

Yo me he subido a esta roca primero.

(TODOS) ¡Ay!

Así que es mía, ¿verdad? -No, es mía, ¿verdad?

Skipy la vio primero, así que es de Skipy.

No, Rocky llegó a ella primero. Es de Rocky.

Oh, ¿otra vez?

Es mía. ¡Eso, eso!

No, es mía. -¡Eso, eso!

Dejad de discutir. Mirad alrededor, hay muchas más rocas.

¿Por qué discutir por esta?

(AMBOS) Porque es la roca más alta que hay por aquí.

¡Ajá! Os gustan las rocas altas.

Claro.

Somos pingüinos salta rocas.

Nos encanta saltar de roca en roca. Las rocas son nuestra vida.

Si eso es así, ahí hay una roca aún más alta.

¡Oh! Me pido esa roca.

No tan deprisa. Yo llegaré primero.

(Música de acción)

Yo llegaré primero.

Yo llegaré primero.

¡Vamos, Skipy!

¡Ya es tuya, Rocky!

¡Oh, no! En lugar de frenarles...

¿Les están dando ánimos?

¡Oh! -¡Ay!

¡Ah!

¿Qué está pasando?

No veo ni a Skipy ni a Rocky.

Vamos a ver qué pasa.

Yoohoo al rescate.

(Música animada)

Yo llegaré primero. No, yo llegaré el primero.

(PINGÜINOS) ¡Socorro! Estamos atrapados aquí abajo.

(AMBOS) ¿Lo has oído?

Oh.

Roodee, Leemee, esperadnos.

Parece que los pingüinos han caído en ese agujero.

Deberíamos ayudarles. De acuerdo.

Es muy extraño.

Yoohoo, ¿a qué estás esperando?

Vamos. Voy.

¡Skipy, Rocky! Aguantad, os ayudaré.

Agarraos de mi cola.

No, agarrad la mía.

La mía. La mía.

La mía. Mi cola.

Yo la cogeré primero.

No, no, yo antes.

(RÍE) Yo la he cogido primero.

Yo subiré primero.

Pero yo la he cogido antes.

(AMBOS) ¿Eh? ¿Ah?

(GRITA) ¡Ah!

¡No tiréis, chicos!

(GRITA) ¡Ah!

(TODOS) ¡No!

(SE QUEJAN)

(AMBOS) ¿Estáis todos bien?

Sí, estamos bien.

Os sacaremos enseguida.

Esperad un momento.

(AMBOS) ¡No, no, no! La cola no es una buena idea.

¿Cómo que la cola no es buena idea?

Entonces...

¡Ah!

¿Y si hacemos esto?

Creo que podría funcionar.

¿Qué? ¡Vaya, es superguay!

Este es el plan.

Ataremos una cuerda a esa gran roca para que puedan trepar por ella.

Espero que funcione.

Tú nos ayudarás, ¿verdad, Chewoo?

(ASIENTE) (RÍE)

¡Preparada!

Yo también lo estoy.

Bien, chicos, sujetaos bien a la cuerda.

¿Podéis alcanzar la cuerda?

Yo no creo que pueda.

Tú puedes hacerlo, Rocky.

Yo creo en ti.

¿De verdad?

Claro que sí.

Somos amigos.

Siento haberme comportado así.

La gran roca es toda tuya, ¿vale?

Soy yo quien lo siente. La roca es tuya.

No, soy yo quien lo siente.

Esa roca es tuya.

Roodee. Leemee.

Siento lo del plátano.

Yo también lo siento.

Qué bien. Se acabaron las peleas.

Muy bien. Iniciemos la operación de rescate.

(RÍE)

Estamos listos, Yoohoo.

Muy bien. ¡Tirad fuerte de la cuerda!

¡Tirad!

(LEEMEE) ¡Tirad!

¡Tirad!

(Música de acción)

(GRITAN) ¡Ah!

(RÍE)

(RÍE)

(RÍE)

(RÍE)

(TODOS) ¡Ah!

(TODOS) ¡Lo conseguimos!

¡Sí! ¡Funcionó!

¡Sí! Un gran trabajo en equipo.

(AMBOS) Gracias, Yoohoo. Gracias, amigos.

Es hora de volver a casa.

Adiós, amigos. Hasta otra.

(AMBOS) Muchísimas gracias. Adiós.

Qué bien que seáis amigos.

(RÍEN)

(AMBOS) Es hora de saltar de roca en roca.

(Música animada)