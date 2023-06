(Música)

¡Sí, toma ya!

Soy el campeón, ¿verdad, Chewoo?

Aún no, ahora le toca a Roodee.

¿Listo? Sí.

Ya veréis qué bien que lo hago.

(Continúa la música)

(RÍE)

(Música tensión)

Cuánto podrá bajar Roodee.

Eh, no puedes tocar la rama.

No hagas trampas. No estaba haciendo trampas.

(Continúa la música)

(GRITA)

¿Quién me ha pisado la cola?

Oh, no, lo siento mucho, Roodee.

# Yoohoo al rescate.

# Una nueva misión vamos a explorar,

# con un montón de acción # y diversión.

# Viajar por el mundo # haciendo amigos,

# un viaje para soñar.

# Yoohoo al rescate, # Yoohoo al rescate.

# Pamme, Lemmee, Roodee, Chewoo

# y nuestro capitán Yoohoo.

# Yoohoo al rescate, # Yoohoo al rescate. #

(Música)

"LA MAGNÍFICA TROMPA DEL ELEFANTE"

(Continúa la música)

Y listo, pronto te pondrás bien.

¿Qué ha pasado, Roodee?

Es todo culpa de Lemmee.

Lo siento, no sabía que tu cola estaba ahí.

¿En serio, no me has pisado la cola a propósito

para ganar el juego?

¿Qué? No. ¿Por qué iba a hacer eso?

Estaba a punto de ganar cuando el juego se ha acabado

por tu cola. ¿Qué?

Yo estaba ganando el juego, ¿verdad, Chewoo?

Luego lo decidimos. Mirad allí arriba.

¡La fruta luminosa! ¡Está cambiando!

Vamos a ayudar ahora mismo.

(Música)

(A LA VEZ) ¡Adiós!

-Tu cola... -Roodee, cuidado con tu cola.

¡Tened cuidado, chicos!

(Música)

(Música)

Destino confirmado.

Parece que un elefante que vive en Botsuana, África,

necesita nuestra ayuda.

Vamos a Botsuana. Yoohoo va rescate.

(A LA VEZ) ¡Vámonos!

(Música)

(Música)

(Pitido)

Hemos llegado.

Estamos en la sabana de Botsuana, África.

Ahora solo tenemos que encontrar al elefante que nos ha llamado.

Está ahí.

Oh, pero no está solo.

Parece que está con un suricata.

¿Qué están haciendo?

Allá voy. Limbo...

(Música tensión)

(A LA VEZ) ¡Oh!

Ay, esta trompa...

Lo siento, Pookie, he vuelto a estropear el juego.

-No pasa nada, Eden, vamos a jugar a otro juego.

Hola, amigos, soy Yoohoo.

Por fin estáis aquí. Hola, soy Eden, el elefante.

Él es mi amigo Pookie.

-Hola, soy Pookie, el suricata.

Hola, Eden. Hola, Pookie.

Somos la tripu de Yoohoo.

Bueno, ¿en qué podemos ayudaros?

Me gustaría que me cambiarais la trompa.

¿Qué?

¿Has dicho que quieres que te cambiemos la trompa?

Eden, ¿por qué dices eso? -Porque...

(Música)

Estamos intentando jugar,

pero mi trompa siempre lo estropea todo.

(Música)

(Música tensión)

(Música)

(GRITA)

¡Ay!

¿Lo veis? Por eso quiero cambiarme la trompa.

No la necesito para nada.

Entiendo lo que dices, Eden, pero eso va a ser complicado.

Eden, yo creo que es increíble.

-¿Increíble, de verdad?

-Por supuesto, puedes alargarla,

levantar cosas pesadas y también beber agua.

(Música)

¿Estás bien?

-Sí, creo que sí, pero...

¡Detesto mi trompa!

(Música tensión)

(TOSEN)

¿Eden? ¡Eden!

¿A dónde ha ido?

Voy a buscar por ahí, vosotros buscad por ahí

y cuidado con los lodazales.

Gracias, lo tendremos. Vale, tripu, vamos por aquí.

(A LA VEZ) ¡Eden!

(Música)

Oh, mirad estas pisadas.

Tienen que ser de Eden. Seguro que ha ido por ahí.

Sí que parecen de Eden.

Buen trabajo, Chewoo.

Muy bien, tripu, vamos a seguir estas pisadas.

(Música triste)

Esto es un rollo.

¿Por qué no puedo cambiar mi trompa?

¿Eh?

(A LA VEZ) ¡Eden, Eden!

(SOLLOZA)

Oh, no, no quiero que Yoohoo y su tripu me vean llorando.

Qué raro, las pisadas se acaban aquí.

Espera, me parece que esa trompa es de Eden, no del árbol.

Ay, otra vez la trompa.

(Música tensión)

¿Qué? (GRITA)

(A LA VEZ) ¡Eden!

(Continúa la música)

(A LA VEZ) ¡Eden!

Usa la trompa para agarrarte a esas raíces.

-No puedo, no lo voy a conseguir.

-Puedes hacerlo, Eden, las trompas de los elefantes son muy fuertes.

(Música tensión)

Oh, no, inténtalo de nuevo, Eden.

(Continúa la música)

(SE ESFUERZA)

¡Lo conseguí!

Bien hecho, Eden.

Ahora tenemos que subirlo.

(Música tensión)

Voy a bajar.

(Continúa la música)

Eden, estoy debajo de ti, agárrate a la raíz,

bien fuerte. (SE ESFUERZA)

Vamos, Eden, puedes hacerlo.

(SE ESFUERZA)

(Música triunfal)

Gracias, amigos, me habéis salvado la vida.

No hay de qué, Eden,

para eso estamos aquí, para ayudar.

Ahora ya sabes el poder que tiene tu trompa, ¿verdad?

-Sí, no tenía ni idea de que mi trompa fuera tan fuerte.

-"¡Socorro, estoy atascado!".

Escuchad, ¿ese no es Pookie?

Creo que sí, parecía su voz.

Pookie se habrá metido en problemas mientras buscaba a Eden.

¡Oh, no, hay que salvarlo, ahora!

(Música tensión)

¡Pookie, ya vamos!

¡Socorro, ayudadme, por favor!

(Continúa la música)

¡Pookie!

(A LA VEZ) ¡Eden!

(SE QUEJA)

(Música)

Lo has conseguido, Eden.

Me has salvado, gracias.

-Ay, oh...

Chicos, ¿me ayudáis?

(Música)

Eden, agárrate a mi cola con la trompa,

tiraremos de ti. Vale.

Lo intentaré.

Uno, dos, tres. ¡Tirad!

(SE ESFUERZAN)

Venga, Eden. Vamos, tripu, el último empujón.

(SE ESFUERZAN)

Pookie, ¿Pookie está bien?

-Estoy bien, todo gracias a ti, Eden,

menos mal que estás a salvo y oye,

tu trompa es increíble.

-Supongo que sí, antes no me gustaba

porque estropeaba todos los juegos divertidos,

¡pero ahora me gusta mucho!

Ajá, se me ha ocurrido algo para Eden y Pookie.

Chewoo, tú recoge plumas del suelo,

y Lemmee, tú búscame unas bellotas.

(A LA VEZ) ¡Vale!

(Música)

(AMBOS) Toma.

Genial, chicos.

(Música)

Aquí tenéis,

he pensado que sería divertido jugar al bádminton.

¡Hala! (A LA VEZ) -Gracias, Roodee.

-Vamos a jugar. -Vamos a jugar.

(Música)

Buena.

Buen partido, chicos.

Guau, menudo golpe.

Gracias, Yoohoo, gracias a todos.

¡Poder de trompa!

(Continúa la música)

(A LA VEZ) El diario de Yoohoo.

(Música)

Los elefantes son los animales terrestres

más grandes del planeta.

Tienen unas trompas impresionantes que usan para beber,

levantar cosas pesadas, para coger la comida y comérsela.

Todo con la trompa.

Sus trompas no tienen huesos por lo que los elefantes

pueden estirarlas, enrollarlas

y darles cualquier forma que ellos quieran.

¿No es asombroso?